সাতবাৰ ৰক্তদানেৰে দেৱদূতৰ ৰূপত 'পুলি': এটা বাটৰুৱা কুকুৰৰ এক অনন্য কাহিনী

জিলা পশু চিকিৎসালয়ত সকলোৱে পুলিক এক অবিশ্বাস্য নায়ক হিচাপে গণ্য কৰে, যিয়ে কেইবাবাৰো আঘাতপ্ৰাপ্ত জীৱ-জন্তুৰ বাবে ৰক্তদান কৰিছে ।

দেৱদূতৰ ৰূপত 'পুলি' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 17, 2025 at 3:10 PM IST

3 Min Read
খাম্মাম (তেলেংগানা) : আপুনি হয়তো এই কথা জানে বা শুনিছে যে কোনো ব্যক্তিয়ে সঘনাই ৰক্তদান কৰি বহু মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছে । কিন্তু কুকুৰে ৰক্তদান ? শুনিছেনে কেতিয়াবা ? তেলেংগানাৰ খাম্মাম জিলা পশু চিকিৎসালয়ত এটা পথৰ কুকুৰে জটিল অৱস্থা বা জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ৰক্তদান কৰি আন বহু জীৱ-জন্তুৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি নায়কত পৰিণত হৈছে । তাৰ নাম হৈছে পুলি ।

পশু চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্মচাৰীসকলেই দি লৈছে এই 'পুলি' নামটো ৷ প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে অসুস্থ, দুৰ্বল আৰু পৰিত্যক্ত অৱস্থাত খাম্মাম চহৰৰ জিলা পশু চিকিৎসা চিকিৎসালয়ৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল পুলিক । সেই সময়ত তাৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আছিল আৰু চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে তাক আনি তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ।

উপযুক্ত চিকিৎসা, পুষ্টি আৰু শুশ্ৰূষাত কুকুৰটো ক্ৰমান্বয়ে সুস্থ হৈ উঠে । কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি তোলা কথাটো হ’ল যে সুস্থ হৈ উঠাৰ পাছত পুলিয়ে সেই ঠাই এৰি গুচি যোৱা নাছিল । বৰঞ্চ সি চিকিৎসালয়ৰ চৌহদত থাকি তেওঁক পুনৰ জীৱন দিয়া চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু সহায়ক কৰ্মচাৰীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে ।

ইফালে পশু চিকিৎসকৰ দলটোৱেও পুলিক চিকিৎসালয়খনৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপেই গ্ৰহণ কৰে । তাৰ পিছৰ পৰা কুকুৰটোৱে হাস্পতালখনৰ চৌহদতে থাকিবলৈ লয় আৰু কৰ্মচাৰীসকলে তাৰ যত্ন লোৱাৰ লগতে খাবলৈও দিয়ে । সময়ৰ লগে লগে চিকিৎসকসকলে লক্ষ্য কৰে যে পুলি কেৱল সুস্থ হৈ উঠাই নহয়, সি অতি শান্ত আৰু ব্যৱহাৰো অতি ভাল । এই বৈশিষ্ট্যৰ বাবেই পুলি নিখুঁত ৰক্তদাতা হিচাপে পৰিগণিত হৈ উঠে ।

জিলা পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ শ্ৰীনিবাস ৰাও আৰু ডাঃ কিশোৰৰ মতে পুলিয়ে এতিয়ালৈকে ৭ বাৰ ৰক্তদান কৰিছে । তেওঁলোকে কয়, "প্ৰতিটো ৰক্তদান জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সময়ত কৰা হৈছিল । আঘাতপ্ৰাপ্ত বা সংকটজনক কুকুৰক জীয়াই থাকিবলৈ তাৎক্ষণিক তেজ প্ৰয়োজন হোৱাৰ সময়ত সি ৰক্তদান কৰিছিল । এনেক্ষেত্ৰত পুলিৰ তেজেই জীৱন ৰক্ষাকাৰী হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছিল ।"

তেওঁলোকে লগতে বুজাই দিয়ে যে মানুহৰ দৰেই কুকুৰকো পথ দুৰ্ঘটনা, ডাঙৰ অস্ত্ৰোপচাৰ আৰু গুৰুতৰ সংক্ৰমণৰ দৰে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত তেজ প্ৰদানৰ প্ৰয়োজন হয় । তেওঁলোকে লগতে কয়, "এনে মুহূৰ্তত এটা সুস্থ ৰক্তদাতা এক ডাঙৰ সমৰ্থন হ’ব পাৰে । আৰু পুলিৰ শান্ত স্বভাৱ আৰু সুস্বাস্থ্যই নিশ্চিত কৰিছিল যে ৰক্তদান প্ৰক্ৰিয়াটো পুলিৰ বাবে মসৃণ আৰু মানসিক চাপমুক্ত আছিল ।"

পশু চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্মচাৰীসকলে অনুভৱ কৰে যে পুলিৰ এই কাৰ্যই আনকি মানুহকো অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । আজি পুলি চিকিৎসালয়খনৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ পৰিছে ।

