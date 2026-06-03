পুৱাই ৰাজধানীৰ ৰেস্তোৰাঁত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড: নিহত ২১

পুৱাই ৰাজধানীৰ ৰেস্তোৰাঁত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড: নিহত ২১
দক্ষিণ দিল্লীৰ মালব্য নগৰৰ এখন ৰেস্তোৰাঁত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড ৷
Published : June 3, 2026 at 1:09 PM IST
নতুন দিল্লী : বুধবাৰে পুৱা দিল্লীত সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ৷ অগ্নিকাণ্ডৰ স্থান দিল্লীৰ মালব্য নগৰ ৷ দক্ষিণ দিল্লীৰ মালব্য নগৰৰ এখন ৰেস্তোৰাঁত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ইতিমধ্যে ২১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷
বুধবাৰে পুৱা সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত ঘন আৱাসিক এলেকাৰ এটা বিল্ডিংটোৰ ভূমিতল মহলাত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডই সমগ্ৰ ভৱনটো আগুৰি ধৰে ৷ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক যথা সময়ত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷
#WATCH | दिल्ली: आज मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) को सुबह 09:45 बजे इसकी सूचना मिली। DFS के कर्मचारियों ने बेसमेंट से तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और CATS एम्बुलेंस से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। नेहरू प्लेस (NRN) फायर स्टेशन के… https://t.co/FjeeYglXw3 pic.twitter.com/8Hzdij65vF— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 3, 2026
#WATCH | दिल्ली | दिल्ली पुलिस के अनुसार, मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में लगी आग की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 3, 2026
वीडियो घटनास्थल से हैं। https://t.co/qCltQYSbZN pic.twitter.com/EB15gBj8J2
#WATCH | दिल्ली: आज मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) को सुबह 09:45 बजे इसकी सूचना मिली। DFS के कर्मचारियों ने बेसमेंट से तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और CATS एम्बुलेंस से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। नेहरू प्लेस (NRN) फायर स्टेशन के… https://t.co/FjeeYglXw3 pic.twitter.com/8Hzdij65vF— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 3, 2026