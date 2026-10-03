ETV Bharat / bharat

জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত ১০ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ

শনিবাৰে মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সংগঠনটোৱে এই আন্দোলনৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে ।

ETV Bharat
মুম্বাইৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত দিল্লীৰ ঘোষণা (file photo)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 2:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই পদত্যাগ নকৰিলে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে অহা ১০ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ।

জ্ঞানেশ কুমাৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত পদৰ পৰা পদত্যাগ নকৰিলে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে দিল্লীত উপস্থিত হৈ ১০ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ৷ শনিবাৰে মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সংগঠনটোৱে এই আন্দোলনৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে ।

ইপিনে, মুম্বাইত আৰক্ষীৰ তীব্ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ মাজতো বৃহৎ সংখ্যক লোক সমৱেত হৈ নিৰ্বাচনী ভোটাৰ তালিকাত সংঘটিত অনিয়মৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জবাবদিহিতাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ।

মুম্বাইৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত দিল্লীৰ ঘোষণা

ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে দাবী কৰা অনুসৰি শিৱাজী পাৰ্কত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বৃহৎ সংখ্যক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদত্যাগৰ বাবে জনোৱা দাবীত অটল হৈ থাকে ।

ইপিনে, চিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয় যে মুম্বাইৰ এই বিক্ষোভ সমগ্ৰ দেশতে চলি থকা নাগৰিক অধিকাৰ আন্দোলনক আগুৱাই নিয়াৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীক দিল্লীলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা বুলিও চিজেপিয়ে উল্লেখ কৰে ।

১০ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত সমবেত হ’বলৈ আহ্বান

চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা আহ্বায়ক অভিজিত দীপকেই অহা ১০ অক্টোবৰত যন্তৰ-মন্তৰত হ'বলগীয়া প্ৰতিবাদত বহু লোকৰ সমাৱেশ ঘটিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে । এই সন্দৰ্ভত দীপকেই কয় যে জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰিলে ১০ অক্টোবৰত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক দিল্লীত উপস্থিত হ’ব ।

এই প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বেই দিল্লী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ আহ্বায়ক অভিজিত দীপকেই কয়," যদি দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক যন্তৰ-মন্তৰত উপস্থিত হোৱাত বাধা দিয়ে তেন্তে সেই স্থানৰ পৰাই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব ।" সংগঠনটোৱে ইয়াক শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ বুলি মন্তব্য কৰে ।

গান্ধীৰ পথ অনুসৰণ কৰা বুলি দাবী

এই আন্দোলনক কোনো কাৰণতেই হিংসাৰ ৰূপ নিদিয়াৰ ইংগিত দিয়ে অভিজিত দীপকেই । তেওঁ কয় যে তেওঁলোকৰ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীয়ে দেখুওৱা পথৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ আগবাঢ়িছে । এই আন্দোলন অহিংস আৰু শান্তিপূৰ্ণ হ’ব বুলি দীপকেই উল্লেখ কৰে । তেওঁ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰক সন্মান জনাবলৈ চৰকাৰ আৰু দিল্লী আৰক্ষীকো আহ্বান জনায় ।

যোৱা ২০ জুলাইত আৰক্ষীয়ে বল প্ৰয়োগ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ আগন্তুক প্ৰতিবাদত কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি নিবিচাৰে বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে । অভিজিত দীপকেই পুনৰ কয় যে এয়া হৈছে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ । তেওঁ ১০ অক্টোবৰত মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচনৰ দাবীক সমৰ্থন কৰা সকলক এই প্ৰতিবাদত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ দাবী : মুম্বাইত চিজেপি, দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত আপৰ প্ৰতিবাদ

২ অক্টোবৰত মুম্বাইত জেল ভৰো আন্দোলন : সকলো দলকে অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান চিজেপিৰ

বল এতিয়া চিজেপিৰ ক’ৰ্টত, জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালৈকে চলিব প্ৰতিবাদ: আশুতোষ ৰাংকা

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
জ্ঞানেশ কুমাৰ
যন্তৰ মন্তৰ
CJP ANNOUNCED PROTEST AGAIN CEC
PROTEST AGAINST GYANESH KUMAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.