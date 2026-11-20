অমৃতপাল সিঙক অমৃতসৰলৈ নিবলৈ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ দল
যোৱা ৮ নৱেম্বৰত অমৃতপাল সিঙৰ আইতাক চৰণ কৌৰৰ মৃত্যু হোৱাত শেষকৃত্যত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অমৃতসৰৰ আদালতে এদিনৰ পেৰ’ল মঞ্জুৰ কৰিছে ।
Published : November 20, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 1:21 PM IST
ডিব্ৰুগড়: লোকসভাৰ সাংসদ তথা খালিস্তানী সমৰ্থন অমৃতপাল সিঙক পঞ্জাৱলৈ নিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ দল ৷ ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দে’ৰ মুৰব্বী তথা পঞ্জাবৰ খাদুৰ ছাহিব লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ অমৃতপাল সিং ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে ৷
তেওঁক পঞ্জাৱলৈ নিয়াৰ বাবে অমৃতসৰ গ্ৰাম্য জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত পাঁচজনীয়া আৰক্ষীৰ এটা দল ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ বিমানখনত বিয়লি ২.৪০ বজাত অমৃতপাল সিঙক লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
উল্লেখ্য যে যোৱা ৮ নৱেম্বৰত অমৃতপাল সিঙৰ আইতাক চৰণ কৌৰৰ মৃত্যু হোৱাত শেষকৃত্যত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অমৃতসৰৰ আদালতে এদিনৰ পেৰ’ল মঞ্জুৰ কৰিছে । ১৪ নৱেম্বৰত তেওঁ পঞ্জাৱলৈ যোৱাৰ কথা আছিল যদিও বিশেষ কাৰণত পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে ৷ শুকুৰবাৰে পুৱাই পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ দল আহি ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় ।
২০২৩ চনৰ ২৩ এপ্ৰিলৰ পৰা অমৃতপাল সিং ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে । ২০২৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অমৃতসৰ জিলাৰ আজনালা আৰক্ষী থানাত সংঘটিত আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছত পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়ত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দে’ৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙৰ লগতে ৯ গৰাকী খালিস্তানী সমৰ্থকক বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত বাকীসকলক ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা লৈ যোৱা হয় । উল্লেখযোগ্য যে, কাৰাগাৰত থাকিয়েই ২০২৪ ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত পঞ্জাবৰ খাদুৰ চাহিব সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দে'ৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙে ।
লগতে পঢ়ক: ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা এদিনৰ পেৰ’লত অমৃতপাল সিং