দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটকাধীন নেতাক আইনী পৰামৰ্শৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ অভিজিৎ দীপকেৰ
মঙলবাৰে যন্তৰ-মন্তৰ প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাত চিজেপি কৰ্মী সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকা আৰু আজিংক্য শিণ্ডেক দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ।
By ANI
Published : October 13, 2026 at 6:11 PM IST
নতুন দিল্লী : ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতা অভিজিত দীপকেয়ে মঙলবাৰে অভিযোগ কৰে যে দলৰ নেতা সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকা আৰু আজিংক্য শিণ্ডে আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে আৰু তেওঁলোকক অধিবক্তাৰ সৈতে সাক্ষাতৰ অনুমতিৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে । X পোষ্টত দীপকেয়ে আৰক্ষীৰ কাৰ্যব্যৱস্থাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে আৰু প্ৰক্ৰিয়াত নিয়ম উলংঘনৰ অভিযোগ কৰে ।
এটা X পোষ্টত দীপকেয়ে কয়, "সৌৰভ, আশু আৰু আজিংক্য এতিয়াও আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে আৰু আৰক্ষীয়ে অধিবক্তাসকলক তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ দিয়া নাই ।"
When CJP was granted permission to protest, many were quick to float conspiracy theories that we were planted by the BJP. Yesterday, the INDIA bloc held a massive protest, but there was no crackdown like the one we witnessed on October 10. This is exactly how the govt plays us against each other. By treating different protests differently, they create suspicion and mistrust among people who are ultimately fighting for the same cause. My only request to everyone is to see through these tactics. Today, they may allow one protest and crush another. Tomorrow, they could reverse the roles. The idea is to keep us doubting each other instead of questioning those in power. Don’t let conspiracy theories divide us. Don’t fall into the trap of fighting among ourselves when we should be standing together. The fight is against Gyanesh Kumar and those protecting him. Don’t lose sight of that.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
তেওঁ লগতে লিখিছে, "আৰক্ষীয়ে অধিবক্তাক তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰাৰ পৰা কেনেদৰে বাধা দিব পাৰে ? এয়া এক অপহৰণ কাৰণ আৰক্ষীয়ে নিশ্চিতভাৱে আইনৰ নিয়ম মানি চলা নাই ।"
মঙলবাৰে যন্তৰ-মন্তৰ প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাত চিজেপি কৰ্মী সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকা আৰু আজিংক্য শিণ্ডেক দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰখাৰ পিছতে তেওঁ এই বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে । এদিন পূৰ্বে কৰ্তৃপক্ষই যন্তৰ-মন্তৰক নিৰ্দিষ্ট বিক্ষোভ স্থান হিচাপে অধিসূচনামুক্ত কৰাৰ পিছতে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় ।
Saurav, Ashu and Ajinkya are still in detention and the police is not allowing the lawyers to meet them. How can police stop lawyers from meeting them? This is kidnapping because the police certainly not following the rule of law.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতা অভিজিত দীপকেয়ে দিল্লীত বন্দী হৈ থকা দলৰ সদস্যসকলক পৃথক স্থানত ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আৰক্ষীয়ে অধিবক্তাক এখন থানাত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিয়া বুলি দাবী কৰে ।
দলৰ সদস্যক আটক কৰাৰ সন্দৰ্ভত দীপকেয়ে কয় যে তেওঁ চিজেপিৰ আইনী মুৰব্বী ৰত্ন সিঙৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু তেওঁ আশুতোষ, আজিংক্য আৰু সৌৰভক পৃথকে পৃথকে ৰখাৰ কথা অৱগত কৰায় । আনহাতে, তেওঁলোকৰ লগত থকা ১১ জন স্বেচ্ছাসেৱকক অন্য ঠাইলৈ লৈ যোৱা হৈছে ।
"মই এইমাত্ৰ ৰত্ন সিঙৰ (চিজেপিৰ আইনী মুৰব্বী) সৈতে কথা পাতিছিলোঁ; তেওঁ মোক কয় যে আশুতোষ, আজিংক্য আৰু সৌৰভক পৃথকে পৃথকে ৰখা হৈছে (দিল্লীত আটক কৰাৰ পিছত) । তেওঁলোকৰ লগত থকা ১১ জন স্বেচ্ছাসেৱকক আন ঠাইলৈ লৈ যোৱা হৈছে ।" তেওঁ কয় ।
দিল্লী আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে চিজেপিৰ কৰ্মী আশুতোষ ৰাংকা, সৌৰভ দাস আৰু আজিংক্য শিণ্ডেক আটক কৰাৰ পিছত তেওঁৰ এই মন্তব্য আহিছে । উল্লেখ্য যে যন্তৰ-মন্তৰক প্ৰতিবাদস্থলী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে হেঙাৰ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল ।
দীপকেয়ে অভিযোগ কৰে যে দলৰ অধিবক্তাসকল আহি পোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক থানাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিলে আৰু দলৰ আন সদস্যসকলকো আটক কৰাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে ।
দীপকেয়ে লগতে কয়, "আমাৰ অধিবক্তাসকল যেতিয়া থানাত উপস্থিত হৈছিল, তেতিয়া আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিলে । আমাৰ দলৰ আন সদস্যসকলক তাত আটক কৰাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল ।"
Is waving Indian flag violation of law now?— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
তেওঁ কয়, "দেশত একনায়কত্ববাদ চলি আছে । নিয়মক আওকাণ কৰা হৈছে । আপুনি কিহৰ বাবে ভয় কৰিছে ? মই বুজি পোৱা নাই যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে জ্ঞানেশ কুমাৰ কিয় ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনাক ধিক্কাৰ দি দীপকেয়ে আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যৰ বৈধতা আৰু নৈতিকতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
দীপকেৰ প্ৰশ্ন, "আমাৰ দলটোৱে আজি পুৱা যন্তৰ-মন্তৰলৈ গৈ ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰে । ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰাটো কেতিয়া নিয়মৰ উলংঘা হ'ল ? যন্তৰ-মন্তৰত ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰাটো উলংঘা বুলি যিয়ে ভাবে, তেৱেঁই দেশদ্ৰোহী । আৰু যদি সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকা, আজিংক্য শিণ্ডে আৰু ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আনসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে তেন্তে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা উচিত । ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰাৰ বাবে কাৰোবাক কেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে ? এইখন কেনে ধৰণৰ দেশ ? এয়া কেনে ধৰণৰ নিয়ম ?"