ঝুনঝুনুত পথ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ মাজতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ৮ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু
ঝুনঝুনুত পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত মেচিন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি । ঘটনাক লৈ শোকপ্ৰকাশ শক্তি মন্ত্ৰীৰ ।
Published : November 2, 2026 at 3:17 PM IST
ঝুনঝুনু (ৰাজস্থান) : ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনু জিলাত এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত এটা মেচিন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছতে ৮ গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হয় । জিলাখনৰ ছাপোলিত পথ নিৰ্মাণৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
জানিব পৰা মতে মেচিনটো ১১ হাজাৰ ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল । যাৰ ফলত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় । এই দুৰ্ঘটনা আন ৩ জন শ্ৰমিক আহত হয় ।
News Alert! Eight labourers die after coming into contact with electric current in Rajasthan's Jhunjhunu district: Police. https://t.co/OjWS3DeGp9— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2026
এই দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে জিলা উপায়ুক্ত সেই স্থানত উপস্থিত হয় । স্থানীয় বিধায়ক ভগৱানাৰাম ছৈনীও ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয় । ইফালে ৰাজ্যখনৰ শক্তি মন্ত্ৰীয়েও এই ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ।
ঝুনঝুনুৰ জিলা উপায়ুক্ত অৰুণ গাৰ্গে জনোৱা মতে উদয়পুৰৱাটি অঞ্চলত ছাপোলি গাঁৱত গাঁওবাসীৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টাত এটা পথ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল । পথ-নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী (এগ্ৰিগেট) মিহলোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এটা মেচিন সেই স্থানত ৰখা হৈছিল ।
সেই সময়তে মেচিনটো ওপৰেৰে পাৰ হৈ যোৱা ১১ হাজাৰ ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে । লগে লগে মেচিনটোৰ সংস্পৰ্শত থকা শ্ৰমিকসকলো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ।
Eight labourers are killed and four others injured after a mixer machine comes in contact with an electric wire near Chhapoli village in Rajasthan’s Jhunjhunu district. District Collector Arun Garg says the incident occurred in a forest area between Chhapoli and Kadamkund, where villagers had arranged the machine for road construction. The injured are receiving medical treatment. Energy Minister Heera Lal Nagar expresses grief over the incident and says an investigation is underway, with action to be taken against anyone found guilty. #Rajasthan #Jhunjhunu— All India Radio News (@airnewsalerts) November 2, 2026
সেই সময়ত উপস্থিত শ্ৰমিকসকলে নিজক ৰক্ষা কৰাৰ কোনো সুযোগে নাপালে । ইফালে ঘটনাটোৰ পিছতে অঞ্চলটোত তীব্ৰ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে পথ নিৰ্মাণৰ সময়ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভতো গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে ।
জিলা উপায়ুক্তৰ মতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ৫ গৰাকী লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় । ইয়াৰ পিছত আৰু তিনিজনৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় । এই ঘটনাত ৮ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু আন তিনিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে । কাৰ ভুলৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । স্থানীয় আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
অৰ্ণৱ গ'ল, আহি আছে 'মুৰাছু' : ঘণ্টাত ১২০ কিলোমিটাৰ বেগত সাগৰীয় ধুমুহাৰ সম্ভাৱনা