ETV Bharat / bharat

সুৰক্ষা কৱচ: অন্ধকাৰ ঘাইপথত ঘূৰি ফুৰা গৰুক বচাবলৈ যুৱ স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ

ওড়িশাৰ যুৱ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে নিশাৰ ভাগত পথত ঘূৰি ফুৰা গৰুক প্ৰতিফলন কলাৰ লগোৱা কাৰ্য আৰম্ভ ৷

REFLECTIVE COLLARS FOR COWS
অন্ধকাৰ ঘাইপথত ঘূৰি ফুৰা গৰুক বচাবলৈ যুৱ স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2026 at 9:08 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

কেন্দ্ৰপাৰা (ওড়িশা) : কেতিয়াবা বছৰ বছৰ ধৰি চলি থকা সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ দিশত সৰু সৰু পদক্ষেপে বহুখিনি কামত দিব পাৰে । ওড়িশাৰ কেন্দ্ৰপাৰাত জিলাখনৰ মাজেৰে যোৱা ঘাইপথ আৰু অন্যান্য পথত সঘনাই সংঘটিত দুৰ্ঘটনাই কেৱল মানুহকে নহয়, পথৰ জীৱ-জন্তুকো যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিছে । পথত পৰি থকা আহত গৰু-ম’হ দেখি ব্যথিত হৈ এদল স্বেচ্ছাসেৱকে এক অনন্য কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।

চহৰখন যেতিয়া শুই পৰে, তাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ মাজত জিৰণি লৈ থকা গৰু-ম’হৰ ডিঙিত প্ৰতিফলক কলাৰ (reflective collar) বান্ধিবলৈ ওলাই আহে । স্বেচ্ছাসেৱকসকলে বিস্কুট আৰু পাতল ঘাঁহ লৈ জীৱ-জন্তুবোৰক প্ৰলোভিত কৰি একে ঠাইতে একত্ৰিত কৰি কলাৰ বান্ধে ।

REFLECTIVE COLLARS FOR COWS
অন্ধকাৰ ঘাইপথত ঘূৰি ফুৰা গৰুক বচাবলৈ যুৱ স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (ETV Bharat)

কিন্তু সেই সময়ত ভয় খাই বা আক্ৰমণাত্মক হৈ গৰু এটাই কোনো সতৰ্কবাণী নিদিয়াকৈ অবিহনে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে যদিও স্বেচ্ছাসেৱকসকল কিন্তু নিজৰ কামত অটল থাকে । তেওঁলোকৰ মতে বাহনৰ হেডলাইটত ধৰা পৰা কলাৰৰ জিলিকনিয়ে এটা জন্তু আৰু হয়তো এজন মটৰচাইকেল আৰোহীৰো জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে । কামটো কঠিন আৰু কেতিয়াবা বিপজ্জনক, কিন্তু তেওঁলোকে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰাটো নিশ্চিত কৰে ।

প্ৰায় এমাহ ধৰি ডেৰবিছৰ ডুমুকাহাট অঞ্চলৰ প্ৰায় ২০ জন যুৱ স্বেচ্ছাসেৱকে নিশাৰ এই অভিযানটো নিজা খৰচত চলাই আহিছে । তেওঁলোকৰ এজনে কয়, “এয়া কেৱল এটা উপায়, যাতে পলম হোৱাৰ পূৰ্বেই পথৰ গৰুবোৰ চালকৰ চকুত ধৰা পৰে ।”

সাধাৰণতে জিলাখন আৰু বিশেষকৈ কেন্দ্ৰপাৰা চহৰখনত ওড়িশাৰ প্ৰথম আঠ লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক ঘাইপথত বৃহৎসংখ্যক গধুৰ বাহন চলাচল কৰা দেখা যায় । লগতে অসংখ্য গ্ৰাম্য পথো আছে । তাত সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু ইয়াৰে বহুতকে আনুষ্ঠানিকভাৱে বেপৰোৱাভাৱে গাড়ী চলোৱা বুলি কোৱা হয় ।

REFLECTIVE COLLARS FOR COWS
অন্ধকাৰ ঘাইপথত ঘূৰি ফুৰা গৰুক বচাবলৈ যুৱ স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (ETV Bharat)

কিন্তু পথ সুৰক্ষা অভিযানকাৰীসকলে কয় যে ইয়াৰ কাৰণসমূহ সদায় সঠিকভাৱে অনুসন্ধান কৰা নহয় । বিশেষকৈ কৃষিৰ বতৰত এটা বিপদ হ’ল ঘাইপথত উদঙীয়া গৰুৰ উপস্থিতি । "কৃষকসকলে প্ৰায়ে শস্যৰ ক্ষতি ৰোধ কৰিবলৈ জীৱ-জন্তুবোৰক পথাৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াই দিয়ে । আন ক'লৈকো যাব নোৱাৰি এই গৰুৱোৰে ব্যস্ত ৰাস্তাত বিচৰণ কৰে । ৰাতি বিশেষকৈ যেতিয়া জীৱ-জন্তুৰ ৰং ক'লা হয়, মটৰচাইকেল আৰোহীয়ে একেবাৰে ওচৰ পালেহে সেইবোৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় । আৰু সেই সময়ত সংঘৰ্ষৰ পৰা হাত সাৰিব নোৱাৰে ।" তেওঁলোকে যুক্তি দিয়ে ।

ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ । উদঙীয়া গৰুক খুন্দা মাৰি মটৰচাইকেল আৰোহীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে দ্ৰুতবেগী ট্ৰাক আৰু গাড়ীও দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছে । বহু ক্ষেত্ৰত জীৱ-জন্তুবোৰক পথৰ কাষত নিহত বা বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰি থৈ যায় । আঞ্চলিক পৰিবহণ বিষয়া লোকনাথ মেহেৰে কয় যে চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আজিলৈকে কেন্দ্ৰপাৰা জিলাৰ গ্ৰাম্য পথ, ৰাজ্যিক ঘাইপথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মুঠ ১,৪১২টা বৃহৎ আৰু সৰু সৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

REFLECTIVE COLLARS FOR COWS
অন্ধকাৰ ঘাইপথত ঘূৰি ফুৰা গৰুক বচাবলৈ যুৱ স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (ETV Bharat)

আৰক্ষীৰ ৰেকৰ্ডত প্ৰায়ে ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে গাড়ীৰ তীব্ৰ গতিৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় । কিন্তু পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ সদস্য বিধুভূষণ মহাপাত্ৰই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে যে এই দুৰ্ঘটনাসমূহৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে পৰ্যাপ্ত আৰু বিশদভাৱে পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই ।

"ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো আঠ লেনযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ সময়ত আমি ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু পথটোৱে এতিয়া প্ৰাণ কাঢ়ি লৈছে । কেতিয়াবা ঘাইপথত বিচৰণ কৰি থকা গৰু এটাক খুন্দা মাৰি মটৰচাইকেল আৰোহীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰে । কেতিয়াবা আকৌ তীব্ৰবেগী মালবাহী গাড়ীয়ে জীৱ-জন্তুৰ ওপৰেৰেই গুচি যায় ।" মহাপাত্ৰই কয় ।

REFLECTIVE COLLARS FOR COWS
অন্ধকাৰ ঘাইপথত ঘূৰি ফুৰা গৰুক বচাবলৈ যুৱ স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে পশু চিকিৎসাৰ এম্বুলেন্স উপলব্ধ হোৱাৰ পিছতো আহত গৰুৱে প্ৰায়ে সময়মতে চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হয় ।মহাপাত্ৰৰ মতে, জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে পূর্বে উদঙীয়া গৰু-ম’হৰ ডিঙিত প্ৰতিফলিত সামগ্ৰী সংলগ্ন কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিছিল । কেইবাদিনো কেইটামান ঠাইত এই কাৰ্য চলাইছিল যদিও পিছত বন্ধ কৰি দিয়া হয় । "এই বিষয়টো চম্ভালিবলৈ গুৰুত্বৰ অভাৱ দেখা গৈছে । এটা সুনিৰ্দিষ্ট আৰু স্থায়ী পদক্ষেপৰ প্ৰয়োজন ।" তেওঁ কয় ।

অৱশ্যে চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ বাবে অপেক্ষা নকৰি দুমুকাহাটৰ যুৱক-যুৱতীসকলে এই কাম কৰাৰ দায়িত্ব নিজৰ ওপৰত লয় । বিগত ২৫ৰ পৰা ২৭ দিন ধৰি নিশা ঘাইপথ আৰু গ্ৰাম্য পথৰ কাষেৰে গৈ উদঙীয়া গৰু বিচাৰি উলিয়াই প্ৰতিফলিত কলাৰ লগাই আহিছে । ইয়াৰ ফলত গাড়ীৰ হেডলাইট এই কলাৰত পৰিলে উজ্জ্বলভাৱে জিলিকি উঠে । যাৰ ফলত চালকসকলে গতি লেহেমীয়া কৰিবলৈ বা ব্ৰেক লগাবলৈ সময় পায় ।

দলটোৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য শৰত কুমাৰ বেহেৰাই কয়, "আমি গৰুবোৰৰ ডিঙিত ৰিফ্লেক্টিভ বেণ্ড লগাইছোঁ, যাতে বাহনে সিহঁতক খুন্দা নামাৰে আৰু মানুহ বা জীৱ-জন্তুৱে প্ৰাণ নেহেৰুৱায় ।" তেওঁ কয় যে স্বেচ্ছাসেৱকসকলে সাধাৰণতে নিশা ৯ বজাৰ পৰা ১০ বজাৰ ভিতৰত এই কাম কৰে আৰু কেতিয়াবা বহু নিশালৈকেও এই কাম কৰে ।

বেহেৰাই কয়, "আমি প্ৰায় এমাহ ধৰি এই কাম কৰি আছোঁ আৰু চলাই গৈ থাকিম । জীৱ-জন্তুৰো এটা জীৱন আছে আৰু সেইটো গুৰুত্বসহকাৰে লোৱাটো প্ৰয়োজন । আমি আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকৰ কথা ভাবোঁ, কিন্তু আমি ৰাস্তালৈ আহিবলৈ বাধ্য হোৱা জীৱ-জন্তুৰ বাবে খুব কমেইহে চিন্তা কৰোঁ । আমি এই কাম কৰি সুখী ।"

উদঙীয়া গৰুৰ ডিঙিত কলাৰ লগোৱাটো দেখাত যিমান সহজ সিমান নহয় । জন্তুবোৰ শক্তিশালী আৰু কেতিয়াবা আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে ।

REFLECTIVE COLLARS FOR COWS
অন্ধকাৰ ঘাইপথত ঘূৰি ফুৰা গৰুক বচাবলৈ যুৱ স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (ETV Bharat)

স্বেচ্ছাসেৱক পংকজ ৰাউটে কয় যে এটা দুৰ্ঘটনাত এখন ভৰি কাটি পেলোৱা এটা আঘাতপ্ৰাপ্ত গৰু দলঙৰ তলত পৰি থকা দেখি দলটোৱে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।

তেওঁ কয়, "আন্ধাৰত চালকসকলে দেখা নাপায় বাবেই বাহনে প্ৰায়ে এই জন্তুবোৰক খুন্দা মাৰে । আমি ভাবিছিলোঁ যে যদি সিহঁতৰ ডিঙিত ৰিফ্লেক্টিভ বেল্ট লগোৱা হয় তেন্তে হেডলাইটৰ পোহৰে চালকক সতৰ্ক কৰি দিব পাৰে আৰু ৰৈ দিব পাৰে ।"

স্বেচ্ছাসেৱকসকলে স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁলোকে আশংকা কৰিছিল যে জীৱ-জন্তুবোৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাব পাৰে বা সিহঁতৰ শিঙেৰে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে । পংকজে কয়, "আমি ভয় খাওঁ, কিন্তু তথাপিও চেষ্টা কৰোঁ । কিছুমান গৰুৱে আমাক খেদি ফুৰে আৰু আমি সকলোকে কলাৰ লগাব নোৱাৰোঁ ।"

তেওঁৰ মতে, মাত্ৰ কেইটামান প্ৰতিফলক কলাৰেও এই ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য আনিব পাৰে । কাৰণ গৰুবোৰ সাধাৰণতে দল বান্ধি থাকে । তেওঁ লগতে কয়, “যদি আমি পাঁচটা গৰুৰ ভিতৰত তিনিটাতো কলাৰ লগাবলৈ সক্ষম হওঁ, তেন্তে এজন চালকে হয়তো প্ৰতিফলনটো লক্ষ্য কৰিব পাৰে আৰু বাকী দুটাকো ৰক্ষা কৰিব পৰা যাব ।”

