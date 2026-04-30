পুনেত কাৰখানাৰ পৰা গেছ নিৰ্গমণ, ২৪ গৰাকী লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি

পুনেত কাৰখানাৰ পৰা গেছ নিৰ্গমণ, ২৪ গৰাকী লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি
আইমাতা মন্দিৰৰ সমীপৰ ৰাসায়নিক কাৰখানাটোৰ টেংকৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ ফলত মুঠ ২৪ জন নাগৰিকে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাত ভুগিছিল ।
Published : April 30, 2026 at 1:39 PM IST
পুনে: যোৱানিশা পুনেৰ গংগাধাম চক আৰু আইমাতা মন্দিৰৰ সমীপত অৱস্থিত এটা ৰাসায়নিক কাৰখানাৰ টেংকৰ পৰা গেছ নিৰ্গত হয় । এই ঘটনাৰ পিছতে ব্ৰেথিং এপাৰেটাছ (বি এ) চেটেৰে সজ্জিত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অঞ্চলটোৰ পৰা শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা ১৭ জন নাগৰিকক উলিয়াই আনে । ইয়াৰে ১৪ জন নাগৰিকক চৰকাৰী ‘১০৮’ এম্বুলেন্সৰ জৰিয়তে এখন চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ।
ইয়াৰ উপৰিও অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এজন বিষয়া আৰু আন লোককো চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে । মুখ্য অগ্নিনিৰ্বাপক বিষয়া দেৱেন্দ্ৰ পটফ’ডৰ নিৰ্দেশনাত পাঁচজন বিষয়া আৰু প্ৰায় ত্ৰিশজন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এটা দলে এক বৃহৎ দুৰ্যোগ সফলতাৰে ৰোধ কৰে ।
তদুপৰি চাৰিটা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গোট ঘটনাস্থলীত নিয়োগ কৰা হৈছিল । তথ্য অনুসৰি আইমাতা মন্দিৰৰ সমীপৰ ৰাসায়নিক কাৰখানাটোৰ টেংকৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ ফলত মুঠ ২৪ জন নাগৰিকে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাত ভুগিছিল । আটাইকেইজন আক্ৰান্ত ব্যক্তিক পুনেৰ ছাছুন হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, তেওঁলোক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । এনে বিপজ্জনক পৰিস্থিতিত সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা বিশেষ ব্ৰেথিং এপাৰেটাছ (বি এ) চেট পিন্ধি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সফলতাৰে ২১ জন নাগৰিকক সেই স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে । এই ব্যক্তিসকলে মূলতঃ শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাত ভুগিছিল ।
এই আটাইকেইজন নাগৰিককে চৰকাৰী ‘১০৮’ এম্বুলেন্সৰ দ্বাৰা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাসকলৰ ভিতৰত এজন অগ্নিনিৰ্বাপক বিষয়া আৰু এজন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ জোৱান আছে । তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে পাঁচজন বিষয়া আৰু প্ৰায় ত্ৰিশজন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এটা দলে সফলতাৰে এক বৃহৎ বিপৰ্যয় ৰোধ কৰে ।
এই ঘটনাত সমিধা পিছাল, শ্ৰেয়া পিছাল, সিদ্ধি পাটিল, মালহাৰ পিছাল, পল্লৱ গাইকোৱাড, লখন গাইকোৱাড, লক্ষ্মীবাই চন্দুৰে, প্ৰফুল্ল পিছাল, প্ৰদীপ পিছাল, তুষাৰ পিছাল, সুজাতা পিছাল, অশ্বিনী পিছাল, ৰাজেন্দ্ৰ দেশমুখ, ধনঞ্জয় ভীছেকে শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত চিকিৎসাৰ বাবে ছাছুন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: দুৰ্ঘটনাত পতিত শ্ৰমিকভৰ্তি বাহন, শিশুসহ ১৬ জনৰ মৃত্যু