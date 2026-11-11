হিমালয়ত সোণালী মুকুট : উত্তৰাখণ্ডৰ দাৰ্মা উপত্যকাত 'গ'ল্ডক্ৰেষ্ট' চৰাইৰ সন্ধান
চৰাইটো দীঘলে প্ৰায় ৮ৰ পৰা ১০ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ ওজন মাত্ৰ ৪.৫ৰ পৰা ৭ গ্ৰাম ।
Published : November 11, 2026 at 1:03 PM IST
পিথোৰাগড় (উত্তৰাখণ্ড) : মূৰত এটা ধুনীয়া সোণালী মুকুট থকা আৰু মাত্ৰ কেইচেণ্টিমিটাৰমান দীঘল এটি সৰু চৰায়ে এতিয়া উত্তৰাখণ্ডৰ দাৰ্মা উপত্যকালৈ এক নতুন উৎসাহ কঢ়িয়াই আনিছে ।
পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু চৰাইবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম এই 'গ'ল্ডক্ৰেষ্ট' চৰাইটিক সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৩,২০০ মিটাৰ উচ্চতাত থকা নাগলিঙৰ ওচৰত দেখা পোৱা গৈছে । লগতে ইয়াৰ ফটোও তোলা হৈছে ।
সীমান্তৱৰ্তী জিলা পিথোৰাগড়ত এই চৰাইটো দেখা পোৱাৰ ঘটনাই পক্ষীপ্ৰেমী আৰু বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞসকলক অত্যন্ত আনন্দিত কৰি তুলিছে । ইয়াৰ লগতে এই ঘটনাই উচ্চ হিমালয়ৰ সেই প্ৰাকৃতিক বাসস্থানসমূহৰ প্ৰতিও সকলোৰে মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছে, যিবোৰে এনে চৰাই-চিৰিকতিৰ জীৱন ধাৰণত সহায় কৰে ।
উইংছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সঞ্চালক তথা পক্ষীপ্ৰেমী জগদীশ ভট্টই নাগলিং অঞ্চলত এই গ'ল্ডক্ৰেষ্ট চৰাইটো প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু ইয়াক নিজৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰে । তেওঁ কয় যে চৰাইটো দীঘলে প্ৰায় ৮ৰ পৰা ১০ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ ওজন মাত্ৰ ৪.৫ৰ পৰা ৭ গ্ৰাম । কিন্তু চৰাইটো ইমান সৰু আকাৰৰ হোৱা সত্ত্বেও অতি চঞ্চল ।
ইয়াৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্যটো হ’ল মূৰৰ ওপৰত থকা সোণালী, মুকুটৰ দৰে পাখিৰ অংশটো । ইয়াৰ বাবেই এই চৰাইটোৰ নাম 'গ'ল্ডক্ৰেষ্ট' (Goldcrest) ৰখা হৈছে । এই চৰাইবিধ প্ৰধানকৈ সৰল গছৰ অৰণ্যত পোৱা যায় আৰু ই সৰু সৰু পোক-পৰুৱা আৰু মকৰা খাই জীয়াই থাকে ।
ভট্টৰ মতে, এই চৰাইটো দেখা পোৱাৰ ঘটনাই দাৰ্মা উপত্যকাৰ বনাঞ্চলসমূহৰ গুৰুত্বকো প্ৰতিপন্ন কৰে । তেওঁ কয় যে এই উপত্যকাত থকা সৰল গছ আৰু জুনিপাৰ গছৰ অৰণ্যই চৰাইটোৰ বাবে এক উপযুক্ত প্ৰাকৃতিক বাসস্থান প্ৰদান কৰে ।
এই অৰণ্যসমূহ হৈছে পাৰ্বত্য ভূখণ্ডৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ, যিয়ে এনে কিছুমান প্ৰজাতিক আশ্ৰয় দিয়ে । আনহাতে, ইয়াৰ উপস্থিতিয়ে এই অঞ্চলটোৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যক আৰু অধিক গভীৰভাৱে বুজি পোৱাত সহায় কৰিব পাৰে ।
ভট্টই দৃঢ়তাৰে দি কয় যে এনে চৰাই দেখা পোৱাৰ ঘটনাই উচ্চ হিমালয়ৰ বন্যপ্ৰাণী অধ্যয়ন কৰাৰ এক মূল্যৱান সুযোগ প্ৰদান কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে এই চৰাইবোৰক বুজি পোৱা আৰু সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে ইহঁতৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানসমূহ সুৰক্ষিত কৰা আৰু নিয়মীয়া বৈজ্ঞানিক নথিপত্ৰ সংৰক্ষণ কৰাটো অত্যন্ত অপৰিহাৰ্য ।
পিথোৰাগড়ৰ সংমণ্ডল বন বিষয়া দীপক সিঙেও এই চৰাইটো দেখা পোৱাৰ ঘটনাক আদৰণি জনাইছে আৰু ইয়াক উচ্চ হিমালয় অঞ্চলৰ চহকী জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ এক ইতিবাচক সংকেত বুলি অভিহিত কৰিছে ।
তেওঁ চৰাই-চিৰিকতি আৰু ইহঁত নিৰ্ভৰশীল হৈ থকা প্ৰাকৃতিক বাসস্থানসমূহৰ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন তথা প্ৰণালীবদ্ধ নথিপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
ইফালে গ'ল্ডক্ৰেষ্ট চৰাইটোক লৈ এক উৎসাহৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে এই বাসস্থানসমূহৰ ভৱিষ্যতক লৈয়ো চিন্তা প্ৰকট হৈ পৰিছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, সৰল গছৰ অৰণ্য হ্ৰাস পোৱা আৰু পৰ্যটন সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত আহাৰ আৰু আশ্ৰয়ৰ বাবে এই বনাঞ্চলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা চৰাইবোৰৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
আদি কৈলাস আৰু দাৰ্মা উপত্যকাৰ দৰে স্থানসমূহে পৰ্যটকসকলক ক্ৰমান্বয়ে অধিক আকৰ্ষিত কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশেষজ্ঞসকলে উন্নয়নৰ সমান্তৰালভাৱে পৰিৱেশ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে । পৰ্যটকৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে এই চৰাইবোৰক জীয়াই ৰখা অৰণ্যসমূহ সংৰক্ষণ কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ।