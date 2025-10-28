'চিম্পাঞ্জী' জানকীৰামৰ কথা পঢ়ক: ইয়াকে কয় উদ্ভাৱনী চিন্তা !

'চিম্পাঞ্জী' জানকীৰামৰ কথা পঢ়ক: ইয়াকে কয় উদ্ভাৱনী চিন্তা !
লাগ বুলিলেই চিম্পাঞ্জী এটা এতিয়া পাব ক'ত ! বন বিভাগৰো বহু নীতি-নিয়মৰ কথা আছে ৷ গতিকে সাতে-পাঁচে মিলি জানকীৰামে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে ৷
Published : October 28, 2025 at 12:34 PM IST
খাম্মাম: ইয়াকে কয় উদ্ভাৱনী চিন্তা ৷ ঘটনাটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ খাম্মাম জিলাৰ মানচুকোণ্ডা নামৰ গাঁওখনৰ ৷ এইখন গাৱঁৰ ৰাইজ ডাঙৰ সমস্যা এটাত পৰিছিল ৷ সমস্যাটো আছিল বান্দৰৰ ৷ যিহেতু গাওঁখনৰ অধিকাংশ লোকেই খেতিয়ক, গতিকে পথাৰ আৰু শস্যক লৈ তেওঁলোক স্বাভাৱিকতে সদাসচেতন হৈ থাকিব লাগে ৷ কিন্তু জাক জাক বান্দৰৰ উৎপাতত এই খেতিয়কসকলে সৰিয়হ ফুল দেখি আহিছিল ৷ এফালে যদি এজাক বান্দৰ খেদে আন এফালৰ পৰা আৰু এজাক আহি পথাৰৰ শস্য টহিলং কৰি থৈ যায় ৷ মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া হয় কৃষকৰ ৷
তেনে সময়তে গাওঁখনৰ কোথাপল্লি জানকিৰাম নামৰ যুৱকজনৰ মগজুলৈ আহিল এক উদ্ভাৱনী চিন্তা ৷ জানকীৰামে ইউটিউবত বহু বিচাৰ-খোচাৰ কৰি জানিব পাৰিছিল যে বান্দৰে হেনো আটাইতকৈ বেছিকৈ ভয় খাই চিম্পাঞ্জীক ৷ গতিকে কেনেবাকৈ যদি গাওঁখনলৈ চিম্পাঞ্জী এটা আনিব পৰা যায় তেন্তে অন্ততঃ বান্দৰৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা পাব পৰা যাব ৷ পিছে সমস্যাটো হ'ল লাগ বুলিলেই চিম্পাঞ্জী এটা এতিয়া পাব ক'ত ! তাতে আকৌ বন বিভাগৰো বহু নীতি-নিয়মৰ কথা আছে ৷ গতিকে সাতে-পাঁচে মিলি জানকীৰামে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে ৷
খাম্মামৰ পৰা বিজয়ৱাৰালৈ আহিল জানকীৰাম ৷ বিজয়ৱাৰাৰ বজাৰৰ পৰা এহেজাৰ টকাৰে কিনি নিলে চিম্পাঞ্জীৰ এযোৰ হুবহু পোছাক ৷ তাৰ পিছৰে পৰা এতিয়া আৰু জানকীৰামৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই ৷ জানকীৰাম এতিয়া কেৱল নিজৰ গাওঁখনতে নহয়, ওচৰৰ গাঁওসমূহতো বিখ্যাত হৈ পৰিছে ৷ গাঁৱে গাঁৱে কৃষকসকলে মাতি নিয়ে জানকীৰামক ৷ জানকীৰামে চিম্পাঞ্জীৰ পোচাকযোৰ পিন্ধি গাঁৱত এবাৰ টহল দিয়াৰ লগে লগেই বান্দৰৰ জাক ভয়তে ফৰিংছিটিকা দিয়ে ৷ সেই অনুসৰি জানকীৰামৰ উপাৰ্জনো এতিয়া ভাল ৷ এনেকৈ চিম্পাঞ্জীৰ পোচাক পিন্ধি টহল দি বান্দৰ খেদি দৈনিক কমেও এহেজাৰকৈ টকা উপাৰ্জন কৰি আছে জানকীৰামে ৷
