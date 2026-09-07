ঘৰৰ বাহিৰত হুলস্থূল নকৰিবলৈ কোৱাই হ’ল কাল, মণিপুৰী গীটাৰিষ্টক দিল্লীত হত্যা !
দক্ষিণ-পূব দিল্লীৰ অন্তৰ্গত কিলোকাৰী গাঁৱত থকা নিজৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত ডেলিভাৰী বয় আৰু ধাবাৰ কৰ্মচাৰীৰ চিঞৰ-বাখৰত অতিষ্ঠ হৈ বিক্ৰম সিঙে আপত্তি প্ৰকাশ কৰিছিল ৷
Published : September 7, 2026 at 9:50 PM IST
নতুন দিল্লী: ঘৰৰ বাহিৰত হোৱা হুলস্থূল বিৰুদ্ধাচাৰণ কৰাই কাল হৈ পৰিল দিল্লীকেই নিজৰ ঘৰ হিচাপে আকোঁৱালি লোৱা মণিপুৰৰ ৫৪ বছৰীয়া সংগীত শিল্পী চংথাম বিক্ৰম সিঙৰ বাবে ৷ এখন কাজিয়াই প্ৰাণ কাঢ়িলে শিল্পীগৰাকীৰ ৷
আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত অনুসৰি দেওবাৰে নিশা দক্ষিণ-পূব দিল্লীৰ ছানলাইট কলনী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কিলোকাৰী গাঁৱত থকা নিজৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত ডেলিভাৰী বয় আৰু ধাবাৰ কৰ্মচাৰীৰ চিঞৰ-বাখৰত অতিষ্ঠ হৈ বিক্ৰম সিঙে আপত্তি প্ৰকাশ কৰিছিল । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ইয়াৰ পিছত এক আক্ৰমণৰ ফলত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । পিছত হলি ফেমিলি হাস্পতালত চিকিৎসাৰ সময়ত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে ।
সোমবাৰে ছানলাইট কলনী থানাত বিক্ৰম সিঙক প্ৰহাৰ সন্দৰ্ভত পিচিআৰ ফোন পোৱাৰ পিছতে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহে । জিডি নং ১০এ হিচাপে ৰেকৰ্ড কৰা এই ফোনটো তদন্তৰ বাবে সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শকক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, তেওঁলোকৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত সিঙে নিজৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত ডেলিভাৰী কৰ্মী আৰু ধাবাৰ কৰ্মচাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা হুলস্থূল সন্দৰ্ভত আপত্তি কৰা বুলি ইংগিত পোৱা গৈছে । যেতিয়া তেওঁ তললৈ নামি আহি অভিযুক্তৰ সৈতে মুখামুখি হয়, তেতিয়া তেওঁক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
সিঙক তেওঁৰ পুত্ৰ য়াইফাবাই চিকিৎসাৰ বাবে হলি ফেমিলি হাস্পতাললৈ লৈ যায় । অৱশ্যে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে । ‘‘এজন নাবালককে ধৰি একাংশ সন্দেহযুক্ত লোকক আটক কৰা হৈছে । তদন্তৰ সময়ত অধিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব ।’’ আৰক্ষীয়ে কয় ।
এই আক্ৰমণৰ সঠিক পৰিস্থিতি আৰু সিঙৰ মৃত্যুৰ তদন্ত এতিয়াও চলি আছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, পৰিঘটনাৰ ক্ৰম আৰু জড়িতসকলৰ ভূমিকা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত প্ৰয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
পৰিয়ালটোৱে জনোৱা মতে কেইবাদিনো ধৰি সেই স্থানত এনে হুলস্থূল চলি আছিল । পৰিয়ালৰ এজন সদস্যই জনোৱা মতে, মদ্যপান কৰি একাংশ যুৱক-যুৱতীয়ে স্থানীয় অঞ্চলটোত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে, সিঙে নিশা নিজৰ ঘৰৰ বাহিৰলৈ গৈ তেওঁলোকক কমকৈ হুলস্থূল কৰিবলৈ কৈছিল ।
পৰিয়ালৰ এজন সদস্যই কয়, ‘‘মদ্যপান কৰা লোকৰ দলটোক হুলস্থূল নকৰিবলৈ অনুৰোধ কৰাৰ সময়ত তেওঁক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰু পিছত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । স্থানীয় লোকসকলে কয় যে এই কাণ্ডই দিল্লীৰ মণিপুৰী জনসাধাৰণক গভীৰভাৱে কঁপাই তুলিছে, বিশেষকৈ সিং এজন সংগীতজ্ঞ যিয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ৰাজধানী দিল্লীত বাস কৰি আহিছিল ।
