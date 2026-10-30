ETV Bharat / bharat

ভূটানত হিমবাহৰ হ্ৰদত বিস্ফোৰণ; নামনি অসমত বানৰ আশংকা

চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ এটা হ্ৰদত হিমবাহৰ বিস্ফোৰণ ৷ অসম-পশ্চিমবংগৰ কিছু অংশৰ বাবে বিশেষ পৰামৰ্শ জাৰি ৷ পশ্চিমবংগৰ নিম্ন অঞ্চলসমূহ খালী কৰাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি ৷

Glacial lake outburst in Bhutan; Assam, Bengal districts on flood alert
চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ এটা হ্ৰদত হিমবাহৰ বিস্ফোৰণ (@thebhutanese X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 30, 2026 at 7:50 AM IST

|

Updated : October 30, 2026 at 8:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : নেপালৰ পিছত এইবাৰ ভূটানৰ হিমবাহৰ হ্ৰদত দুৰ্যোগ ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৯ বজাত ভূটানৰ শ্বিণ্টাফু হ্ৰদত হিমবাহৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় ৷ এই হ্ৰদটোৱেই ভূটানৰ ম’ চু নদীৰ উৎস ৷ হিমবাহৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভাৰতৰ দিশে হুৰহুৰাই পানী ববলৈ ধৰিছে ৷ পানীৰ এই গতি দেখি শংকিত হৈ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবাসী ৷ ভাৰত চৰকাৰে পশ্চিম বংগ আৰু অসমৰ কিছু অংশৰ বাবে বিশেষ পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে ৷ ভাৰতৰ লগতে ভূটানেও সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৷

ভূটান আৰু ভাৰতত অৱস্থিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নদী সোণকোষৰ জলপৃষ্ঠ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰিছে ৷ সোণকোষ নদীৰ তলৰ অৱবাহিকাত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে । অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ উপৰিও উত্তৰ বংগৰ দাৰ্জিলিং পাহাৰ, আলিপুৰদুৱাৰ, জলপাইগুৰি আৰু কুচবিহাৰ জিলাকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলতো সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে।

উল্লেখ্য যে, ভূটানৰ ১৭টা সম্ভাৱ্য বিপজ্জনক হিমবাহ হ্ৰদৰ তালিকাৰ ভিতৰত শ্বিণ্টাফু হ্ৰদো অন্তৰ্ভূক্ত ৷ এই সোণকোষ নদী ভূটানত ম’ চু নদী নামেৰে জনাজাত । এই হ্ৰদৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী নামিলে সোণকোষ নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাব পাৰে । সোণকোষ নদী শেষত ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাত মিলিত হয় । ফলত ভূটানৰ এই ঘটনাই এই ৰাজ্যৰ নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলত কিমান প্ৰভাৱ পেলাব তাক লৈ প্ৰশাসন চিন্তিত হৈ পৰিছে ।

সংবাদ সংস্থা PTI- এ উল্লেখ কৰা মতে, ভূটানৰ গাছা জিলাৰ লয়া গেৱগৰ লুংগোৰ ৱাকিলা পৰ্বতৰ তলত অৱস্থিত শ্বিণ্টাফু হ্ৰদত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া এই বিস্ফোৰণ হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে । ইতিমধ্যে নদীৰ কাষত বাস কৰা লোকসকলক প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে ৷ আনকি ইয়াৰে কাষৰীয়া অঞ্চলত চাইৰেন বজাই ৰাইজক আগন্তুক বিপদৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সষ্টম কৰি দিয়া হৈছে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

দাৰ্জিলিং লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি সাংসদ ৰাজু বিষ্টাই টুইটযোগে কয়, "ভূটানৰ লেমথাঙত হিমবাহৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত বানপানী হোৱাৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে । হ্ৰদৰ পৰা ওলাই অহা পানী মোফু নদীৰ মাজেৰে সোণকোষ নদীৰ ফালে তললৈ বৈ আছে । সেয়েহে সোণকোষ নদী আৰু ইয়াৰ সকলো উপনৈৰ জলাশয় অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলক তৎক্ষণাত সুৰক্ষিত স্থানলৈ গৈ নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । দাৰ্জিলিং পাহাৰ, তেৰাই আৰু ডুআৰ্ছ অঞ্চলৰ সকলো লোককে সজাগ হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক : বৰষুণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয়, নেপালৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ?

লগতে পঢ়ক : কয়লা খনন নে ধাৰাসাৰ বৰষুণ ? উজনিৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ মূল কাৰণ কি ?

Last Updated : October 30, 2026 at 8:05 AM IST

TAGGED:

ভূটানত হিমবাহৰ হ্ৰদত বিস্ফোৰণ
নামনি অসমত বানৰ আশংকা
ভূটানৰ শ্বিণ্টাফু হ্ৰদ
সোণকোষ নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.