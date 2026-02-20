ETV Bharat / bharat

আচকেলনত ভাৰতীয় শ্ৰমিকৰ ওপৰত আক্ৰমণক গৰিহণা ইজৰাইলৰ : আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ

ইজৰাইলে আচকেলনত দুজন ভাৰতীয় শ্ৰমিকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক গৰিহণা দি ইয়াক 'সম্পূৰ্ণ অগ্ৰহণযোগ্য' বুলি অভিহিত কৰিছে ।

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
নতুন দিল্লী : আচকেলনত দুজন ভাৰতীয় নাগৰিকক শাৰীৰিক আক্ৰমণৰ ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে ইজৰাইলে । বুধবাৰে ভাইৰেল হোৱা এক ভিডিঅ’ত দুজন লোকক এটা উন্মত্ত জনতাৰ দলে আক্ৰমণ কৰি থকা দেখা গৈছে । আনহাতে, এই ঘটনাক 'সম্পূৰ্ণ অগ্ৰহণযোগ্য' বুলি অভিহিত কৰি ভাৰতত থকা ইজৰাইলৰ দূতাবাসে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি অৱগত কৰে ।

এটা X পোষ্টত দূতাবাসে কয় যে 'অপৰাধী'ৰ আক্ৰমণ 'সম্পূৰ্ণ অগ্ৰহণযোগ্য'। ইয়াৰ উপৰি ইজৰাইলী আৰক্ষীয়ে দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলিও নিশ্চিত কৰিছে । দূতাবাসে বৃহস্পতিবাৰে কয়, "কালি (বুধবাৰে) আচকেলনত অপৰাধীয়ে দুজন ভাৰতীয় শ্ৰমিকৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণ চলোৱাটো একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । ইজৰাইল আৰক্ষীয়ে দোষীক ধৰিছে আৰু তেওঁলোকক ন্যায়ৰ কাঠগড়াত থিয় কৰোৱা হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে বুধবাৰে ইজৰাইলৰ সম্প্ৰচাৰক কে এ এনে প্ৰকাশ কৰা এটা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে ৰাজহুৱা উদ্যান যেন লগা এখন ঠাইত আক্ৰমণকাৰীৰ দলে কমেও দুজন লোকক জধেমধে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।

ইফালে এই ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাই কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰক বিষয়টো চোৱাচিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "...ইজৰাইলৰ আচকেলনত দুজন ভাৰতীয় নাগৰিকক নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছে । ই আছিল পূৰ্ব পৰিকল্পিত বৰ্ণবাদী আক্ৰমণ, ব্যক্তিগত আড্ডাৰ জৰিয়তে পৰিকল্পিত আক্ৰমণ । এইটো এনে প্ৰথম আক্ৰমণৰ ঘটনা নহয় । আৰু দুখৰ বিষয় যে এইটো হয়তো অন্তিমটো ঘটনা নহ'বও পাৰে ।"

নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি খেৰাই কয় যে চৰকাৰে ঘৰতে পৰ্যাপ্ত কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাটোৱেই ভাৰতীয় শ্ৰমিকসকলক ইজৰাইলত কাম বিচাৰিবলৈ যাবলৈ বাধ্য কৰাইছে । তেওঁ লগতে কয়, "ই (চৰকাৰে) ভাৰতীয় শ্ৰমিকক তালৈ পঠোৱাৰ সময়ত ভাৰত-ইজৰাইলৰ 'বন্ধুত্ব' উদযাপন কৰে । কিন্তু যেতিয়া আমাৰ জনসাধাৰণে বৰ্বৰ ব্যৱহাৰৰ সন্মুখীন হয়, তেতিয়া ই নিমাত হৈ পৰে আৰু দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰি যায় । এছ জয়শংকৰে জৰুৰীভাৱে বিষয়টো চাব লাগে, ভুক্তভোগীৰ অৱস্থা নিশ্চিত কৰিব লাগে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁ পৰ্যাপ্ত, বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাৰ সুবিধা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব লাগে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ইজৰাইল ভ্ৰমণৰ কিছুদিন পূৰ্বে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে খেৰাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত 'বৰ্ণবাদৰ বিষয়টো' উত্থাপন কৰিবনে ? "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শীঘ্ৰে ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিব, ইজৰাইলত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবাদ আৰু হিংসাত্মক আক্ৰমণৰ বিষয়টো তেওঁ উত্থাপন কৰিবনে ?" তেওঁ কয় ।

ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 'অহা সপ্তাহত' ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা । আমেৰিকাৰ প্ৰধান ইহুদী সংগঠনৰ সভাপতিসকলৰ সন্মিলনত ভাষণ দি নেতান্যাহুৱে দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত 'ভাল মিত্ৰতা'ৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগন্তুক ভ্ৰমণৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

উল্লেখ্য যে ২০১৭ চনত ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ পিছত এয়া হ’ব মোদীৰ দ্বিতীয়টো ইজৰাইল ভ্ৰমণ ।