ইতিমধ্যে দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ লক্ষ্মীনাৰায়ণপুৰ, ওলাদি আৰু ছাটাৰ আশে-পাশে কিছু অংশ সামৰি লৈছে । দলটোৱে পৰিকল্পনা কৰিছে যে আন অঞ্চলত উদঙীয়া গৰু-ম’হৰ বিপদ অব্যাহত আছে ।

দলটোৰ নেতৃত্ব দিয়া সমাজকৰ্মী অনুপ কুমাৰ ৰাউতে কয় যে সদস্যসকলে পূৰ্বে পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ম’হ-গৰুৰ শেষ অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । প্ৰতিটো সমাধিৰ বাবে তেওঁলোকৰ মনত একেটাই আমনিদায়ক প্ৰশ্ন আছিল: মৃত্যু ৰোধ কৰিব পৰা গ’লহেঁতেন নেকি ?

উত্তৰটোত তেওঁ কয় যে হয় । তেওঁৰ মতে নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক ঘাইপথত কম দৃশ্যমানতাই এনে দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ ।

REFLECTIVE COLLARS FOR COWS
অন্ধকাৰ ঘাইপথত ঘূৰি ফুৰা গৰুক বচাবলৈ যুৱ স্বেচ্ছাসেৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (ETV Bharat)

দলটোৱে আলাবাং আৰু ওলাছুনিৰ মাজত ৫৩ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা অংশৰ কাষেৰে উদঙীয়া গৰু-ম’হৰ ওপৰত প্ৰতিফলন কলাৰ কিনি লগাবলৈ আৰম্ভ কৰে । দলটোৰ সদস্যসকলে ডেৰাবিশ, চাণ্ডোল, পঞ্চুপাণ্ডৱ, বলিয়া আদি গ্ৰামাঞ্চলতো এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

স্বেচ্ছাসেৱকসকলে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য নাপায় । ইয়াৰ বাবে অৱদান ওড়িশা আৰু বাহিৰত বাস কৰা সদস্যসকলৰ পৰা আহে । কোনোবা নিশা ২০ৰ পৰা ২৫জন স্বেচ্ছাসেৱকে এই অভিযানত যোগদান কৰে; আন কেতিয়াবা প্ৰায় ১০ জন থাকে । সেইটো তেওঁলোকৰ উপলব্ধতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি হয় ।

অনুপৰ মতে, বৃহৎ সমস্যাটো নিহিত হৈ আছে উদঙীয়া জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি মানুহৰ মনোভাবত ।

“গৰুবোৰে শস্যৰ ক্ষতি কৰিব বুলি ভয় কৰি গাঁৱৰ মানুহে প্ৰায়ে সিহঁতক খেদি পঠিয়াই দিয়ে । এখন পথাৰৰ পৰা আন এখন পথাৰলৈ যোৱাৰ পিছত জীৱ-জন্তুবোৰ অৱশেষত ঘাইপথত আশ্ৰয় লয় । কিন্তু ইয়াত সিহঁতৰ নিজৰ বাবে আৰু পাৰ হৈ যোৱা বাহনৰ বাবেও ভাবুকি হৈ পৰে ।” তেওঁ বুজাই দিয়ে ।

অনুপ আৰু তেওঁৰ দলৰ বাবে এই পদক্ষেপ হৈছে উদঙীয়া জীৱ-জন্তুৰ সৈতে জড়িত দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ এক সহজ উপায় অন্বেষণ কৰা । দলটোৰ সদস্যসকলে কয়, "আমি আশাকৰোঁ যে প্ৰতিফলক কলাৰসমূহে চালকসকলক জীৱ-জন্তুবোৰক ধৰা পেলাবলৈ আৰু ব্ৰেক লগোৱাৰ বাবে যথেষ্ট সময় দিব, যাতে মানুহ আৰু গৰু উভয়ৰে জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় ।"

লগতে পঢ়ক :কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ ঘৰটোত থাকি কি কি গীত সৃষ্টি কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাই ?
লগতে পঢ়ক :শ্বেত বিপ্লৱৰ স্থপতি ডঃ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনক স্মৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

KENDRAPARA STRAY CATTLE COLLARS
ওড়িশা
পথত ঘূৰি ফুৰা গৰু
উদঙীয়া গৰু
REFLECTIVE COLLARS FOR COWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.