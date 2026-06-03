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পুৱাই ৰাজধানীৰ ৰেস্তোৰাঁত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড: নিহত ২১

দক্ষিণ দিল্লীৰ মালব্য নগৰৰ এখন ৰেস্তোৰাঁত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড ৷

FIRE AT DELHI RESTURANT
ৰেস্তোৰাঁত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 1:09 PM IST

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নতুন দিল্লী : বুধবাৰে পুৱা দিল্লীত সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ৷ অগ্নিকাণ্ডৰ স্থান দিল্লীৰ মালব্য নগৰ ৷ দক্ষিণ দিল্লীৰ মালব্য নগৰৰ এখন ৰেস্তোৰাঁত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ইতিমধ্যে ২১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷

বুধবাৰে পুৱা সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত ঘন আৱাসিক এলেকাৰ এটা বিল্ডিংটোৰ ভূমিতল মহলাত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডই সমগ্ৰ ভৱনটো আগুৰি ধৰে ৷ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক যথা সময়ত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

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