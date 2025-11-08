ETV Bharat / bharat

পুতলা ঘৰ: কোন দেশৰ, কি আকৃতিৰ, কোন সম্প্ৰদায়ৰ পুতলা চাব খোজে ? আহক ইয়ালৈ

উজ্জ্বল চৰ্দাৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰায় ৩৫০০ পুতলাৰ অনন্য সংগ্ৰহ কৰিছে । ইয়াত আছে পৰম্পৰাত গভীৰভাৱে শিপাই থকা ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আৰু শিল্পৰ অজ্ঞাত কাহিনী ।

UJJWAL SARDAR DOLL MUSEUM
উজ্জ্বল চৰ্দাৰৰ অনন্য পুতলা সংগ্ৰহ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2025 at 3:04 PM IST

5 Min Read
সুদীপ দে' আৰু নবনীতা দত্তগুপ্তাৰ সহযোগত

কলকাতা/হায়দৰাবাদ : "জীৱনটো ক্ষন্তেকীয়া, ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাওক, কেক খাওক, পুতলা ঘৰ আৰম্ভ কৰক ।" উজ্জ্বল চৰ্দাৰে দক্ষিণ ২৪ পৰগনাৰ বাৰুইপুৰৰ কল্যাণপুৰস্থিত ঘৰত আক্ষৰিক অৰ্থতে এই উক্তিটো মূৰ্ত কৰি আহিছে । সমগ্ৰ ভাৰত আৰু দেশৰ বাহিৰৰ পৰা শ শ পুতলা সংগ্ৰহ কৰি তেওঁ নিজৰ ঘৰখনক বিশ্ব বৈচিত্ৰ্য আৰু নষ্টালজিয়াৰ এক ক্ষুদ্ৰ সংগ্ৰহালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।

প্ৰতিটো পুতলাকে বেলেগ বেলেগ সাজ-পোচাক পৰিধান কৰাই কোনো ঠাই, কোনো সংস্কৃতি বা শৈশৱৰ স্মৃতিৰ প্ৰকাশ কৰিছে । তাত বিভিন্ন আকাৰৰ পুতলা আছে । ইয়াৰে কিছুমান মাটিৰ, কিছুমান কাঠ বা কাপোৰেৰে নিৰ্মিত হ’লেও বেছিভাগেই চীনামাটিৰ ।

UJJWAL SARDAR DOLL MUSEUM
উজ্জ্বল চৰ্দাৰৰ অনন্য পুতলা সংগ্ৰহ (ETV Bharat)

উজ্জ্বলে স্মৰণ কৰে, "মই সৰুৰে পৰা পুতলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত আছিলোঁ । মই এক মিশ্ৰিত সংস্কৃতিৰ পৰিয়ালত ডাঙৰ হৈছিলোঁ । যেতিয়াই মোৰ আত্মীয়সকলে কোনো স্থানলৈ ফুৰিবলৈ যায়, তেতিয়াই মই তেওঁলোকক সেই ঠাইৰ পৰা পুতলা আনিবলৈ কৈছিলোঁ । আৰু তেওঁলোকেও নিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।" লাহে লাহে তেওঁৰ পুতলাৰ সংগ্ৰহ ইমানেই বৃদ্ধি পালে যে ই এক সংগ্ৰহালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।

এসময়ৰ বাৰুইপুৰ হাইস্কুলৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ বৰ্তমান ৩৫ বছৰীয়া উজ্জ্বলে পিছলৈ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰে । বৰ্তমান তেওঁ পেচাগতভাৱে এগৰাকী গৱেষক । তেওঁৰ গৱেষণামূলক কামত দক্ষিণ ২৪ পৰগনাৰ আঞ্চলিক ইতিহাসৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । একেখন জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পুতলাৰ বিষয়েও অধ্যয়ন কৰিছে । অৱশ্যে তেওঁৰ প্ৰধান গৱেষণা বিষয় হৈছে সুন্দৰবনৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক ইতিহাস ।

UJJWAL SARDAR DOLL MUSEUM
উজ্জ্বল চৰ্দাৰৰ অনন্য পুতলা সংগ্ৰহ (ETV Bharat)

"মোৰ সংগ্ৰহত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লোক-পুতলা অন্তৰ্ভুক্ত আছে । মোৰ কিছুমান এনে পুতলাও আছে যিয়ে বিভিন্ন দেশৰ পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । আটাইতকৈ পুৰণি সংগ্ৰহসমূহৰ ভিতৰত এটা হৈছে শতিকা পুৰণি চীনামাটিৰ পুতলা, যিবোৰ সাধাৰণতে ভাৰতত ১৯ আৰু ২০ শতিকাৰ নাবালিকাক বিয়াৰ উপহাৰ হিচাপে দিয়া হৈছিল । যদিও বিষয়বস্তু ভাৰতীয় আছিল, তথাপিও জাপান আৰু জাৰ্মানীৰ দৰে দেশত সেইবোৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।" থলুৱা 'কলকাতা মৃৎশিল্প'ৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত পুতলাও নিজৰ সংগ্ৰহত ৰখা উজ্জ্বল চৰ্দাৰে কয় ।

তেওঁৰ সংগ্ৰহত থকা পুতলাৰ তালিকাত আছে ছোৱালী পুতলা, দৰা-কইনা পুতলা, ডিঙি লৰচৰ কৰিব পৰা পুতলা, দোলা দি থকা পুতলা, ৰথৰ পুতলা আৰু চেপেটা পুতলা । ইয়াৰে কিছুমান মাটিৰ, কিছুমান কাঠ, শিল বা ধাতুৰ ।

