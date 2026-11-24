স্কুল বাছৰে ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষ : নিহত ৪ গৰাকী ছাত্ৰ, আহত ৩২
কৌশাম্বীৰ অৰিয়েণ্টেল পাব্লিক স্কুলৰ বাছখন মথুৰাৰ পৰা উভতি আহি থকা অৱস্থাত আগ্ৰা-লক্ষ্ণৌ এক্সপ্ৰেছৱেত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
Published : November 24, 2026 at 12:24 PM IST
কানৌজ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : উত্তৰ প্ৰদেশৰ কনৌজৰ আগ্ৰা-লক্ষ্ণৌ এক্সপ্ৰেছৱেত মঙলবাৰে এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে এখন ৰখাই থোৱা স্কুল বাছত খুন্দা মৰাত চাৰিজন ছাত্ৰ নিহত হোৱাৰ লগতে ২২ জন ছাত্ৰসহ ৩২ জন লোক আহত হয় ৷ থাথিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এক্সপ্ৰেছৱেৰ ২০৯ কিলোমিটাৰ চিহ্নৰ সমীপত পুৱা প্ৰায় ৫:৩০ বজাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷
কৌশাম্বীৰ অৰিয়েণ্টেল পাব্লিক স্কুলৰ বাছখন এক্সপ্ৰেছৱেৰ কাষত ৰখাই থোৱা সময়তে ট্ৰাকখনে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে ৷ আহতসকলৰ ৮ জন বিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী ৷ আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷
दि0 24.11.2026 को समय लगभग प्रातः 05:30 बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस-ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था तथा fs यूनिट ने मौके पर पहुंचकर एक्सीडेंट में घायलों को उपचार हेतु एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भेज दिया। @fireserviceup @kannaujpolice https://t.co/vYy70CNa3q— Kannauj Fire & Emergency Services (@kannaujfire) November 24, 2026
দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে জিলা দণ্ডাধীশ আশুতোষ মোহন অগ্নিহোত্ৰী আৰু কনৌজৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিনোদ কুমাৰ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় ৷ দুয়োগৰাকী বিষয়াই আহত শিশুসকলক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ বুজ লয় ৷
কনৌজৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিনোদ কুমাৰে জানিবলৈ দিয়া মতে আগ্ৰাৰ তাজমহল পৰিদৰ্শন কৰি উভতি অহা বাছখনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসহ প্ৰায় ৫০জন লোক আছিল ৷
কুমাৰে কয়, "আৰক্ষী জোৱান, উত্তৰ প্ৰদেশ এক্সপ্ৰেছৱে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ কৰ্মচাৰী আৰু পথচাৰীয়ে ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ৷ আহতসকলক লগে লগে এম্বুলেঞ্চেৰে মেডিকেল কলেজলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকে চাৰিজন ছাত্ৰক মৃত ঘোষণা কৰে ৷”
নিহতকেইজনক প্ৰেম কুমাৰ চৌৰাছিয়াৰ পুত্ৰ আৰিয়ান চৌৰাছিয়া (১৪), শ্বামিউল্লাহৰ পুত্ৰ ৰাজিউল্লাহ (১৬) আৰু ৰিয়াজ আহমেদৰ পুত্ৰ ক্ৰমে আৰমান (১৭) আৰু জাইদ মিৰ্জা (১৭)) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ আটাইকেইজন কৌশাম্বীৰ বাসিন্দা ৷
ইফালে বিদ্যালয়ৰ পৰিচালক ছলমান আৰু এজন ছাত্ৰক সংকটজনক অৱস্থাত কানপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি কনৌজৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ আন আন আহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীসকল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
জিলা দণ্ডাধীশ আশুতোষ মোহন অগ্নিহোত্ৰীয়ে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক সকলো আহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সৰ্বোত্তম আৰু পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ পাছত সুস্থ অৱস্থাত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আন এখন বাছত ঘৰলৈ পঠিওৱা হয় ৷ সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