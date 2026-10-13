ETV Bharat / bharat

দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটকাধীন নেতাক আইনী পৰামৰ্শৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ অভিজিৎ দীপকেৰ

মঙলবাৰে যন্তৰ-মন্তৰ প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাত চিজেপি কৰ্মী সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকা আৰু আজিংক্য শিণ্ডেক দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ।

CJP protest
দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটকাধীন নেতাক আইনী পৰামৰ্শৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ অভিজিৎ দীপকেৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : October 13, 2026 at 6:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতা অভিজিত দীপকেয়ে মঙলবাৰে অভিযোগ কৰে যে দলৰ নেতা সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকা আৰু আজিংক্য শিণ্ডে আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে আৰু তেওঁলোকক অধিবক্তাৰ সৈতে সাক্ষাতৰ অনুমতিৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে । X পোষ্টত দীপকেয়ে আৰক্ষীৰ কাৰ্যব্যৱস্থাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে আৰু প্ৰক্ৰিয়াত নিয়ম উলংঘনৰ অভিযোগ কৰে ।

এটা X পোষ্টত দীপকেয়ে কয়, "সৌৰভ, আশু আৰু আজিংক্য এতিয়াও আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে আৰু আৰক্ষীয়ে অধিবক্তাসকলক তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ দিয়া নাই ।"

তেওঁ লগতে লিখিছে, "আৰক্ষীয়ে অধিবক্তাক তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰাৰ পৰা কেনেদৰে বাধা দিব পাৰে ? এয়া এক অপহৰণ কাৰণ আৰক্ষীয়ে নিশ্চিতভাৱে আইনৰ নিয়ম মানি চলা নাই ।"

মঙলবাৰে যন্তৰ-মন্তৰ প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাত চিজেপি কৰ্মী সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকা আৰু আজিংক্য শিণ্ডেক দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰখাৰ পিছতে তেওঁ এই বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে । এদিন পূৰ্বে কৰ্তৃপক্ষই যন্তৰ-মন্তৰক নিৰ্দিষ্ট বিক্ষোভ স্থান হিচাপে অধিসূচনামুক্ত কৰাৰ পিছতে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতা অভিজিত দীপকেয়ে দিল্লীত বন্দী হৈ থকা দলৰ সদস্যসকলক পৃথক স্থানত ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আৰক্ষীয়ে অধিবক্তাক এখন থানাত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিয়া বুলি দাবী কৰে ।

দলৰ সদস্যক আটক কৰাৰ সন্দৰ্ভত দীপকেয়ে কয় যে তেওঁ চিজেপিৰ আইনী মুৰব্বী ৰত্ন সিঙৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু তেওঁ আশুতোষ, আজিংক্য আৰু সৌৰভক পৃথকে পৃথকে ৰখাৰ কথা অৱগত কৰায় । আনহাতে, তেওঁলোকৰ লগত থকা ১১ জন স্বেচ্ছাসেৱকক অন্য ঠাইলৈ লৈ যোৱা হৈছে ।

"মই এইমাত্ৰ ৰত্ন সিঙৰ (চিজেপিৰ আইনী মুৰব্বী) সৈতে কথা পাতিছিলোঁ; তেওঁ মোক কয় যে আশুতোষ, আজিংক্য আৰু সৌৰভক পৃথকে পৃথকে ৰখা হৈছে (দিল্লীত আটক কৰাৰ পিছত) । তেওঁলোকৰ লগত থকা ১১ জন স্বেচ্ছাসেৱকক আন ঠাইলৈ লৈ যোৱা হৈছে ।" তেওঁ কয় ।

দিল্লী আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে চিজেপিৰ কৰ্মী আশুতোষ ৰাংকা, সৌৰভ দাস আৰু আজিংক্য শিণ্ডেক আটক কৰাৰ পিছত তেওঁৰ এই মন্তব্য আহিছে । উল্লেখ্য যে যন্তৰ-মন্তৰক প্ৰতিবাদস্থলী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে হেঙাৰ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল ।

দীপকেয়ে অভিযোগ কৰে যে দলৰ অধিবক্তাসকল আহি পোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক থানাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিলে আৰু দলৰ আন সদস্যসকলকো আটক কৰাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে ।

দীপকেয়ে লগতে কয়, "আমাৰ অধিবক্তাসকল যেতিয়া থানাত উপস্থিত হৈছিল, তেতিয়া আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিলে । আমাৰ দলৰ আন সদস্যসকলক তাত আটক কৰাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল ।"

তেওঁ কয়, "দেশত একনায়কত্ববাদ চলি আছে । নিয়মক আওকাণ কৰা হৈছে । আপুনি কিহৰ বাবে ভয় কৰিছে ? মই বুজি পোৱা নাই যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে জ্ঞানেশ কুমাৰ কিয় ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

ইয়াৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনাক ধিক্কাৰ দি দীপকেয়ে আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যৰ বৈধতা আৰু নৈতিকতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

দীপকেৰ প্ৰশ্ন, "আমাৰ দলটোৱে আজি পুৱা যন্তৰ-মন্তৰলৈ গৈ ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰে । ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰাটো কেতিয়া নিয়মৰ উলংঘা হ'ল ? যন্তৰ-মন্তৰত ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰাটো উলংঘা বুলি যিয়ে ভাবে, তেৱেঁই দেশদ্ৰোহী । আৰু যদি সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকা, আজিংক্য শিণ্ডে আৰু ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আনসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে তেন্তে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা উচিত । ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰাৰ বাবে কাৰোবাক কেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে ? এইখন কেনে ধৰণৰ দেশ ? এয়া কেনে ধৰণৰ নিয়ম ?"

লগতে পঢ়ক :লুকাই চুৰকৈ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা ‘ককৰোচ্ছ’ৰ
লগতে পঢ়ক :আধুনিক দুৰ্গা : পৰম্পৰা আৰু নাৰীশক্তিৰ অনন্য নিদৰ্শন ক্ষত্ৰিয় মহিলাৰ 'শৌৰ্য ৰাস'

TAGGED:

ABHIJEET DIPKE
DELHI POLICE
অভিজিৎ দীপকে
চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ
CJP PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.