মণিপুৰী সংগঠন আৰু উত্তৰ-পূব সম্প্ৰদায়ৰ গোটৰ সদস্যসকলে ছানলাইট কলনী আৰক্ষী থানাত একত্ৰিত হৈ শীঘ্ৰ আৰু স্বচ্ছ তদন্তৰ দাবী জনায় । এফআইআৰ ৰুজু হোৱাৰ পূৰ্বে মণিপুৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আৰক্ষীক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে কৰ্মীসকলে । ‘‘আমি বিক্ৰমৰ ন্যায় বিচাৰোঁ । তদন্ত স্বচ্ছ হ’ব লাগে আৰু দায়ীসকলক জবাবদিহি কৰিব লাগে ৷’’ দিল্লীৰ মণিপুৰী কৰ্মী লিলিয়ে কয় ।
এইমছত মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ আৰু আঘাতৰ প্ৰকৃতি জানিবলৈ সিঙৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে । উত্তৰ-পূবৰ যুৱক-যুৱতীসকলে সিঙক সন্মান জনোৱাৰ লগতে সংগীতৰ প্ৰতি তেওঁৰ অৱদানক স্মৰণ কৰি মমবাতি জ্বলোৱাৰ আয়োজন কৰিছে ।
বিক্ৰম সিঙৰ মৃত্যুত দিল্লীত তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাক লৈ উত্তৰ-পূবৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজতো উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ যদিও আৰক্ষীয়ে এতিয়াও সিঙৰ পৰিচয় বা জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বাবে এই আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱা বুলি কোৱা নাই, তথাপিও ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলক আক্ৰমণ, হাৰাশাস্তি বা বৰ্ণ নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা কেইবাটাও গোচৰৰ পটভূমিত এই কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ঘণীভূত হৈছে ।
এন বীৰেণ সিঙৰ শোক প্ৰকাশ
বিক্ৰম সিঙৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি এই ঘটনাৰ উপযুক্ত তদন্ত দাবী কৰিছে মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙে ৷ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টযোগে তেওঁ লিখিছে- ‘‘প্ৰখ্যাত মণিপুৰী গীটাৰিষ্ট তথা পাশ্চাত্য সংগীতৰ পথ প্ৰদৰ্শক চংথাম বিক্ৰম সিঙৰ কৰুণ মৃত্যুত গভীৰভাৱে দুঃখিত আৰু দক্ষিণ-পূব দিল্লীৰ বাসগৃহৰ সমীপত তেওঁক আক্ৰমণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হোৱা ঘটনাত গভীৰভাৱে উদ্বিগ্ন । সংগীতৰ প্ৰতি বিক্ৰম সিঙৰ অমূল্য অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব । তেওঁৰ অকাল বিয়োগ তেওঁৰ পৰিয়াল, সংগীত ভ্ৰাতৃত্ববোধ, মণিপুৰৰ জনসাধাৰণৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি ।’’
Deeply saddened by the tragic passing of renowned Manipuri guitarist and Western music pioneer, Shri Chongtham Vikram Singh, and deeply concerned by the incident in which he was allegedly assaulted near his residence in southeast Delhi.— N. Biren Singh (@NBirenSingh) September 7, 2026
Shri Vikram Singh’s invaluable… pic.twitter.com/MH49Pcdh8A
‘‘এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ লগে লগে মই দিল্লী আৰক্ষীক ক্ষিপ্ৰ আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ, বিষয়টোৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰিবলৈ, আৰু অতি সোনকালে ন্যায় প্ৰদান কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক, আৰু এই কঠিন সময়ত তেওঁৰ আপোনজনে শক্তি আৰু সান্ত্বনা লাভ কৰক ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
লগতে পঢ়ক: উত্তৰ প্ৰদেশত পিকআপ ভান-মিনি ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত ৬ তীৰ্থযাত্ৰী নিহত