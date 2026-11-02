ETV Bharat / bharat

ঝুনঝুনুত পথ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ মাজতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ৮ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু

ঝুনঝুনুত পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত মেচিন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি । ঘটনাক লৈ শোকপ্ৰকাশ শক্তি মন্ত্ৰীৰ ।

Workers lose their lives due to electric shock in Chhapoli
ঝুনঝুনুত পথ নিৰ্মাণৰ সময়ত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ৮ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 2, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ঝুনঝুনু (ৰাজস্থান) : ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনু জিলাত এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত এটা মেচিন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছতে ৮ গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হয় । জিলাখনৰ ছাপোলিত পথ নিৰ্মাণৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

জানিব পৰা মতে মেচিনটো ১১ হাজাৰ ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল । যাৰ ফলত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় । এই দুৰ্ঘটনা আন ৩ জন শ্ৰমিক আহত হয় ।

এই দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে জিলা উপায়ুক্ত সেই স্থানত উপস্থিত হয় । স্থানীয় বিধায়ক ভগৱানাৰাম ছৈনীও ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয় । ইফালে ৰাজ্যখনৰ শক্তি মন্ত্ৰীয়েও এই ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ।

ঝুনঝুনুৰ জিলা উপায়ুক্ত অৰুণ গাৰ্গে জনোৱা মতে উদয়পুৰৱাটি অঞ্চলত ছাপোলি গাঁৱত গাঁওবাসীৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টাত এটা পথ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল । পথ-নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী (এগ্ৰিগেট) মিহলোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এটা মেচিন সেই স্থানত ৰখা হৈছিল ।

সেই সময়তে মেচিনটো ওপৰেৰে পাৰ হৈ যোৱা ১১ হাজাৰ ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে । লগে লগে মেচিনটোৰ সংস্পৰ্শত থকা শ্ৰমিকসকলো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ।

সেই সময়ত উপস্থিত শ্ৰমিকসকলে নিজক ৰক্ষা কৰাৰ কোনো সুযোগে নাপালে । ইফালে ঘটনাটোৰ পিছতে অঞ্চলটোত তীব্ৰ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে পথ নিৰ্মাণৰ সময়ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভতো গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে ।

জিলা উপায়ুক্তৰ মতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ৫ গৰাকী লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় । ইয়াৰ পিছত আৰু তিনিজনৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় । এই ঘটনাত ৮ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু আন তিনিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে । কাৰ ভুলৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । স্থানীয় আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

অৰ্ণৱ গ'ল, আহি আছে 'মুৰাছু' : ঘণ্টাত ১২০ কিলোমিটাৰ বেগত সাগৰীয় ধুমুহাৰ সম্ভাৱনা

TAGGED:

MANOR ACCIDENT IN JHUNJHUNU
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু
ঝুনঝুনুত দুৰ্ঘটনা
জিলা উপায়ুক্ত অৰুণ গাৰ্গ
ৰাজস্থান আৰক্ষী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.