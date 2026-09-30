২ অক্টোবৰত মুম্বাইত জেল ভৰো আন্দোলন : সকলো দলকে অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান চিজেপিৰ
নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাইত চিজেপিৰ জেল ভৰো আন্দোলনৰ আহ্বান । মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনা আৰু ইউবিটি সেনাৰ সমৰ্থন ।
By ANI
Published : September 30, 2026 at 1:41 PM IST
মুম্বাই : ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । এইবাৰ ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে (চিজেপি) অহা ২ অক্টোবৰত নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ আন্দোলনৰ ঘোষণা কৰিছে । চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই ঘোষণা কৰিছে যে গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কৰ পৰা চিজেপিয়ে 'জেল ভৰো আন্দোলন' আৰম্ভ কৰিব ।
মুম্বাইত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দীপকেই এই প্ৰতিবাদী আন্দোলনৰ কথা ঘোষণা কৰি সকলো ৰাজনৈতিক দলক আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । নিৰ্বাচন আয়োগত একনায়কত্ববাদ চলি থকাৰ অভিযোগ কৰি দেশত পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।
2nd October, Mumbai— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) September 29, 2026
4 PM | Shivaji Park , Gate No. 6 pic.twitter.com/eb1bE6JkOh
ইফালে নিৰ্বাচনত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত এনচিপিৰ মুৰব্বী শৰদ পাৱাৰে কৰা মন্তব্যকো সমৰ্থন জনাই দীপকেই কয় যে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত উদ্বেগসমূহৰ সমাধানৰ বাবে সকলোৱে একত্ৰিত হ'ব লাগে ।
Gyanu Must Go! pic.twitter.com/pZc7CCjd9P— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 28, 2026
এছআইআৰক লৈ বিৰোধীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাই থকাৰ মাজতে চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই এই আন্দোলনৰ ঘোষণা কৰি সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছে ।
I sincerely thank @OfficeofUT sir and @RajThackeray sir for extending their support to CJP’s protest in Mumbai on October 2.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 29, 2026
All Indians must come together to save our democracy before it’s too late.
२ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत होणाऱ्या CJP च्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याबद्दल…
ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ মুৰব্বী ৰাজ থাকৰে আৰু ইউবিটি সেনাৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ থাকৰেই এক যুটীয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ঘোষণা কৰে যে অহা ৪ অক্টোবৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী সমদলৰ আয়োজন কৰা হ'ব । প্ৰতিবাদৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকে বাইকুলাৰ পৰা বিএমচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ পদযাত্ৰা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।
निवडणूक आयोगाने गेल्या काही वर्षांत सत्ताधाऱ्यांच्या सांगण्यावरून जो मतदारयाद्यांमध्ये गोंधळ घातला आहे, हा मतदारांचा आणि राजकीय पक्षांचा केलेला अपमान आहे. याविरोधात एक संयुक्त मोर्चा येत्या ४ ऑक्टोबर २०२६ ला मुंबईतील भायखळा येथील रिचर्डसन क्रुडास कंपनी येथून सुरु होईल आणि मुंबई…— Raj Thackeray (@RajThackeray) September 29, 2026
সংবাদমেলত ৰাজ থাকৰেই কয়, "৪ তাৰিখে যৌথ প্ৰতিবাদী সমদল অনুষ্ঠিত হ'ব । বাইকুলাৰ পৰা বিএমচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ পদযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব । নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ হ'ব ।" ৰাজ থাকৰেই লগতে কয় যে তেওঁৰ দলে কেইবাবছৰ ধৰি ইভিএম আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম-কাজক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছে ।
তেওঁ কয়, "কেইবাবছৰ ধৰি আমি ইভিএম আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্বেচ্ছাচাৰী কাৰ্যক লৈ ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছো, তথাপিও এতিয়ালৈকে কোনো সমাধান পোৱা নাই । সেয়ে মই সকলো পক্ষকে এই প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো । ইফালে তেওঁ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰস্তাৱিত 'জেল ভৰো আন্দোলন'ৰ প্ৰতিও সমৰ্থন আগবঢ়ায় ।
লগতে পঢ়ক :
'জ্ঞানেশকাণ্ড'ৰ চৰ্চা কৰিবলৈ আজি 'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ বৈঠক: উপস্থিত নাথাকে আপ, ডি এম কে, বিজু জনতা দল