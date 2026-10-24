পথ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ মাজতেই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ : নিহত কেইবাজনো

পথ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ মাজতেই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ : নিহত কেইবাজনো
আল্লুৰি জিলাৰ পিনাকোটাত পথ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ মাজতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । ৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে । আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ ।
Published : October 24, 2026 at 5:06 PM IST
অনন্তগিৰি (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আল্লুৰি জিলাৰ পিনাকোটাৰ সমীপত শনিবাৰে এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । পথ নিৰ্মাণৰ সময়তে সংঘটিত এক দুৰ্ঘটনাত ৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় । জানিব পৰা মতে পিনাকোটা পঞ্চায়তৰ পেচুমামিড়িত শ্ৰমিকসকলে পাহাৰৰ এটা অংশ কাটি পথ নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
শ্ৰমিকসকলে ব্লাষ্টিঙৰ বাবে জিলেটিন ষ্টিক লগোৱা এটা বিশেষ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিছিল । শ্ৰমিকসকলে মেচিনটোত ডিজেল ঢালি দিয়াৰ লগে লগে হঠাতে বিস্ফোৰণ হয় । এই ঘটনাত অঞ্চলটোৰে পাৰ হৈ যোৱা দুখন বাহনৰো বিস্তৰ ক্ষতি হয় ।
VIDEO | Five people were killed in a fire at a road construction site in Alluri Sitaramaraju district on Saturday while a pickup truck was being refuelled. Superintendent of Police Amit Bardar said the incident occurred at Pinakota village in Anantagiri mandal, where workers transport diesel in drums to refuel vehicles as the site is around 100 km away. The workers may not have taken adequate precautions while filling the truck's tank, and a spark could have triggered the fire, he said. (Source: Third Party) #AndhraPradesh— Press Trust of India (@PTI_News) October 24, 2026
আল্লুৰি জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অমিত বৰদাৰৰ মতে শ্ৰমিকসকলে ডাম্পাৰত ইন্ধন ভৰোৱাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । সাধাৰণতে সেই অঞ্চলটো মূল নগৰৰ পৰা প্ৰায় ১০০ কিলোমিটাৰ দূৰত আছে যাৰ বাবে শ্ৰমিকসকলে সাধাৰণতে ড্ৰামত ডিজেল লৈ যায় ।
তেওঁ কয় যে টেংকীত ডিজেল ভৰোৱাৰ সময়ত হয়তো শ্ৰমিকসকলে পৰ্যাপ্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা নাছিল যাৰ বাবে জুই সংস্পৰ্শলৈ আহি বিস্ফোৰণ হয় । অৱশ্যে বৰদাৰে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এয়া আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোৰণ নহয় ।
নিহতসকলৰ ভিতৰত বিশাখাপট্টনমৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী সুনিতা, দেৱৰাপল্লীৰ এজন শ্ৰমিক মণি, চিয়েড়াকাড়াৰ নাৰায়ণ ৰাও, কড়াপাৰ পৱন কুমাৰ আৰু এজন ট্ৰাক চালক বুলি জানিব পৰা গৈছে । জানিব পৰা মতে পিনাকোটা অঞ্চলৰ মাদ্দিৰেবু এম পি পি স্কুলত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত সুনিতাই স্কুললৈ গৈ থকা অৱস্থাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।
ইফালে এই দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত হোৱা প্ৰচণ্ড শব্দই সমগ্ৰ অঞ্চলতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে । একাংশ লোকে ভূমিকম্পৰ আশংকাত ঘৰৰ পৰা দৌৰি ওলাই আহে । কিন্তু উক্ত স্থানত পৰি থকা মৃতদেহ আৰু এখন বাহন জ্বলি থকা দেখি লোকসকল স্তম্ভিত হৈ পৰে ।
ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে উক্ত স্থানত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ লোকসকল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । আৰক্ষীয়ে আহতসকলক তৎকালীনভাৱে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
ৰাজ্যখনৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণেও ঘটনাৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । তেওঁ ঘটনাটোক লৈ গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনাও কৰে । ইফালে ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি আছিল সেয়া জানিবলৈ তেওঁ বিষয়াসকলক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
মন্ত্ৰী অনিতা, কল্লু ৰবিন্দ্ৰ, আচেন্নাইডু, সন্ধ্যাৰাণী আৰু বশমছেট্টী সুভাষেও আল্লুৰি জিলাৰ শোকাৱহ ঘটনাটোত নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।
গৃহ মন্ত্ৰী অনিতাই জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পাতিছে । আহতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহক সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক :