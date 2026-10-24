ETV Bharat / bharat

পথ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ মাজতেই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ : নিহত কেইবাজনো

আল্লুৰি জিলাৰ পিনাকোটাত পথ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ মাজতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । ৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে । আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ ।

Alluri accident
পথ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ মাজতেই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 24, 2026 at 5:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

অনন্তগিৰি (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আল্লুৰি জিলাৰ পিনাকোটাৰ সমীপত শনিবাৰে এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । পথ নিৰ্মাণৰ সময়তে সংঘটিত এক দুৰ্ঘটনাত ৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় । জানিব পৰা মতে পিনাকোটা পঞ্চায়তৰ পেচুমামিড়িত শ্ৰমিকসকলে পাহাৰৰ এটা অংশ কাটি পথ নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

শ্ৰমিকসকলে ব্লাষ্টিঙৰ বাবে জিলেটিন ষ্টিক লগোৱা এটা বিশেষ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিছিল । শ্ৰমিকসকলে মেচিনটোত ডিজেল ঢালি দিয়াৰ লগে লগে হঠাতে বিস্ফোৰণ হয় । এই ঘটনাত অঞ্চলটোৰে পাৰ হৈ যোৱা দুখন বাহনৰো বিস্তৰ ক্ষতি হয় ।

আল্লুৰি জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অমিত বৰদাৰৰ মতে শ্ৰমিকসকলে ডাম্পাৰত ইন্ধন ভৰোৱাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । সাধাৰণতে সেই অঞ্চলটো মূল নগৰৰ পৰা প্ৰায় ১০০ কিলোমিটাৰ দূৰত আছে যাৰ বাবে শ্ৰমিকসকলে সাধাৰণতে ড্ৰামত ডিজেল লৈ যায় ।

তেওঁ কয় যে টেংকীত ডিজেল ভৰোৱাৰ সময়ত হয়তো শ্ৰমিকসকলে পৰ্যাপ্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা নাছিল যাৰ বাবে জুই সংস্পৰ্শলৈ আহি বিস্ফোৰণ হয় । অৱশ্যে বৰদাৰে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এয়া আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোৰণ নহয় ।

নিহতসকলৰ ভিতৰত বিশাখাপট্টনমৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী সুনিতা, দেৱৰাপল্লীৰ এজন শ্ৰমিক মণি, চিয়েড়াকাড়াৰ নাৰায়ণ ৰাও, কড়াপাৰ পৱন কুমাৰ আৰু এজন ট্ৰাক চালক বুলি জানিব পৰা গৈছে । জানিব পৰা মতে পিনাকোটা অঞ্চলৰ মাদ্দিৰেবু এম পি পি স্কুলত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত সুনিতাই স্কুললৈ গৈ থকা অৱস্থাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।

ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত হোৱা প্ৰচণ্ড শব্দই সমগ্ৰ অঞ্চলতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে । একাংশ লোকে ভূমিকম্পৰ আশংকাত ঘৰৰ পৰা দৌৰি ওলাই আহে । কিন্তু উক্ত স্থানত পৰি থকা মৃতদেহ আৰু এখন বাহন জ্বলি থকা দেখি লোকসকল স্তম্ভিত হৈ পৰে ।

ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে উক্ত স্থানত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ লোকসকল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । আৰক্ষীয়ে আহতসকলক তৎকালীনভাৱে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

ৰাজ্যখনৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণেও ঘটনাৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । তেওঁ ঘটনাটোক লৈ গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনাও কৰে । ইফালে ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি আছিল সেয়া জানিবলৈ তেওঁ বিষয়াসকলক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

মন্ত্ৰী অনিতা, কল্লু ৰবিন্দ্ৰ, আচেন্নাইডু, সন্ধ্যাৰাণী আৰু বশমছেট্টী সুভাষেও আল্লুৰি জিলাৰ শোকাৱহ ঘটনাটোত নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।

গৃহ মন্ত্ৰী অনিতাই জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পাতিছে । আহতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহক সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক :

পথ দুৰ্ঘটনাত ৩ তীৰ্থযাত্ৰী নিহত, ২৫ জন আহত

TAGGED:

ALLURI ACCIDENT
বিস্ফোৰণ
অগ্নিকাণ্ড
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ
উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.