আইতাকৰ মৃত্যুৰ খবৰ অভিজিতক দিয়া হোৱা নাই; পৰিয়ালৰ অভিযোগ নস্যাৎ দিল্লী আৰক্ষীৰ

আইতাকৰ মৃত্যুৰ খবৰ অভিজিতক দিয়া হোৱা নাই; পৰিয়ালৰ অভিযোগ নস্যাৎ দিল্লী আৰক্ষীৰ
শনিবাৰে বিমানবন্দৰৰ পৰা অভিজিৎ দীপকেক আটক কৰাৰ পিছতে আইতাকৰ বিয়োগৰ খবৰ পোহৰলৈ আহে । পৰিয়ালৰ মতে আৰক্ষীয়ে দীপকেক এই খবৰ দিয়া নাছিল ।
Published : October 11, 2026 at 12:45 PM IST
নতুন দিল্লী : ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেৰ আইতাকৰ মৃত্যু । শনিবাৰে দিল্লীৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যোৱাৰ সময়তে অভিজিৎ দীপকেক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল । বিমানবন্দৰৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে দীপকেসহ কেইবাগৰাকী চিজেপি নেতাক আটক কৰিছিল । আটক কৰাৰ পিছতে নেতাজনৰ আইতাকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছিল । কিন্তু আৰক্ষীয়ে আইতাকৰ মৃত্যুৰ খবৰ দীপকেক অৱগত নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নেতাজনৰ পিতৃ-মাতৃয়ে । যাক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । অৱশ্যে আৰক্ষীয়েও পৰিয়ালটোৰ অভিযোগ নস্যাৎ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে চিজেপিৰ প্ৰস্তাৱিত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিল্লীত অৱতৰণ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে এখন বিমানৰ ভিতৰৰ পৰা দীপকে আৰু তেওঁৰ সহযোগী আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল ।
দেওবাৰে পুৱা দিল্লী কেণ্ট থানাত কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক অজ্ঞাত স্থানত ৰখা হৈছিল । দণ্ডাধীশে ৫০ হাজাৰ টকাৰ জামিন বণ্ডত তিনিওজনকে মুকলি কৰি দিয়ে যদিও তেওঁলোকে এবছৰলৈ শান্তি বিঘ্নিত কৰিব নোৱৰাৰ চৰ্তত মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
Preventive arrest u/s 126/170 BNSS of Sh. Abhijeet Dipke, Sh. Ashutosh Ranka and Sh. Saurav Das was done on 10.10.2026. All due legal procedures were followed and they were produced before the SEM Court, Delhi Cantt on 11.10.2026. A bail bond as Surety Bond of ₹50,000/- was filled for maintaining peace and good behaviour, for a period of one year, and they were released by the SEM Court.— Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026
ইফালে শনিবাৰে পুৱা দীপকেক আটক কৰি ৰখাৰ সময়তে মহাৰাষ্ট্ৰৰ হিংগোলী জিলাৰ সন্তুক পিম্পৰী গাঁৱত থকা বাসগৃহত তেওঁৰ আইতাক সাবিত্ৰীবাই দীপকেয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দীপকেৰ মাতৃ অনিতা দীপকেয়ে অভিযোগ কৰে যে আইতাকৰ মৃত্যুৰ খবৰ তেওঁৰ পুত্ৰক অৱগত কৰা হোৱা নাছিল । কাৰণ আইতাকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পালে দীপকে ঘৰলৈ গ'লহেঁতেন ।
Hingoli, Maharashtra: Mother of CJP founder Abhijeet Dipke, Anita Dipke, says, "What crime had he committed that he was not even allowed to attend his grandmother's funeral? What crime has he committed? Is he a terrorist or a traitor? The government automatically releases those who do wrong. What wrong had my son done? He was taken away on a plane, yet he was not allowed to attend his grandmother's last rites..."— IANS (@ians_india) October 11, 2026
মাতৃয়ে কয়, "আমি তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই । দিল্লী আৰক্ষীয়ে মিছা কথা কৈছে । যদি তেওঁ খবৰটো পালেহেঁতেন তেন্তে তেওঁ লগে লগে আহিলহেঁতেন...আমি তেওঁৰ বাবে অন্তিম সৎকাৰৰ ৰীতি-নীতি স্থগিত ৰাখিছো ।"
#WATCH | Hingoli, Maharashtra: Abhijeet Dipke's father, Bhagwan Dipke, says, "We tried contacting him but could not succeed. Delhi Police is lying. If he had received news of his grandmother's demise, he would have come by now. His friends told me that he has been shifted somewhere else; he is not in Delhi..."— ANI (@ANI) October 11, 2026
আনহাতে অভিজিৎ দীপকেৰ পিতৃ ভগৱান দীপকেয়ে কয়, "তেওঁ কি অপৰাধ কৰিছিল যে তেওঁক আইতাকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াতো উপস্থিত থাকিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ? তেওঁ কি অপৰাধ কৰিছে ? তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদী নে বিশ্বাসঘাতক ? চৰকাৰে ভুল কৰাসকলক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মুকলি কৰি দিয়ে । মোৰ ল'ৰাটোৱে কি ভুল কৰিছে ? তেওঁক বিমানৰ পৰাই লৈ যোৱা হৈছিল, তথাপিও তেওঁক আইতাকৰ শেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ।"
অৱশ্যে পৰিয়ালটোৰ এই দাবী খণ্ডন কৰি দিল্লী আৰক্ষীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত এক বিবৃতিত কয় যে তেওঁলোকে অভিজিতক পৰিয়ালৰ এই দুখৰ খবৰটো দিছে ।
The information regarding the demise of Abhijeet’s grandmother was promptly conveyed to him with due sensitivity. He was also informed of the scheduled funeral time and offered all possible assistance to facilitate his travel to his hometown on humanitarian grounds, however he denied to avail the same.— Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026
আৰক্ষীয়ে বিবৃতিত লিখিছে, "অভিজিতৰ আইতাকৰ মৃত্যু সম্পৰ্কীয় তথ্য তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । তেওঁক নিৰ্ধাৰিত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সময়ৰ বিষয়েও অৱগত কৰা হয় আৰু মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁৰ গৃহ চহৰলৈ যাত্ৰাৰ সুবিধাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়োৱাৰ কথা কোৱা হয় । কিন্তু তেওঁ এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।"
লগতে পঢ়ক :
চিজেপিৰ নেতাসহ দিল্লীত আটক কৰা সকলো লোককে মুকলি, তিনি হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে