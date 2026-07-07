২০০ বছৰীয়া এক পৰম্পৰা মাথোঁ দুঃস্বপ্নহে নেকি ? দুৰ্ভাগ্যৰ আশংকাত বীজ সিঁচাৰ পৰা বিৰত কৃষক সমাজ
গান্ধুপুৰ গাঁৱত ১৫০টা পৰিয়ালে বাস কৰে ৷ গাঁওখনৰ মুঠ জনসংখ্যা প্ৰায় ১,২০০ গৰাকী । গাঁওখনত চলি আহিছে এক বহু পুৰণি পৰম্পৰা ৷ সেয়া কি ?
Published : July 7, 2026 at 12:12 AM IST
নালন্দা(বিহাৰ): এটা শতিকা পুৰণি পৰম্পৰা আৰু এই পৰম্পৰাৰ সৈতে জড়িত বিশ্বাসক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ভাৰতৰ এখন গাঁৱত ধানখেতিৰ বীজ ৰোপণ আৰম্ভ কৰা হয় ৷ সময় বাগৰিলেও, মানুহে আধুনিকতাৰ বোকোচাত উঠিলেও গাঁৱখনত সলনি হোৱা নাই এই পৰম্পৰা ৷ আজিও এই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিয়েই গাঁৱখনত ধানৰ বীজ ৰোপণ কৰা হয় ৷
বিহাৰৰ নালন্দা জিলাৰ এই গাঁৱখনৰ শতিকা পুৰণি পৰম্পৰাৰ বাবেই পলম হৈছে বীজ ৰোপণ । যেতিয়ালৈকে কোনো নিৰ্দিষ্ট পৰিয়ালৰ সদস্যই ঋতুৰ প্ৰথম প্ৰতীকী প্ৰতিস্থাপন নকৰে, তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কৃষকসকলে কৃষি কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । গাঁৱৰ মানুহে বিশ্বাস কৰে যে এই পৰম্পৰা ভংগ কৰিলে ৰোগ, দুৰ্ঘটনা, আনকি মৃত্যুৰ দৰে বিপদক আমন্ত্ৰণ জনোৱাহে হ’ব ৷
নালন্দা জিলাৰ চিলাও ব্লকৰ ঘোছাতৱা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই গান্ধুপুৰ নামৰ গাঁওখনত প্ৰায় ১৫০টা পৰিয়ালে বাস কৰে ৷ গাঁওখনৰ মুঠ জনসংখ্যা প্ৰায় ১,২০০ গৰাকী । ইয়াত কুৰ্মী, ৰাজপুত, যাদৱ, কহাৰ, মাঝি, চৌধুৰী, ধোবা, কুমাৰ আৰু তেলী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বাস কৰে ৷
গাঁৱৰ ধাননি পথাৰবোৰ এতিয়া পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে ৷ খেতিৰ বাবে ধানৰ কঠিয়াসমূহো উপযুক্ত হৈছে ৷ তাৰপিছতো কিন্তু কোনো এজন খেতিয়কে ধানৰ বীজ ৰোপণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা নাই । গাঁৱৰ মানুহে এই পলমৰ কাৰণ প্ৰায় ২০০ বছৰীয়া পুৰণি পৰম্পৰা বুলিয়ে কয় ৷ তেওঁলোকৰ মতে এই পৰম্পৰা ভংগ কৰা মানেই দুৰ্ভাগ্যৰ আগজাননী ৷
গাঁওবাসীৰ মতে, গাঁওখনৰ মাহাতো পৰিয়ালৰ সদস্যসকল যেনে - ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, ৰাজা ৰাম মাহাতো আৰু ব্ৰহ্মদেৱ মাহাতোৱে প্ৰায় দুই শতিকা ধৰি বতৰৰ প্ৰতীকী প্ৰথমটো ধানৰ বীজ ৰোপণ কৰি আহিছে । আন কৃষকসকলে এই অনুষ্ঠানৰ পিছতহে খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
অৱশ্যে এইবাৰ ব্যক্তিগত কাৰণত মাহাতো পৰিয়ালে খেতি নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । তেনেক্ষেত্ৰত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি সম্পন্ন নোহোৱাত আন আন কৃষকসকলে অনাকাংক্ষিত বিপদৰ আশংকাত ধানৰ বীজ ৰোপণৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ দ্বিধাবোধ কৰিছে ।
এইক্ষেত্ৰত গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে কয়, ‘‘আমি এনেকুৱা হোৱা দেখিছো । যেতিয়াই কোনোবাই বীজ সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াই মাহাতো পৰিয়ালত দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হয়, যেনে - কোনো গুৰুতৰ ৰোগ, দুৰ্ঘটনা পতিত হৈ হোৱা সংকটজনক অৱস্থা, আনকি মৃত্যুও হ’ব পাৰে ।’’ তেওঁলোকে কয় যে পূৰ্বতে মানুহে এই পৰম্পৰা ভংগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷
জানিব পৰা মতে, গাঁওখনৰ ৰাজেন্দ্ৰ ৰাও নামৰ এজন খেতিয়কে পাঁচ-সাত বছৰ আগতে এই পৰম্পৰাক অৱজ্ঞা কৰি মাহাতো পৰিয়ালৰ পূৰ্বেই নিজৰ পথাৰত বীজ সিঁচিছিল ৷ কৃষকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘তাৰপিছত মই ডাঙৰ বিপদত পৰিছিলো আৰু গুৰুতৰ আঘাত পাইছিলোঁ । মোৰ মাৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু মোৰ পত্নী গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছিল ৷ মোৰ পত্নীয়ে প্ৰায় ডেৰ বছৰ ধৰি পাটনাত চিকিৎসাধীন হ’বলগা হৈছিল ।’’
গাঁওখনৰ আন এজন লোক মহেন্দ্ৰ প্ৰসাদেও এই কথাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ প্ৰায় ২০ বছৰ আগতে এই পৰম্পৰা ভংগ কৰাৰ কথা কৈছিল । তেওঁ কয়, ‘‘অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে ধান ৰোপণ কৰাৰ পিছত মোৰ এটা চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰাই গৈছিল । চিকিৎসাৰ বাবে বহু পৰিমাণৰ ধন খৰচ কৰাৰ পিছতো মোৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি আজিলৈকে ঘূৰি নাহিল ।’’
অৱশ্যে এই পৰম্পৰা ভংগ কৰা আৰু এনে ধৰণৰ ঘটনাৰ ফলত হোৱা বিপদৰ কোনো উপযুক্ত প্ৰমাণ লাভ কৰা নগ’ল । কিন্তু বীজ সিঁচাৰ বতৰৰ বাবে কৃষকসকলৰ মাজত ক্ৰমাৎ চিন্তাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে গাঁওখনত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হয় । বহু কৃষকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি জিলা প্ৰশাসনক তেওঁলোকৰ মতামত জনাবলৈ আহ্বান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
তৰুণ কুমাৰ নামৰ এজন যুৱ কৃষকে কয়, ‘‘এতিয়া ধানখেতিৰ বীজ ৰোপণৰ বাবে ভৰপক সময় ৷ যদিহে অহা দুই-তিনিদিনৰ ভিতৰত ৰোপণ আৰম্ভ নহয়, তেন্তে সমগ্ৰ খেতিৰ বতৰটোৱে নষ্ট হ'ব পাৰে । আমাৰ গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । যদি শস্য ৰোপণ নহয়, তেন্তে বহু পৰিয়ালে নিজৰ মাটি বিক্ৰী কৰিব লাগিব বা কামৰ সন্ধানত আন ৰাজ্যলৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে ।’’
গাঁওবাসীয়ে বাৰে বাৰে মাহাতো পৰিয়ালক অন্ততঃ পথাৰত কেইটামান ধানৰ পুলি ৰোপণ কৰি বীজ সিঁচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰতীকীভাৱে আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ পৰিয়ালটোৱে এনে কৰিলে আনসকলেও খেতি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব । কিন্তু খবৰ অনুসৰি পৰিয়ালটোৱে তেনে কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ ফলত বাকীসকলে কৃষকে নিজৰ জীৱিকা আৰু খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰতি চিন্তিত হৈ পৰিছে ।
সমগ্ৰ বিষয়টোত মাহাতো পৰিয়ালে একপ্ৰকাৰ নীৰৱতা অৱলম্বন কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থাকে ৷ যাৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে জিলা প্ৰশাসনৰ সহায় বিচাৰিছে ৷ যাতে প্ৰশাসনে বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি মাহাতো পৰিয়ালক বুজনি দি প্ৰতীকী ৰূপত বীজ ৰোপণ কৰাব পাৰে ৷
উল্লেখ্য যে, চিলাও ব্লক উন্নয়ন বিষয়া এই বিষয়ে অজ্ঞাত বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷ বিষয়াগৰাকীয়ে গাঁৱৰ লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতি পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে জানি লৈ সমাধান সম্পৰ্কে বিবেচনা কৰিব বুলি সদৰী কৰে ।
গান্ধুপুৰৰ পৰিস্থিতিয়ে ভাৰতৰ কিছু কিছু অংশৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰম্পৰাগত বিশ্বাসৰ গভীৰ প্ৰভাৱক সূচাইছে ৷ গাঁওবাসীয়ে কোনো বিপদৰ কাৰণ বীজ ৰোপণত হোৱা খেলিমেলি বুলি দাবী কৰিলেও ইয়াৰ কোনো প্ৰামাণিক ভিত্তি নাই ৷ পৰৱৰ্তিত সময়ৰ লগে লগে গাঁওখনে যুগ যুগ ধৰি চলি অহা এই পৰম্পৰাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব নে ইয়াৰ ফলত গাঁওবাসীৰ জীৱন-জীৱিকা বিপন্ন হ’ব, সেয়া সময়েহে ক’ব ।
লগতে পঢ়ক: অৱসৰৰ দিনাই শিক্ষকে মৰণোত্তৰ নেত্ৰ-দেহদান কৰি দেখুৱালে আদৰ্শ