একেটা ঘৰৰ পৃথক পৃথক কোঠাত পৰি আছে পত্নী-৩ কন্যাৰ মৃতদেহ, স্বামী পলাতক
জয়পুৰত এটা পৰিয়ালৰ মাতৃ আৰু ৩ কন্যাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ । স্বামীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ সন্দেহ ।
Published : September 11, 2026 at 5:11 PM IST
জয়পুৰ : ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী চহৰ জয়পুৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ঘৰৰ ভিতৰতে এটা পৰিয়ালৰ ৪ গৰাকী সদস্যৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । কাৰ্ধনী থানাৰ অন্তৰ্গত গোবিন্দ ভাটিকা অঞ্চলত সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহকেইটা এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ ৩ গৰাকী কন্যাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ মতে মৃতদেহকেইটাৰ কাপোৰত তেজৰ দাগ স্পষ্ট আছিল । ইফালে ঘৰৰ মুৰব্বী তথা ৩ কন্যাৰ পিতৃ ঘটনাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।
সেয়ে এই ঘটনাত পিতৃ জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে উক্ত স্থানত কাৰ্ধনী আৰক্ষী আৰু ডিচিপি প্ৰশান্ত কিৰণ উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । আৰক্ষী আৰু ফৰেনছিকৰ দলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে । আৰক্ষীয়ে মৃতদেহকেইটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ।
পিতৃয়ে ৩ কন্যা আৰু পত্নীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ
জয়পুৰ (পশ্চিম)ৰ ডিচিপি প্ৰশান্ত কিৰণে জনোৱা মতে কাৰ্ধনী থানাৰ অন্তৰ্গত গোবিন্দ ভাটিকা অঞ্চলৰ এটা ঘৰত উদ্ধাৰ হোৱা ৩ গৰাকী যুৱতী আৰু তেওঁলোকৰ মাতৃৰ মৃতদেহ সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰা হৈছিল । যুৱতীকেইগৰাকীৰ বয়স ১৭ৰ পৰা ২৪ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব ।
শুই থকা অৱস্থাত তেওঁলোকৰ মূৰত গধুৰ শিলেৰে আঘাত কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । তেওঁ কয়, "ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগীৰ ককাদেউতাকৰ সৈতে কথা পতাত আৰক্ষীয়ে গম পাইছে যে তেওঁৰ পুত্ৰ পুৱাৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । প্ৰাথমিক অনুসন্ধানৰ পিছত আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে লোকজনেই পত্নী আৰু কন্যাক হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছে ।"
তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি বস্ত্ৰ উদ্ধাৰ
ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি বস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে । সেইবোৰ ফৰেনছিকৰ দলে পৰীক্ষা কৰি আছে । আৰক্ষী আৰু ফৰেনছিকৰ দলে ঘৰটোৰ পৰা বিভিন্ন নমুনা তথা প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে আৰক্ষীয়ে যুৱতীকেইগৰাকীৰ পিতৃক বিচাৰি আছে । ইফালে ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ চিচিটিভি ফুটেজো আৰক্ষীয়ে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে ।
ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনা
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ঘৰত উপস্থিত থকা যুৱতীকেইগৰাকীৰ ককাদেউতাকৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে । শ্ৰৱণ শক্তিৰো সমস্যা আছে । যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছে যদিও তেওঁৰ পৰা বিশেষ তথ্য লাভ কৰিব পৰা নাই । তথাপিও পাৰিবাৰিক বিবাদৰ বাবেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ ভিতৰত বাহিৰৰ কোনো লোকে বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাই । আনহাতে ঘৰৰ ভিতৰৰ মূল্যৱান সামগ্ৰীবোৰো সুৰক্ষিত হৈ আছে । জয়পুৰ (পশ্চিম)ৰ ডিচিপি প্ৰশান্ত কিৰণে কয়, "এনে পৰিস্থিতিত ঘটনা সন্দৰ্ভত বিশেষ মন্তব্য দিয়া সম্ভৱ নহ'ব । তদন্তৰ সময়ত লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱা হ'ব ।"
ঘৰৰ পৃথক পৃথক কোঠাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ঘৰটোত ৮৫ বছৰীয়া লক্ষ্মীনাথ ঝা, পুত্ৰ ৰাহুল ঝা, বোৱাৰী আৰু ৩ গৰাকী কন্যা আছিল । ৰাহুল ঝাৰ পত্নী আৰু ৩ কন্যাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ।
আটাইকেইটা মৃতদেহৰে মূৰ আৰু মুখত আঘাতৰ চিন দেখা গৈছে । আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে গধুৰ শিলেৰে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা হৈছে । আনহাতে মৃতদেহকেইটা পৃথক পৃথক কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও তেজৰ দাগ থকা বস্ত্ৰ পোৱা গৈছে । আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি এই কাণ্ডৰ পিছত কাপোৰেৰে তেজ মচি পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :
সোণাপুৰৰ লক্ষ্মীবাই ৰাষ্ট্ৰীয় শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত ছাত্ৰীৰ মৃত্যু, গুৱাহাটী-গোৱালিয়ৰত প্ৰতিবাদ