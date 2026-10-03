জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত ১০ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ
শনিবাৰে মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সংগঠনটোৱে এই আন্দোলনৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে ।
Published : October 3, 2026 at 2:54 PM IST
নতুন দিল্লী: মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই পদত্যাগ নকৰিলে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে অহা ১০ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ।
জ্ঞানেশ কুমাৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত পদৰ পৰা পদত্যাগ নকৰিলে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে দিল্লীত উপস্থিত হৈ ১০ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ৷ শনিবাৰে মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সংগঠনটোৱে এই আন্দোলনৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে ।
ইপিনে, মুম্বাইত আৰক্ষীৰ তীব্ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ মাজতো বৃহৎ সংখ্যক লোক সমৱেত হৈ নিৰ্বাচনী ভোটাৰ তালিকাত সংঘটিত অনিয়মৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জবাবদিহিতাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ।
If CEC Gyanesh Kumar doesn’t resign, Cockroaches from across India will march to Jantar Mantar in Delhi on October 10.— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 3, 2026
If the Delhi Police stops us anywhere on the way, wherever they stop us will become our Jantar Mantar.
We will follow the path shown by Mahatma Gandhi in our…
মুম্বাইৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত দিল্লীৰ ঘোষণা
ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে দাবী কৰা অনুসৰি শিৱাজী পাৰ্কত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বৃহৎ সংখ্যক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগৰ বাবে জনোৱা দাবীত অটল হৈ থাকে ।
ইপিনে, চিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয় যে মুম্বাইৰ এই বিক্ষোভ সমগ্ৰ দেশতে চলি থকা নাগৰিক অধিকাৰ আন্দোলনক আগুৱাই নিয়াৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীক দিল্লীলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা বুলিও চিজেপিয়ে উল্লেখ কৰে ।
১০ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত সমবেত হ’বলৈ আহ্বান
চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা আহ্বায়ক অভিজিত দীপকেই অহা ১০ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত হ'বলগীয়া প্ৰতিবাদত বহু লোকৰ সমাৱেশ ঘটিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে । এই সন্দৰ্ভত দীপকেই কয় যে জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰিলে ১০ অক্টোবৰত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক দিল্লীত উপস্থিত হ’ব ।
এই প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বেই দিল্লী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ আহ্বায়ক অভিজিত দীপকেই কয়," যদি দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক যন্তৰ-মন্তৰত উপস্থিত হোৱাত বাধা দিয়ে তেন্তে সেই স্থানৰ পৰাই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব ।" সংগঠনটোৱে ইয়াক শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ বুলি মন্তব্য কৰে ।
গান্ধীৰ পথ অনুসৰণ কৰা বুলি দাবী
এই আন্দোলনক কোনো কাৰণতেই হিংসাৰ ৰূপ নিদিয়াৰ ইংগিত দিয়ে অভিজিত দীপকেই । তেওঁ কয় যে তেওঁলোকৰ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীয়ে দেখুওৱা পথৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ আগবাঢ়িছে । এই আন্দোলন অহিংস আৰু শান্তিপূৰ্ণ হ’ব বুলি দীপকেই উল্লেখ কৰে । তেওঁ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰক সন্মান জনাবলৈ চৰকাৰ আৰু দিল্লী আৰক্ষীকো আহ্বান জনায় ।
যোৱা ২০ জুলাইত আৰক্ষীয়ে বল প্ৰয়োগ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ আগন্তুক প্ৰতিবাদত কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি নিবিচাৰে বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে । অভিজিত দীপকেই পুনৰ কয় যে এয়া হৈছে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ । তেওঁ ১০ অক্টোবৰত মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচনৰ দাবীক সমৰ্থন কৰা সকলক এই প্ৰতিবাদত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ দাবী : মুম্বাইত চিজেপি, দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত আপৰ প্ৰতিবাদ
২ অক্টোবৰত মুম্বাইত জেল ভৰো আন্দোলন : সকলো দলকে অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান চিজেপিৰ
বল এতিয়া চিজেপিৰ ক’ৰ্টত, জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালৈকে চলিব প্ৰতিবাদ: আশুতোষ ৰাংকা