পবিত্ৰ গুৰুকুলৰ পৰিৱেশ, আঁহত গছৰ তলত বহি শিশুক শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতাৰ শিক্ষা প্ৰদান এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াৰ

পবিত্ৰ গুৰুকুলৰ পৰিৱেশ, আঁহত গছৰ তলত বহি শিশুক শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতাৰ শিক্ষা প্ৰদান এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াৰ
ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শৰ মাজত সনাতন ধৰ্মক লৈ চলি থকা যুঁজ-বাগৰৰ বিপৰীতে এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে নীৰৱে চলাই গৈছে সনাতন ধৰ্মৰ চৰ্চা তথা প্ৰচাৰ ৷
Published : May 19, 2026 at 3:29 PM IST
কেন্দ্ৰপাৰা (ওড়িশা): উপনিষদ আৰু মহাকাব্যৰ কাহিনীবোৰত আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ কিদৰে আগতে গুৰুসকলে গছৰ তলত শিষ্যসমূহক বেদৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল ৷ বৰ্তমান শিক্ষাদান ব্যৱস্থা বিদ্যালয়ৰ চাৰিবেৰৰ মাজত সীমাবদ্ধ ৷ অৱশ্যে কেতবোৰ বিদ্যালয়ে কিছু ব্যতিক্ৰমী পন্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় ৷ কিন্তু গছৰ তলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ৷
সনাতন ধৰ্মক লৈ এতিয়া ৰাজনীতিত তীব্ৰ চৰ্চা দেখা যায় ৷ ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শৰ মাজত সনাতন ধৰ্মক লৈ চলি থকা যুঁজ-বাগৰৰ বিপৰীতে এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে নীৰৱে চলাই গৈছে সনাতন ধৰ্মৰ চৰ্চা তথা প্ৰচাৰ ৷ টেলিভিছনৰ ষ্টুডিঅ’ত নহয়, গছৰ তলত তেওঁ দেশৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক পৰিচয় কৰাইছে সনাতন ধৰ্মৰ তাৎপৰ্যৰ সৈতে ৷
একাংশ শিশুক গছৰ তলত একগোট কৰি সনাতন ধৰ্মৰ ব্যৱহাৰিক পথ প্ৰদৰ্শক বুলি গণ্য কৰা শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতাৰ বাণী বিলাই, ৩৮ বছৰীয়া সন্ধ্যাৰাণী বাৰালে তেওঁলোকক এই পবিত্ৰ শাস্ত্ৰখনৰ অৰ্থ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷ মানৱ জীৱনৰ বাস্তৱ স্বৰূপ, আত্মা আৰু প্ৰতিজন মানুহে পালন কৰিবলগীয়া সৎ কৰ্তব্যৰ চিৰন্তন সত্যবোৰ শিশুসকলক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সন্ধ্যাৰাণীয়ে ৷
তেওঁ বেদৰ গভীৰ, বিমূৰ্ত দৰ্শনক দৈনন্দিন জীৱনৰ বাবে এক সম্পৰ্কীয়, কাৰ্যকৰী ভাবলৈ অনুবাদ কৰে আৰু শ্লোকসমূহ বুজি লৈ যাতে শিশুসকলে অনুসৰণ কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ৷
এয়া ওড়িশাৰ কাহিনী ৷ গুৰুকুলৰ দৰে এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি নলপৰী গাঁৱত এই প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিছে সন্ধ্যাৰাণীয়ে ৷ পেছাত তেওঁ এগৰাকী চৰকাৰী উচ্চ পদবীৰ বিষয়া ৷ পট্টামুণ্ডাই তহচিলৰ অধীনৰ বড়া মুলবসন্ত চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া সন্ধ্যাৰাণী ৷ বিয়লিভাগত প্ৰায় ৩০ গৰাকী বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত শিশুৰ সৈতে তেওঁ গছৰ তলত একেলগে বহি লয় আৰু সংস্কৃতৰ শ্লোকসমূহ আওঁৰোৱাৰ লগতে মাতৃভাষালৈ অনুবাদ কৰি শিশুসকলক ইয়াৰ অৰ্থ বুজায় ৷ যোৱা দুবছৰ ধৰি সাপ্তাহিকভাৱে ‘গীতাৰ পাঠদান’ কৰাটো তেওঁ এক দায়িত্ব হিচাপে পালন কৰি আহিছে ।
"মোৰ উদ্দেশ্য হৈছে নৱপ্ৰজন্মক গীতাৰ জৰিয়তে সনাতন ধৰ্মৰ সাৰমৰ্মৰ সৈতে পৰিচিত কৰা । ই কেৱল ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ নহয়, কৰ্মৰ শাস্ত্ৰহে । এই গ্ৰন্থখন ৰঙা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই প্ৰাৰ্থনা কক্ষত ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে মানুহে পঢ়িব লাগে, বুজিব লাগে আৰু জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে ।" সন্ধ্যাই কয় ৷
বিদ্যালয়ৰ পাঠ শেষ হোৱাৰ ঠিক পিছত যেতিয়া বিয়লি ৰ’দ চেৰেঙা সামান্য কোমল হয়, তেতিয়া শিশুসকলে কপালত চন্দনৰ তিলক লগাই গাঁওখনৰে এটা মঠৰ চৌহদত থকা এজোপা আঁহত গছৰ তলত গোট খায় ৷ যিকোনো বাহ্যিক চিন্তাৰ পৰা আঁতৰি তেওঁলোকে পদবোৰ উচ্চস্বৰত পঢ়ে আৰু ইয়াৰ অৰ্থ বুজি লোৱাত মনোনিৱেশ কৰে । গ্ৰন্থখনৰ লগত জড়িত বহু দিশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে মহাভাৰতৰ কাহিনীও তেওঁলোকে মনোযোগেৰে শুনে ।
নলপৰী গাঁৱৰ বাসিন্দা সন্ধ্যাৰাণীয়ে প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে প্ৰায় ২০ গৰাকী শিশুৰ সৈতে এই ‘গীতা পাঠদান’ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল ৷ কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ এই অনুষ্ঠানত শিশুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৷ নলপৰী গাঁৱৰ উপৰিও কাষৰীয়া অঞ্চলৰ শিশুও এই পাঠদান কাৰ্যসূচীত অংশ ল’বলৈ আহে ৷
‘‘সৰুতে শাস্ত্ৰৰ লগত বান্ধ খাই থকাৰ বাবে মই গীতাৰ পৰা বহু কথা শিকিছোঁ । আমি বৰ্ণমালা শিকাৰ পাছতেই দেউতাই গীতাখন আমাৰ হাতত তুলি দিছিল । সেই বয়সত আমি ইয়াৰ অৰ্থ বুজিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু সময়ৰ লগে লগে সংস্কৃতৰ শ্লোকবোৰে আমাক জীৱনটো ভালদৰে জীয়াই থাকিবলৈ সহায় কৰিছিল ।" সন্ধ্যাই কয় ৷
বছৰ বাগৰাৰ লগে লগে সেই পদবোৰ জীৱনৰ পাঠত পৰিণত হৈছিল আৰু সন্ধ্যাৰাণীয়ে গীতাৰ মূল নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিজৰ জীৱন আগুৱাই নিছে । তেওঁ কয়, ‘‘পিছলৈ মই ইয়াৰ অৰ্থ বুজি পাই মোৰ জীৱন-ধাৰণৰ পদ্ধতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলোঁ । গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক বুজাইছে যে কেনেকৈ এজন ব্যক্তি নিজৰ শত্ৰু হ'ব পাৰে । ই শিকাইছে যে আমাৰ উত্থান-পতন আমাৰ নিজৰ হাতত ।’’
মূলতঃ মুখস্থ কৰাত গুৰুত্ব দিয়া গতানুগতিক পঠনৰ দৰে নহয় সন্ধ্যাৰাণীৰ এই গীতা পাঠদান কাৰ্যসূচী ৷ তেওঁ কয় যে ল’ৰা-ছোৱালীয়ে শ্লোকবোৰ মুখস্থ কৰি লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । তেওঁলোকে ইয়াক কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লয় সেয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
"মই শ্লোকৰ সঠিক উচ্চাৰণৰ ওপৰত জোৰ দিওঁ । মই প্ৰথমে ইয়াৰ অৰ্থ বুজাই দিওঁ আৰু তাৰ পিছত সেই শিক্ষাবোৰক তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰাত সহায় কৰোঁ । অভিভাৱকসকলে আনন্দৰে নিজৰ সন্তানক শিকিবলৈ পঠিয়াই দিয়ে, কাৰণ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠবোৰ শিশুক শিকোৱাৰ সুবিধা আন ক'তো নাপায় ৷" সন্ধ্যাই লগতে কয় ৷
