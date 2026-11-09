প্রেমত পৰিছে বাঘিনী ! সুৰংগ খান্দি পুনৰ অসমলৈ যাত্ৰা বক্সাৰ ঢেকীয়পতীয়াৰ

প্রেমত পৰিছে বাঘিনী ! সুৰংগ খান্দি পুনৰ অসমলৈ যাত্ৰা বক্সাৰ ঢেকীয়পতীয়াৰ
পাঁচদিনৰ মূৰত পুনৰ উধাও বক্সাৰ বাঘিনী ৷ অসমমুখী বিটিআৰ টিএফ-১ৰ সন্ধানত অৰণ্যত নামলি ৬০ বনকর্মী, ৩ কুনকি হাতী ৷
Published : November 9, 2026 at 6:30 PM IST
আলিপুৰদুৱাৰ : বাঘেও যে সুৰংগ খান্দিব পাৰে, তাকে যেন চকুত আঙুলি দি দেখুৱাই দিলে বক্সাৰ বাঘিনী বিটিআৰ টিএফ-১-এ । চাৰিওফালে কংক্রিটৰ দেৱালেৰে ঘেৰাও কৰা সুৰক্ষিত অঞ্চল। অথচ সেই দেৱালৰ তলৰ মাটি খান্দি সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰি পুনৰ উধাও । মাত্র পাঁচ দিনৰ ব্যৱধানত বাঘিনীজনীৰ এনে পলায়নৰ কৌশলৰ ঘটনাত কার্যত তোলপাৰ লাগিছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পত । কিন্তু বন বিভাগৰ ইমান কঠোৰ নজৰদাৰীৰ মাজতো তাই কেনেদৰে ওলাই গ'ল, সেই কথা ভাবি এতিয়া বনকৰ্মীসকল হতবাক হৈ পৰিছে।
বন বিভাগৰ সূত্র অনুসৰি, দেওবাৰে ২৫ মাইল টাৱাৰ সংলগ্ন প্রাকৃতিক ঘেৰাওৰ পৰা পূব দিশে আগবাঢ়িবলৈ বাঘিনীজনীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল । পথত বালা নদী পাৰ হৈ উপস্থিত হয় ২৭ মাইল বনবস্তি এলেকাত । পিছত জানিব পৰা যায় যে আবদ্ধ কৰি ৰখা ঘেৰাওৰ চাৰিওফালে থকা প্রায় দুফুট বহল আৰু চাৰি ফুট গভীৰ কংক্রিটৰ দেৱালৰ তলৰ মাটি ভৰিৰে খান্দি সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰিছিল । সেই সুৰংগৰেই সুৰক্ষা বেষ্টনী ভাঙি বাহিৰলৈ ওলাই যায় বাঘিনীজনী । বাঘৰ এনেধৰণৰ পলায়নৰ ঘটনা অতি বিৰল বুলি বনকৰ্মীসকলে উল্লেখ কৰিছে।
উল্লেখ্য যে যোৱা ৩ নৱেম্বৰত অসমৰ ৰাইমনা টাইগাৰ ৰিজার্ভ সংলগ্ন কোকৰাঝাৰৰ দোতমাৰ গেলাগুড়ি অঞ্চলত লৌছা নদীৰ পাৰত সুদীর্ঘ ১৩ দিন পিছত বাঘিনীজনীক ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছিল। পিছদিনা অৰ্থাৎ ৪ নৱেম্বৰত তাইক বক্সাৰ ২৫ মাইল টাৱাৰ সংলগ্ন সংৰক্ষিত স্থানলৈ ওভতাই অনা হৈছিল । কিন্তু মাত্র পাঁচ দিনৰ ব্যৱধানতে সেই সুৰক্ষিত অঞ্চলৰ পৰা বাঘিনীজনী পুনৰ ওলাই যায় ।
বাৰে বাৰে কিয় অসমৰ দিশে বাঘিনীজনীয়ে গতি কৰিছে ?
বনকৰ্মীসকলৰ একাংশৰ অনুমান, অসমৰ অৰণ্যত থকাৰ সময়ত কোনো মতা বাঘৰ সৈতে হয়তো তাইৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল । সেই মতা বাঘৰ গাৰ গোন্ধ অনুসৰণ কৰিয়েই হয়তো বাঘিনীজনী পুনৰ অসমৰ দিশে আগবাঢ়িছে । বক্সাৰ অৰণ্যলৈও সেই মতা বাঘটোৰ নিয়মিত অহা-যোৱা আছে বুলি বনকৰ্মীসকলে অনুমান কৰিছে ।
বাঘিনীজনীৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা সুৰক্ষিত এলেকা এৰি ওলাই যোৱাৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগেই তৎপৰতা আৰম্ভ হয় । হাই-ফ্রিকুৱেন্সী ৰেডিঅ' কলাৰৰ সংকেতৰ জৰিয়তে তাইৰ সন্ধানত প্রায় ৬০ জন প্রশিক্ষিত বনকর্মীক অৰণ্যত মনোৱা হয় । লগতে তালাচী অভিযানত ঝড়িত কৰা হয় তিনিটা কুনকি হাতী ভৰত, সাৰথি আৰু ভিট্টালাক । কিন্তু ২৭ মাইল বনবস্তি পাৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা আৰু বাঘিনীজনীৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা হোৱা নাই ।
বন বিভাগৰ অনুমান, বাঘিনীজনীয়ে শ্বেড' জ'নত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে সম্প্ৰতি ৰেডিঅ' কলাৰৰ সংকেতে কাম কৰা নাই । ফলত তাইৰ অৱস্থান চিহ্নিত কৰাত বৰ্তমান ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে । সকলোতকৈ ডাঙৰ আশংকা হৈছে, নিশাৰ ভিতৰত যদি সোণকোষ নদী পাৰ হৈ পুনৰ অসমৰ ৰাইমনা টাইগাৰ ৰিজার্ভৰ উত্তৰ বনাঞ্চলিকত উপস্থিত হয়, তেন্তে পৰিস্থিতি আধিক জটিল হৈ উঠিব পাৰে । পাঁচ দিনৰ মূৰত পুনৰ বক্সাৰ বনাঞ্চল এৰি অসমৰ দিশে বাঘিনীৰ এই ৰহস্যময় যাত্রা এতিয়া বন বিভাগৰ বাবে এক মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে ।