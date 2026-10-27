এচিড আক্ৰমণ অব্যাহত, চৰকাৰী নীতি বিফল, মুকলি বজাৰত এচিড বিক্ৰীক লৈ প্ৰশ্ন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

এচিড আক্ৰমণ অব্যাহত, চৰকাৰী নীতি বিফল, মুকলি বজাৰত এচিড বিক্ৰীক লৈ প্ৰশ্ন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
বিচাৰপীঠে বিকল্প উপলব্ধতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এচিডৰ কাউণ্টাৰৰ বাহিৰত বিক্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
Published : October 27, 2026 at 10:16 PM IST
নিউজ ডেস্ক: মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এচিডৰ অবৈধ বিক্ৰী ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশনা বিফল হোৱাটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি এচিড আক্ৰমণৰ কাণ্ড অব্যাহত থকাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।
এই বিষয়ত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচি আৰু ভি মোহানাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰে । এচিড আক্ৰমণৰ বলি হোৱা লোকসকলৰ পুনৰ্বাসন আৰু এচিড বিক্ৰী নিয়ন্ত্ৰণ সম্পৰ্কীয় আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে বিচাৰপীঠখন ।
অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল অৰ্চনা পাঠক ডাৱেই কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ বিশদ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷ তেওঁলোকে নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিছে, কিন্তু কাৰ্যকৰীকৰণ অতি দুৰ্বল হৈ আছে । সময়ৰ লগে লগে এচিডৰ আক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে নে নাই সেই সম্পৰ্কে তথ্য বিচাৰিছিল বিচাৰপীঠে ।
মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে সময়ৰ লগে লগে এচিড আক্ৰমণৰ অপৰাধ বৃদ্ধি পাইছে নে নাই সেয়া আদালতে চাব বিচাৰিব । “যদি বৃদ্ধি পাইছে তেন্তে তাৰ অৰ্থ হ’ল নীতিৰ বিফলতা”, তেওঁ লগতে কয় ।
STORY | 'Guidelines have miserably failed': SC tells Centre to ensure acid sale ban The Supreme Court on Tuesday expressed concern over incidents of acid attacks in the country and said merely issuing a circular banning sale in compassionate and passionate language will not serve the purpose. READ: https://t.co/QoV1yh7onm— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2026
ন্যায়াধীশ বাগচিয়ে আচলতে কাউণ্টাৰৰ জৰিয়তে এচিড বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে আজি কেইবাটাও সস্তা বিকল্প সহজেই উপলব্ধ । “মুক্ত বজাৰত এচিড কিয় উপলব্ধ হৈ আছে ?’’ তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে । বিচাৰপীঠে আঙুলিয়াই দিয়ে যে বাংলাদেশত এই বিষয়ত অতি শক্তিশালী আইন আছে ।
তেওঁলোকে এইটোও পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতো এনে ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, আৰু যদি এই ঘটনাবোৰ বাঢ়িছে, তেন্তে তাৰ অৰ্থ হ’ল কিবা ভুল হৈ আছে ।
‘‘আপোনাৰ গাইডলাইনসমূহে যিটো সামগ্ৰীৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, সেয়া লাভ কৰা নাই । বিচাৰপীঠে পৰ্যবেক্ষণ কৰি কয় যে এই বিপদৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ কেৱল নিৰ্দেশনাই যথেষ্ট নহ’ব, সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ বলবৎকাৰী জবাবদিহিতাই মূল কথা হ’ব ।
কেন্দ্ৰৰ অধিবক্তাক বিচাৰপীঠে কয় যে কেৱল গাইডলাইন জাৰি কৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত বোজা অৰ্পণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰ সন্তুষ্ট হ’ব নোৱাৰে । ইয়াত প্ৰশ্ন কৰা হৈছে যে কেন্দ্ৰই ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা ব্যাখ্যা বিচাৰিছে নেকি ? বিষয়া আৰু বলবৎকাৰী সংস্থাসমূহৰ ওপৰত জবাবদিহিতা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নেকি ?
বিচাৰপীঠে লক্ষ্য কৰিছে যে তেওঁলোকে ৰাজ্যসমূহক নিযুক্ত কৰা ফেডাৰেল গাঁথনি আৰু দায়িত্বসমূহ বুজি পায় আৰু কেন্দ্ৰই সেই দায়িত্বসমূহ দখল কৰিব নিবিচাৰিবও পাৰে । বিচাৰপীঠে পৰ্যবেক্ষণ কৰে, “ৰাষ্ট্ৰসমূহক তেওঁলোকৰ বাধ্যবাধকতাৰ বিষয়ে সোঁৱৰাই দিয়া আৰু আপোনাৰ নিৰ্দেশনাসমূহ কাৰ্যকৰী হোৱাটো নিশ্চিত কৰাটোও আপুনি কান্ধত ল’বলগীয়া দায়িত্ব ।”
ডাৱেই কয় যে তেওঁ সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা বা কঠোৰ নিষেধাজ্ঞাৰ নিৰ্দেশনা ল’ব, যেনে ক্ৰেতাৰ ৰেকৰ্ড ৰখা আৰু পাইকাৰী বিপণীত বিক্ৰী সীমিত কৰা । বিচাৰপীঠে নিৰ্দেশ দিয়ে যে এটা হস্তক্ষেপকাৰী বেচৰকাৰী সংস্থাই ৰেকৰ্ডত ৰখা জীৱিত কেন্দ্ৰিক পুনৰ্বাসনৰ কাঠামো পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় আইন সেৱা কৰ্তৃপক্ষত দাখিল কৰিব লাগে ।
লগতে পঢ়ক: ১৩ বছৰ পলায়ন কৰাৰ পিাছত মাতৃ-সন্তানৰ পুনৰ মিলন, ২০১৩ চনৰ ঘটনাৰ ৰহস্য ফাদিল