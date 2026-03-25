৭ মাহৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ পলাতক বিধায়কক, যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত অভিযুক্ত

৭ মাহৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ পলাতক বিধায়কক, যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত অভিযুক্ত
হৰমীত সিং পাঠানমাজৰাক পাটিয়ালা আৰক্ষীয়ে যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
Published : March 25, 2026 at 3:51 PM IST
চণ্ডীগড়: যৌন নিৰ্যাতন, প্ৰৱঞ্চনা, হত্যাৰ ভয় দেখুৱাই বিগত ৭ মাহ ধৰি পলাতক হৈ থকা পঞ্জাৱৰ ছানৌৰৰ আম আদমী পাৰ্টিৰ বিধায়ক হৰমীত সিং পাঠনমাজৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পাটিয়ালা আৰক্ষীয়ে । বুধবাৰে তেওঁক পাটিয়ালাৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হ’ব ।
পাঠানমাজৰাক গ্ৰেপ্তাৰ
হৰমীত সিং পাঠানমাজৰাক পাটিয়ালা আৰক্ষীয়ে যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । যৌন নিৰ্যাতন, প্ৰৱঞ্চনা, হত্যাৰ ভয় দেখুওৱাৰ অভিযোগত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ দাখিল কৰা হয় । বিগত বৰ্ষৰ ২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পলাতক হৈ আছিল পাঠানমাজৰা আৰু আদালতে তেওঁক পলাতক বুলি ঘোষণা কৰে ৷ তাৰ পিছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে লুকআউট জাননী জাৰি কৰা হয় । প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰৰ শিৱপুৰীৰ পৰা হৰমীত সিং পাঠানমাজৰাক আটক কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পাটিয়ালালৈ অনা হয় । খবৰ অনুসৰি পাঁচৰ পৰা ছটা আৰক্ষীৰ দলে পাঠানমাজৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ কাম কৰি আছিল ।
পাঠানমাজৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ
জিৰাকপুৰৰ এগৰাকী মহিলাৰ অভিযোগ অনুসৰি বিধায়কগৰাকীয়ে নিজকে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা বুলি মিছাকৈ কৈ তেওঁৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল ৷ পিছত ২০২১ চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । তাৰ পাছতহে মহিলাগৰাকীয়ে জানিব পাৰে যে পাঠানমাজৰা ইতিমধ্যেই বিবাহিত ৷ যৌন শোষণ, ভাবুকি আৰু "অশ্লীল" সামগ্ৰী পঠোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে মহিলাগৰাকীয়ে ৷
বুধবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰা হ’ব পাঠানমাজৰাক
পাটিয়ালাৰ এছ এছ পি বৰুণ শৰ্মাই কয় যে, আম আদমী পাৰ্টীৰ বিধায়ক হৰমিত সিং পাঠানমাজৰা আৰু তেওঁৰ তিনিজন সহযোগীক আৰক্ষীয়ে আন্তঃৰাজ্যিক অভিযানৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । আজি আটাইকেইজন অভিযুক্তক আদালতত হাজিৰ কৰা হ’ব ৷ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিব । ইতিমধ্যে অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল, আৰু তেওঁলোকক পলাতক অপৰাধী বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল । আৰক্ষীৰ দলে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকক বিচাৰি ফুৰিছিল ।
পাঠানমাজৰাৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ তিনি সহযোগী
এছ এছ পি বৰুণ শৰ্মাই কয় যে পাটিয়ালা আৰক্ষীৰ পাঁচৰ পৰা ছটা দলে দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযান চলাই অৱশেষত মধ্যপ্ৰদেশৰ শিৱপুৰী-গোৱালিয়ৰ অঞ্চলৰ সমীপত পাঠানমাজৰা আৰু তেওঁৰ তিনিজন সহযোগীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত সফল হয় । গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত অভিযুক্ত এখন স্ক’ৰপিঅ’ গাড়ীত গৈ আছিল । আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক জিম্মাত লৈ পাটিয়ালালৈ আনিছে । অভিযুক্তক জেৰা কৰি গোচৰৰ অন্যান্য দিশৰ তদন্ত কৰা হ’ব । আইন অনুসৰি অধিক আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । আৰক্ষীয়ে এতিয়া আদালতৰ পৰা পাঠানমাজৰাক নিজৰ জিম্মাত লৈ বিষয়টোৰ পুংখানুপুংখ তদন্তৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
