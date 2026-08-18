দিল্লীত শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদত আৰক্ষীৰ ভূমিকা পৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চ স্তৰীয় সমিতি গঠনঃ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়

দিল্লীত শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদত আৰক্ষীৰ ভূমিকা পৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চ স্তৰীয় সমিতি গঠনঃ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়
যন্তৰ মন্তৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আৰু অন্যান্য বিষয়সমূহ পৰীক্ষা কৰিবলৈ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতি গঠন কৰা হ’ব ।
Published : August 18, 2026 at 7:41 PM IST
নতুন দিল্লী: মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে জুলাই মাহত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আৰু অন্যান্য বিষয়সমূহ পৰীক্ষা কৰিবলৈ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতি গঠন কৰা হ’ব । এই বিষয়ত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত, ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ভি মোহনৰে গঠিত বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।
বিচাৰপীঠে ইংগিত দিয়ে যে কমিটীখনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এজন প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু সঞ্চালক প্ৰধান পৰ্যায়ত অৱসৰ লোৱা এজন বিষয়া থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । বুধবাৰে বিচাৰপীঠে পেনেল গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰিব ।
‘‘আমি কোৱাৰ দৰে আমি এখন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতি গঠন কৰিম । জৰুৰী অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰকৃতিৰ কিছুমান ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷’’ বিচাৰপীঠে কয় ।
মহাধিবক্তা (ছলিচিটৰ জেনেৰেল) তুষাৰ মেহতাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰী উভয় পক্ষই অভিযোগ দাখিল কৰিছে ৷ ‘‘যদি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কৰ্তব্যৰ অৱহেলা হয়, তেন্তে আমি এইচ পি চিৰ সৈতে আলোচনা কৰি ইয়াৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিম ।’’ বিচাৰপীঠে উত্তৰত কয় যে এবাৰ এইচ পি চি গঠন কৰিলে, তেতিয়া সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত এৰি দিব লাগে ।
দিল্লী আৰক্ষীয়ে শপতনামাত মুখ চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি গণ নিৰীক্ষণৰ অভিযোগ নাকচ কৰি কয় যে এই ব্যৱস্থাই প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰফাইল নকৰে আৰু কেৱল পূৰ্বৰ অপৰাধজনিত অভিলেখ থকাসকলকহে অভিযুক্ত কৰিব ।
মেহতাই বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ইয়াত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰফাইল কৰা নহয় আৰু কেৱল পূৰ্বৰ অপৰাধজনিত অভিলেখ থকাসকলহে ধৰা পৰিব । মেহতাই দাবী কৰে যে অপৰাধমূলক পটভূমিৰ এই ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী আয়ুক্তই গঠন কৰা বিশেষ তদন্তকাৰী দলে (এছ আই টি) তদন্ত কৰিব ।
বিচাৰপীঠে ইংগিত দিয়ে যে নিৰীহ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ বাতিল কৰিবলৈ সংবিধানৰ ১৪২ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত নিজৰ বিশেষ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, কিন্তু অপৰাধমূলক ইতিহাস থকা প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে জড়িত গোচৰসমূহ পৃথকে পৰীক্ষা কৰা হ’ব ।
বিচাৰপীঠে প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰক অপৰাধমূলক আচৰণৰ পৰা পৃথক কৰিব লাগিব বুলি জোৰ দি কয়, ‘‘আমি ১৯ নং অনুচ্ছেদ, বাক আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা, সঠিক প্ৰতিবাদৰ ধৰণ মনত ৰাখিব লাগিব । তেওঁলোকৰ গোচৰ অপৰাধমূলক উপাদানৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক হ'ব পাৰে ।’’
মেহতাই কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ বাতিল কৰিব পাৰে যদিও অপৰাধমূলক ইতিহাস থকাসকলৰ বিৰুদ্ধে বেলেগ পন্থাৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে । অধিবক্তা বৃন্দা গ্ৰভাৰে বিচাৰপীঠক সকলো এফআইআৰ আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাক প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় যাতে তেওঁলোকে প্ৰকৃত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু পূৰ্বে অপৰাধত জড়িত ব্যক্তিক পৃথক কৰাত সহায় কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁ পেলেট গানৰ দ্বাৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা প্ৰতিবাদকাৰী ক্ষতিপূৰণৰ বাবেও হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: যন্তৰ-মন্তৰত মুখ চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তিৰ কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা অস্বীকাৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