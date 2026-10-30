ভূটানত হিমবাহৰ হ্ৰদত বিস্ফোৰণ; নামনি অসমত বানৰ আশংকা
চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ এটা হ্ৰদত হিমবাহৰ বিস্ফোৰণ ৷ অসম-পশ্চিমবংগৰ কিছু অংশৰ বাবে বিশেষ পৰামৰ্শ জাৰি ৷ পশ্চিমবংগৰ নিম্ন অঞ্চলসমূহ খালী কৰাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি ৷
Published : October 30, 2026 at 7:50 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 8:05 AM IST
হায়দৰাবাদ : নেপালৰ পিছত এইবাৰ ভূটানৰ হিমবাহৰ হ্ৰদত দুৰ্যোগ ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৯ বজাত ভূটানৰ শ্বিণ্টাফু হ্ৰদত হিমবাহৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় ৷ এই হ্ৰদটোৱেই ভূটানৰ ম’ চু নদীৰ উৎস ৷ হিমবাহৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভাৰতৰ দিশে হুৰহুৰাই পানী ববলৈ ধৰিছে ৷ পানীৰ এই গতি দেখি শংকিত হৈ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবাসী ৷ ভাৰত চৰকাৰে পশ্চিম বংগ আৰু অসমৰ কিছু অংশৰ বাবে বিশেষ পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে ৷ ভাৰতৰ লগতে ভূটানেও সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৷
ভূটান আৰু ভাৰতত অৱস্থিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নদী সোণকোষৰ জলপৃষ্ঠ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰিছে ৷ সোণকোষ নদীৰ তলৰ অৱবাহিকাত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে । অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ উপৰিও উত্তৰ বংগৰ দাৰ্জিলিং পাহাৰ, আলিপুৰদুৱাৰ, জলপাইগুৰি আৰু কুচবিহাৰ জিলাকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলতো সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে।
VIDEO | West Bengal: High alert sounded in Alipurduar and Cooch Behar over fear of rising Sankosh River level after glacial lake disaster in Bhutan. #Bhutan #GlacialLake https://t.co/pTLv7GprBM— Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2026
উল্লেখ্য যে, ভূটানৰ ১৭টা সম্ভাৱ্য বিপজ্জনক হিমবাহ হ্ৰদৰ তালিকাৰ ভিতৰত শ্বিণ্টাফু হ্ৰদো অন্তৰ্ভূক্ত ৷ এই সোণকোষ নদী ভূটানত ম’ চু নদী নামেৰে জনাজাত । এই হ্ৰদৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী নামিলে সোণকোষ নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাব পাৰে । সোণকোষ নদী শেষত ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাত মিলিত হয় । ফলত ভূটানৰ এই ঘটনাই এই ৰাজ্যৰ নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলত কিমান প্ৰভাৱ পেলাব তাক লৈ প্ৰশাসন চিন্তিত হৈ পৰিছে ।
VIDEO | West Bengal: BJP MP Raju Bista issues a critical public safety alert for residents living along the Sankosh River following a Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) in neighboring Bhutan. He wrote, "A glacial lake outburst flood (GLOF) has been reported at Lemthang in Bhutan. The overflowing water from the lake is flowing downwards through the Mofu River towards the Sunkosh River.Therefore, everyone living in the catchment areas of the Sunkosh River and all its connected tributaries have been informed to move to a safe distance immediately to protect their lives. Everyone in our Darjeeling hills, Terai and Dooars region are requested to stay alert." (Source: Handle on X) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2026
সংবাদ সংস্থা PTI- এ উল্লেখ কৰা মতে, ভূটানৰ গাছা জিলাৰ লয়া গেৱগৰ লুংগোৰ ৱাকিলা পৰ্বতৰ তলত অৱস্থিত শ্বিণ্টাফু হ্ৰদত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া এই বিস্ফোৰণ হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে । ইতিমধ্যে নদীৰ কাষত বাস কৰা লোকসকলক প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে ৷ আনকি ইয়াৰে কাষৰীয়া অঞ্চলত চাইৰেন বজাই ৰাইজক আগন্তুক বিপদৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সষ্টম কৰি দিয়া হৈছে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
#WATCH | BJP MP Raju Bista tweets, "A glacial lake outburst flood (GLOF) has been reported at Lemthang in Bhutan. The overflowing water from the lake is flowing downwards through the Mofu River towards the Sunkosh River. Therefore, everyone living in the catchment areas of the Sunkosh River and all its connected tributaries have been informed to move to a safe distance immediately to protect their lives. Everyone in our Darjeeling hills, Terai and Dooars region are requested to stay alert." (Video source: Raju Bista/X)— ANI (@ANI) October 29, 2026
দাৰ্জিলিং লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি সাংসদ ৰাজু বিষ্টাই টুইটযোগে কয়, "ভূটানৰ লেমথাঙত হিমবাহৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত বানপানী হোৱাৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে । হ্ৰদৰ পৰা ওলাই অহা পানী মোফু নদীৰ মাজেৰে সোণকোষ নদীৰ ফালে তললৈ বৈ আছে । সেয়েহে সোণকোষ নদী আৰু ইয়াৰ সকলো উপনৈৰ জলাশয় অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলক তৎক্ষণাত সুৰক্ষিত স্থানলৈ গৈ নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । দাৰ্জিলিং পাহাৰ, তেৰাই আৰু ডুআৰ্ছ অঞ্চলৰ সকলো লোককে সজাগ হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।"