UJJWAL SARDAR DOLL MUSEUM
উজ্জ্বল চৰ্দাৰৰ অনন্য পুতলা সংগ্ৰহ (ETV Bharat)

তেওঁৰ সংগ্ৰহালয়ত থকা পুতলাসমূহৰ অধিকাংশই হিমাচল প্ৰদেশ, গুজৰাট, অসম, ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ, মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডৰ পুতলা । "মোৰ ওচৰত জাপানী কাকেছি আৰু দাৰুমা পুতলা (প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক শেহতীয়াকৈ জাপান ভ্ৰমণৰ সময়ত এই পুতলা উপহাৰ দিয়া হৈছিল), আফ্ৰিকাৰ চেৰেংগেটী উপত্যকাৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ পুতলা আৰু নৰৱেৰ ট্ৰ'লিং পুতলাও আছে ।" তেওঁ কয় ।

নিজৰ সংগ্ৰহ সন্দৰ্ভত হাঁহি হাঁহি উজ্জ্বলে কয়, "মোৰ সংগ্ৰহালয়ত ৬৫-৬৬ খন দেশৰ পুতলা আছে । চীনৰ টেৰাকোটা সৈনিক, ব্ৰিটিছ ৰয়েল আৰ্মীৰ পুতলা আৰু ইটালী, জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, ইণ্ডোনেছিয়া, কাজাখস্তান, ইজৰাইল আৰু মালয়েছিয়াৰ পুতলা আছে । মোৰ হাতত বাংলাদেশৰ এক টেপ পুতলাও আছে ।"

উজ্জ্বলৰ পুতলাৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম সেই সময়ৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আহে, যেতিয়া তেওঁ অনুভৱ কৰে যে পুতলা কেৱল খেলনা নহয় । তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰতিখন ঠাইৰ পুতলাবোৰে উক্ত ঠাইখনৰ সামাজিক দৰ্শনৰ বিষয়ে বহু অজ্ঞাত কথা কয়, গতিকে মই মুগ্ধ হৈ পৰিছোঁ ।"

UJJWAL SARDAR DOLL MUSEUM
উজ্জ্বল চৰ্দাৰৰ অনন্য পুতলা সংগ্ৰহ (ETV Bharat)

তেওঁৰ বাবে পুতলা কেৱল আমোদ দিবলৈ নিৰ্মিত তিনিটা বৰ্ণমালাৰ শব্দ নহয় । "প্ৰতিটো পুতলা মোৰ বাবে এটা জীৱন । যাৰ বাবে ব্যয়বহুল মূল্যত আনিবলগীয়া হ'লেও মোৰ আপত্তি নাই । আনকি ভাৰতীয় কাঠৰ পুতলাবোৰো দামী । কৃষ্ণনগৰৰ পুতলাবোৰো অধিক দামী, বাস্তৱ জীৱনৰ সৈতে জড়িতবোৰো দামী ।" তেওঁ কয় ।

তেওঁ যি ঠাইলৈয়ে যায় সেই অঞ্চলটোৰ বাবে অনন্য পুতলা বিচাৰিবলৈ উজ্জ্বল ব্যাকুল হৈ পৰে । "নৱবিবাহিত পত্নীৰ সৈতে হনিমুনলৈ যোৱাৰ সময়তো মই পুতলা বিচৰাৰ সুযোগ হেৰুৱাব খোজা নাছিলোঁ । ইয়াৰ বাবে তেওঁ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ । কিয়নো তেওঁ মোক এই আবেগক ধৰি ৰাখিবলৈ সমৰ্থন কৰে । বা আপুনি ইয়াক নিচা বুলিও ক'ব পাৰে ।" তেওঁ হাঁহি হাঁহি কয় । দুয়োৱে একেলগে পুতলা যোগাৰ কৰি বেগ ভৰ্তি কৰি দিয়ে ।

UJJWAL SARDAR DOLL MUSEUM
উজ্জ্বল চৰ্দাৰৰ অনন্য পুতলা সংগ্ৰহ (ETV Bharat)

আনহাতে, উজ্জ্বলৰ পুতলাবোৰৰ প্ৰতি এই প্ৰেম দেখি মানুহে তেওঁক উপহাৰ দিবলৈ ধৰে । পি চি সৰকাৰৰ (জুনিয়ৰ) সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ কথা মনত পেলাই তেওঁ কয় যে সৰকাৰে তেওঁক বহুত ভাল পাইছিল । তেওঁ কৈছিল, "মই মনোৰঞ্জন উপভোগ কৰা মানুহ । উজ্জ্বলে মোক মনোৰঞ্জন দিয়ে । সেইবাবেই মই তেওঁক বহুত ভালপাওঁ ।"

এনে এক ঘটনাও আছে যে তামলুকৰ পৰা কোনোবা এজনে উজ্জ্বলক ডাকযোগে পুতলা পঠিয়াব বিচাৰিছিল । কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে উজ্জ্বলে পুতলাটো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নিজে গৈ তেওঁৰ ওচৰ পায়গৈ । "মই নিজেই আনিব বিচাৰিছিলোঁ । কাৰণ এইটো মানুহৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম । অচিনাকি মানুহেও মোলৈ পুতলা পঠিয়াইছে আৰু ই মোক বহুত সন্তুষ্টি দিয়ে ।" হাঁহি হাঁহি উজ্জ্বলে চৰ্দাৰে কয় ।

