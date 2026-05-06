কুনকি হাতীৰো ডিঙিত ওলমিব আধাৰ কাৰ্ড
ছটা হাতীৰ তেজৰ নমুনা ডেৰাডুনৰ ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিষ্ঠানলৈ প্ৰেৰণ ।
Published : May 6, 2026 at 5:24 PM IST
পালামানেৰ( অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ) : মানুহৰ দৰে হাতীয়েও পাব আধাৰ কাৰ্ড । এইবাৰ কুনকি হাতীৰ বাবে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব এই আধাৰ কাৰ্ড । ৰাজ্য়খনত কুনকি হাতীক বিশেষ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰিবৰ বাবে বন বিভাগে ছটা এনে হাতীৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি বিশ্লেষণৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুনৰ ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিষ্ঠানলৈ ।
চৰকাৰে কুনকি হাতীৰ যত্ন, সংৰক্ষণ আৰু বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্যে তথ্য় লাভৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে । 'কুনকি' হৈছে হাতী ধৰা বা চিকাৰ কৰাত ব্যৱহৃত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মাইকী বা মতা হাতী । ডিএনএ ৰিপ'ৰ্ট লাভ কৰাৰ পিছতেই সেই তথ্যৰ ভিত্তিত প্ৰতিটো হাতীৰ নামত বিশেষ কাৰ্ড আৱণ্টন দিব । এই কাৰ্ডখনত মানুহৰ দৰে হাতীৰ স্বাস্থ্য় সম্পৰ্কীয় তথ্য উল্লেখ কৰা হ'ব । হাতী সংৰক্ষণৰ বৈজ্ঞানিক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰা এই প্ৰক্ৰিয়াই এতিয়া গুৰুত্ব লাভ কৰিছে ।
পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছত হাতীটোৰ লগত সবিশেষ থকা পৰিচয় পত্ৰ সংলগ্ন কৰা হ’ব । হাতীৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ডৰ মানুহৰ দৰেই উপযোগী হ’ব । এই তথ্যৰ সহায়ত জিনীয় সমস্যাৰ চিকিৎসাৰ লগতে হাতীৰ স্বাস্থ্যৰ মূল্যায়নো কৰাটো সম্ভৱ হ'ব । চিট্টুৰৰ ডিএফঅ’ সুবৰাজুৱে কয় যে ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ বিস্তৃত তথ্য আহৰণৰ বাবে হাতীৰ ডিএনএ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।
কৰ্ণাটকৰ পৰা অনা জয়ন্ত, ৰঞ্জন, অভিমন্যু, কৃষ্ণ, দেৱ আৰু বিনয় নামৰ ছয়টা কুনকিক সম্প্ৰতি পালামানেৰু শিবিৰত বিশেষ প্ৰশিক্ষণো দিয়া হৈছে । এইবোৰৰ জৰিয়তে কুনকি হাতীয়ে বন্য়হস্তীক গাঁৱলৈ অহাত বাধা দিব । এইকেইটা হাতীয়ে মানুহ-হাতীৰ সংঘাত প্ৰতিহত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব । ইতিমধ্যে বনৰীয়া হাতীক অন্য়ফালে পৰিচালিত কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো দুবাৰকৈ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বন বিভাগে ।
বন্যপ্ৰাণীৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বন বিভাগে কৰা আধুনিক চিকিৎসা আৰু শক্তিশালী তথ্য ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে কুনকি হাতীৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখোজ আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ব ।
অসমতো বিভিন্ন ঠাইত কুনকি হাতী দেখিবলৈ পোৱা যায় । বৰ্তমানলৈকে এই হাতীবোৰৰ সংৰক্ষণ অথবা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক তথ্য় সংগ্ৰহৰ কোনো ব্য়ৱস্থা নাই । অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপ অসমত গ্ৰহণ কৰিলে নিশ্চয়কৈ যত্ন, সংৰক্ষণ আৰু বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত অসমেও এখোজ আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব ।
১৪ বছৰ বয়সতে হাতী ধৰা ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মাউত পদ্মশ্ৰী পাৰ্বতী বৰুৱাৰ কথাৰে...