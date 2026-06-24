ETV Bharat / bharat

বড়ো শান্তি চুক্তি সম্পূৰ্ণকৈ ৰূপায়ণৰ দাবী এবছুৰ, পৃথক ৰাজ্য গঠনৰ দাবীৰে সকীয়নি

নতুন দিল্লীত ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱশালী বড়ো ছাত্ৰ সংগঠন এবছুৱে কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় ৷

ABSU
এবছুৰ সভাপতি কুৰৱমদাও ৱাৰী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক খনিন্দ্ৰ বসুমতাৰী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 8:39 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ২০২০ চনৰ ঐতিহাসিক বড়ো শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণৰ বিষয়টোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পুনৰবাৰ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে ৷ চুক্তিখনৰ অন্তৰ্ভুক্ত বাকী থকা প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ শীঘ্ৰে পালন কৰিবলৈ কেন্দ্ৰ তথা অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছে সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ এবছুই ৷ এই প্ৰতিশ্ৰুতি পালনত পলম হ’লে নাইবা চৰকাৰ ব্যৰ্থ হ’লে পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবীৰে সংগঠনটোৱে পুনৰবাৰ অসম উত্তাল কৰিবলৈ সাজু বুলি সকীয়নি প্ৰদান কৰে ৷

শেহতীয়াকৈ দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে এবছুৰ প্ৰতিনিধিসকলে বিষয়টো সন্দৰ্ভত এক ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় ৷ বৈঠকৰ পিছতে এই আহ্বান সংগঠনটোৰ । এবছুৰ সভাপতি কোৱামদাও ৱাৰীয়ে জনোৱা মতে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংবিধানৰ ২৮০ নং অনুচ্ছেদ সংশোধনৰ জৰিয়তে বিটিচিৰ বিত্তীয় গাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰস্তাৱটো বিবেচনা কৰিব বুলি প্ৰতিনিধি দলটোক আশ্বাস দিয়ে ।

নতুন দিল্লীত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ৱাৰীয়ে কয়, ‘‘আন সকলো বিষয়ৰ বাহিৰেও আমি সংবিধানৰ ২৮০নং অনুচ্ছেদ সংশোধন কৰি আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ দাবী জনাইছো । গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকলে তেওঁলোকে এই বিষয়টো বিবেচনা কৰিব বুলি আমাক আশ্বাস দিছে ।’’

বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল চমুকৈ বিটিচিৰ বাবে এক শক্তিশালী আৰু পোনপটীয়া বিত্তীয় গাঁথনি স্থাপন কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰস্তাৱিত ১২৫ সংখ্যক সংবিধান সংশোধনীৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এবছুৱে ৷ ইয়াৰ অধীনত সংবিধানৰ ২৮০ নং অনুচ্ছেদৰ সৈতে জড়িত পৰিৱৰ্তনসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷

ৱাৰীয়ে কয়, ‘‘সংবিধানৰ ১২৫ সংখ্যক সংশোধনী বিধেয়ক, ২০১৯ গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে শান্তি চুক্তিত অন্তৰ্ভুক্ত কেইবাটাও প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী হ'ব । ইয়াৰ ভিতৰত বিটিচি সদস্যৰ সংখ্যা ৬০ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি কৰা, বিধানসভা আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষমতাৰ সম্প্ৰসাৰণ, পক্ষপাতিত্ব বিৰোধী সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ, ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে শক্তিশালী বিত্তীয় ক্ষমতাৰ বিভাজন ইত্যাদি অন্যতম ।’’

বৰ্তমান কেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰা বিত্তীয় সাহায্য পৰিষদে লাভ কৰিবলৈ হ’লে অসম চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন ৷ এই ব্যৱস্থাৰ ফলত প্ৰায়ে ধন লাভত বিলম্বৰ লগতে পুঁজিৰ নাটনি হোৱাৰ অভিযোগ তোলে বড়ো নেতাসকলে । তেওঁলোকে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ধন লাভ কৰিলে বিত্তীয় স্বায়ত্ত শাসন বৃদ্ধি পাব, উন্নয়নকামী আঁচনিসমূহ সময়মতে ৰূপায়ণ সম্ভৱ হ’ব আৰু ২০২০ চনৰ বড়ো শান্তি চুক্তিৰ অধীনত দিয়া এটা মুখ্য প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হ’ব ৷

২০২০ চনৰ ২৭ জানুৱাৰীত স্বাক্ষৰিত তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তিয়ে ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ, এবছু, নেশ্যনেল ডেম’ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অৱ বড়োলেণ্ড(এনডিএফবি) ৰ চাৰিটা গোট আৰু ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যন(ইউবিপিঅ’) ক একত্ৰিত কৰে । এই চুক্তিক অসমৰ বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলত দশক দশক ধৰি চলি অহা বিদ্ৰোহ আৰু ৰাজনৈতিক অশান্তিৰ অন্ত পেলোৱাৰ লক্ষ্যৰে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিচাপে প্ৰশংসা কৰা হৈছিল ।

