বিবাহযাত্ৰী কঢ়িওৱা বাহন আৰু ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ, ১৩ জনৰ মৃত্য

মুম্বাই-আহমেদাবাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়কৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ ১৩ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ২০ জনৰো অধিক লোক আহত ৷

By ANI

Published : May 18, 2026 at 10:40 PM IST

মুম্বাই: মহাৰাষ্ট্ৰৰ পালঘৰ জিলাৰ মুম্বাই-আহমেদাবাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সোমবাৰে সংঘটিত হয় এক ভয়কৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ এখন ট্ৰাক আৰু বিবাহযাত্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ৷ ফলত ১৩ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ২০ জনৰো অধিক লোক আহত হৈছে ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে,পালঘৰ জিলাৰ ধনীৱৰী গাঁৱৰ সমীপত বিবাহ যাত্ৰী কঢিওৱা বাহন আৰু গুজৰাটৰ পৰা মুম্বাই অভিমুখে গৈ থকা এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ৷ যাৰ ফলত ১৩ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে ৷

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ পৰা কণ্টেইনাৰ পৃথক হৈ পৰাত বিবাহ যাত্ৰী কঢ়িওৱা বাহনত খুন্দা মাৰে । ফলত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিবাহ যাত্ৰী কঢ়িওৱা বাহনত খুন্দা মাৰে ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে লগতে কয়, "কণ্টেইনাৰখনৰ পৰা পৃথক হোৱা অংশই বিবাহ যাত্ৰী কঢ়িওৱা বাহনখনত খুন্দা মাৰে, সেই সময়ত বাহনখনত ১০০ৰো অধিক বিবাহ যাত্ৰা আছিল ।"

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কয়,"দুৰ্ঘটনাটোত ১৩ জন লোকৰ থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে ২০-২৫ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । আহতসকলৰ ভিতৰত কিছুলোকৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক, যাৰ ফলত মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷"

ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাটোৰ পাছতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নৱিছে এক্সত কয় “মুম্বাই-আহমেদাবাদ ঘাইপথত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত ১৩ জন লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱাটো ঘটনা অতি মৰ্মান্তিক । এই ঘটনাৰ বাবে মই গভীৰ দুখী আৰু সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিছো ৷ আহত সকলো শীঘ্ৰে সুস্থ হৈ উঠক তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছো ৷ মই জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত কৰি আছো, যাতে দুৰ্ঘটনাত আহত লোক উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা যাতে লাভ কৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছো ।"

