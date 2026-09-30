ETV Bharat / bharat

২ অক্টোবৰত মুম্বাইত জেল ভৰো আন্দোলন : সকলো দলকে অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান চিজেপিৰ

নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাইত চিজেপিৰ জেল ভৰো আন্দোলনৰ আহ্বান । মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনা আৰু ইউবিটি সেনাৰ সমৰ্থন ।

Abhijeet Dipke announces 'Jail Bharo Andolan' from Mumbai's Shivaji Park on October 2
২ অক্টোবৰত মুম্বাইত জেল ভৰো আন্দোলন (ANI/x@AbhijeetDipke)
author img

By ANI

Published : September 30, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই : ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । এইবাৰ ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে (চিজেপি) অহা ২ অক্টোবৰত নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ আন্দোলনৰ ঘোষণা কৰিছে । চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই ঘোষণা কৰিছে যে গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কৰ পৰা চিজেপিয়ে 'জেল ভৰো আন্দোলন' আৰম্ভ কৰিব ।

মুম্বাইত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দীপকেই এই প্ৰতিবাদী আন্দোলনৰ কথা ঘোষণা কৰি সকলো ৰাজনৈতিক দলক আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । নিৰ্বাচন আয়োগত একনায়কত্ববাদ চলি থকাৰ অভিযোগ কৰি দেশত পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।

ইফালে নিৰ্বাচনত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত এনচিপিৰ মুৰব্বী শৰদ পাৱাৰে কৰা মন্তব্যকো সমৰ্থন জনাই দীপকেই কয় যে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত উদ্বেগসমূহৰ সমাধানৰ বাবে সকলোৱে একত্ৰিত হ'ব লাগে ।

এছআইআৰক লৈ বিৰোধীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাই থকাৰ মাজতে চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই এই আন্দোলনৰ ঘোষণা কৰি সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ মুৰব্বী ৰাজ থাকৰে আৰু ইউবিটি সেনাৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ থাকৰেই এক যুটীয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ঘোষণা কৰে যে অহা ৪ অক্টোবৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী সমদলৰ আয়োজন কৰা হ'ব । প্ৰতিবাদৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকে বাইকুলাৰ পৰা বিএমচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ পদযাত্ৰা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।

সংবাদমেলত ৰাজ থাকৰেই কয়, "৪ তাৰিখে যৌথ প্ৰতিবাদী সমদল অনুষ্ঠিত হ'ব । বাইকুলাৰ পৰা বিএমচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ পদযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব । নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ হ'ব ।" ৰাজ থাকৰেই লগতে কয় যে তেওঁৰ দলে কেইবাবছৰ ধৰি ইভিএম আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম-কাজক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছে ।

তেওঁ কয়, "কেইবাবছৰ ধৰি আমি ইভিএম আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্বেচ্ছাচাৰী কাৰ্যক লৈ ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছো, তথাপিও এতিয়ালৈকে কোনো সমাধান পোৱা নাই । সেয়ে মই সকলো পক্ষকে এই প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো । ইফালে তেওঁ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰস্তাৱিত 'জেল ভৰো আন্দোলন'ৰ প্ৰতিও সমৰ্থন আগবঢ়ায় ।

লগতে পঢ়ক :

'জ্ঞানেশকাণ্ড'ৰ চৰ্চা কৰিবলৈ আজি 'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ বৈঠক: উপস্থিত নাথাকে আপ, ডি এম কে, বিজু জনতা দল

TAGGED:

CJP
জ্ঞানেশ কুমাৰ
নিৰ্বাচন আয়োগ
এছআইআৰ
CJP JAIL BHARO ANDOLAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.