চুক্তিখনৰ ছয় বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ পাছতো কেইবাটাও মূল বিষয় পূৰণ নোহোৱাকৈয়ে থকা বুলি এবছুৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত মুখ্য বিষয় হৈছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজিঅ’ন(বিটিআৰ)ৰ সীমা সম্প্ৰসাৰণ, ষষ্ঠ অনুসূচী পৰিষদৰ ক্ষমতা আৰু কাম-কাজ বৃদ্ধি, বিটিচিক অধিক পৰিমাণে বিত্তীয় স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰা ।

বিটিআৰত গাঁওসমূহৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ চোৱাচিতাৰ বাবে গঠন কৰা আয়োগে ২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহত কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পূৰ্বে কামৰ এটা অংশহে সম্পূৰ্ণ কৰা বুলি এবছুৰ নেতাসকলে উল্লেখ কৰে । সংগঠনটোৱে দাবী কৰে যে ৬০ খন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যদিও ৬৩৪ খন ৰাজহ, বনাঞ্চল আৰু উপ-গাঁও এতিয়াও বিবেচনাৰ অধীনত আছে ।

ৱাৰীৰ মতে, অসমৰ বাহিৰতো তাৎপৰ্য কঢ়িয়াই অনা হিংসাৰ পৰিৱৰ্তে আলোচনাৰ জৰিয়তে দীৰ্ঘদিনীয়া জাতিগত আৰু আঞ্চলিক সংঘাত সমাধানৰ আৰ্হি হিচাপে বড়ো চুক্তিক বহু সময়ত উল্লেখ কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ইয়াৰ সফল ৰূপায়ণে সমগ্ৰ দেশৰ কেন্দ্ৰ আৰু আঞ্চলিক অংশীদাৰসকলৰ মাজত হোৱা শান্তি চুক্তিসমূহৰ ওপৰত আস্থা অধিক পৰিমাণে শক্তিশালী কৰিব ।’’

উল্লেখ্য যে, বড়ো আন্দোলনে তিনিটা বৃহৎ চুক্তিৰ জৰিয়তে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷ সেইসমূহ হৈছে - ১৯৯৩ চনৰ বড়ো স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ চুক্তি, ২০০৩ চনৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল চুক্তি আৰু ২০২০ চনৰ বড়ো শান্তি চুক্তি ।

অৱশ্যে শেহতীয়া চুক্তিখন কাৰ্যকৰী নকৰিলে শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা হ্ৰাস হ’ব পাৰে বুলি সংগঠনটোৱে সকীয়াই দিয়ে । এই চুক্তিখনে দশক দশক ধৰি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰু বিদ্ৰোহৰ সময়ত জনসাধাৰণৰ আকাংক্ষা আৰু ত্যাগক প্ৰতিফলিত কৰে, যি সময়ত সহস্ৰাধিক লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছিল বুলি সংগঠনটোৱে সদৰী কৰে ।

চুক্তিখনৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ পৰ্যালোচনাৰ দায়িত্ব দিয়া ‘যৌথ নিৰীক্ষণ সমিতি’ৰ বৈঠক বাৰে বাৰে পিছুৱাই দিয়াৰ বাবেও ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ এনেধৰণৰ বিলম্ব প্ৰশাসনিক অলসতাৰ লক্ষণ বুলি সংগঠনটোৱে অভিহিত কৰে ।

বিষয়টোত চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপক স্বীকাৰ কৰি এবছুৱে নতুন দিল্লী আৰু অসম চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত পূৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

২০২০ চনৰ চুক্তিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপায়ণ সংগঠনটোৱে তাৎক্ষণিক অগ্ৰাধিকাৰ বুলি বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছে ৷ ৱাৰীয়ে কয় যে যদিহে বৰ্ধিত স্বায়ত্তশাসন আৰু উন্নয়নৰ লক্ষ্য পূৰণ নোহোৱাকৈ থাকে, তেন্তে সাংবিধানিক বিধানৰ অধীনত পৃথক বড়োলেণ্ড গঠনৰ দাবীৰ বিষয়টোৱে পুনৰবাৰ প্ৰাণ পাই উঠিব পাৰে ৷

এইক্ষেত্ৰত অসমৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত এনেদৰে কয়, ‘‘নতুন দিল্লীত চলি থকা আলোচনাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰতৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য শান্তি চুক্তি ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ৷ চুক্তিসমূহে যাতে বড়োভূমিত স্পষ্ট ৰাজনৈতিক, প্ৰশাসনিক আৰু উন্নয়নমূলক ফলাফল প্ৰদান কৰে, সেয়া নিশ্চিত কৰা হৈছে ।’’

ইউনাইটেড পিপ’লছ পাৰ্টী লিবাৰেল(ইউপিপিএল) ৰ সাংসদ বসুমতাৰীয়ে আগন্তুক অধিৱেশনত ব্যক্তিগত সদস্য বিধেয়কৰ জৰিয়তে এই বিষয়টো সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: আগন্তুক এসপ্তাহত অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী

TAGGED:

বড়ো শান্তি চুক্তি
এবছু
পৃথক ৰাজ্য গঠন
পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবী
BODO ACCORD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.