সন্ধ্যাৰাণী যিহেতু এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া, গতিকে কাৰ্যালয়ত তেওঁৰ নিজা দায়িত্বও অধিক ৷ কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত তেওঁ এই পাঠদান কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰে ৷ আনহাতে ছুটীৰ দিনত পুৱাৰ পৰা দুপৰীয়ালৈকে এই পাঠদান চলি থাকে । সনাতন ধৰ্মৰ ওপৰত তেওঁৰ মতাদৰ্শ স্থায়িত্ব আৰু নৈতিকতাৰ মাজত গভীৰভাৱে শিপাই আছে ।
“যিটো চিৰন্তন, সত্য আৰু কালজয়ী, সেয়াই হ’ল সনাতন ধৰ্ম । গীতাক সঁচা অৰ্থত বুজি পোৱা ব্যক্তি এজন ভাল মানুহ হ’ব, আৰু তেনে ব্যক্তিয়ে স্বাভাৱিকতে পৰিয়াল, সমাজ আৰু জাতিৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰিব ।” সন্ধ্যাই কয় ৷
শেহতীয়াকৈ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে সনাতন ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্যৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, “যদি কাৰোবাক সনাতন ধৰ্মক গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য বা প্ৰলোভিত কৰা নহয়, তেন্তে কোনোবাই কেনেকৈ ইয়াক ধ্বংস কৰিব পাৰে । এনে বক্তব্য নিন্দনীয়, ই মানুহক বিভাজিত কৰে । গীতাই ‘অন্য’ক গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিকাইছে ।’’
এই পাঠদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত আছে ৰিতেশ নায়ক, যিয়ে অনুভৱ কৰে যে গীতাৰ পাঠ তেওঁলোকক আন ক’তো শিকোৱা হোৱা নহয় ৷ আনকি বিদ্যালয়তো শিকোৱা হোৱা নাই । ‘‘আমি বিদ্যালয়ত এইবোৰ কথা শিকিবলৈ নাপাওঁ । কিন্তু ইয়াত আমি গীতাৰ শ্লোকবোৰ শিকিছোঁ আৰু ইয়াৰ অৰ্থ বুজি পাওঁ । বিদ্যালয়ত পাঠদান শেষ হোৱাৰ পিছত আমি আহি এই গছৰ তলত পঢ়োঁ ।’’
নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত স্বপ্না সোণম বাৰালৰ দৰে ছাত্ৰীক গীতা শ্ৰেণীসমূহে সংস্কৃতৰ জৰিয়তে পৃথিৱীখন এক সম্পূৰ্ণ নতুন ধৰণেৰে চাবলৈ শিকাইছে । ‘‘আগতে সংস্কৃত নাজানিছিলোঁ, কাৰণ মই হিন্দী বিষয় বাছি লৈছোঁ । কিন্তু ইয়াত মই গীতাৰ শ্লোক শিকিছোঁ, তাৰ অৰ্থ বুজি পাইছোঁ ৷’’ স্বপ্নাই কয় ।
ছাত্ৰীগৰাকীয়ে গীতাক আধ্যাত্মিক গ্ৰন্থতকৈও অধিক মহত্বপূৰ্ণ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে । স্বপ্নাই কয়, “যেনেকৈ যিকোনো এটা সামগ্ৰী কিনিলে আমি ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশনাৱলী পাওঁ, গীতা হৈছে মানৱ জীৱনৰ বাবে তেনে এক নিৰ্দেশাৱলী । ই আমাক সমাজ, পৃথিৱী আৰু নিজকে বুজিবলৈ সহায় কৰে ।”
সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে তথা গাঁওখন নিস্তব্ধ হৈ পৰাৰ লগে লগে গছৰ তলৰ পৰা সংস্কৃত শ্লোকবোৰ প্ৰতিধ্বনিত হয়, যিয়ে আশ্বাস দিয়ে যে এটা সৰু কিন্তু দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ প্ৰচেষ্টাই শিশুসকলক তেওঁলোকৰ জীৱনক সংজ্ঞায়িত কৰা পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাত সহায় কৰাই নহয়, এটা প্ৰাচীন পৰম্পৰাক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক: আমিষ খাদ্যৰ পৰা সাত হাত দূৰৈত থকা এখন গাঁও, বিয়া-সবাহলৈ গ’লেও নিজৰ খাদ্য লগত নিয়ে গাঁওবাসীয়ে