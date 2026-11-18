ভগৱানৰ এক উপহাৰ : ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা আৰু সংগীতময় জীৱনৰ যাত্ৰা সন্দৰ্ভত ভাইকম বিজয়লক্ষ্মীৰ মনৰ কথা
দুচকুৰ জ্যোতি নাথাকিলেও মনৰ জ্যোতিৰে উজলি উঠি ভাৰতৰ সংগীত জগতৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ ভাইকম বিজয়লক্ষ্মী । ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক নিখিল বাপাটৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ।
Published : November 18, 2026 at 3:10 PM IST
বিজয়ৱাড়া (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : ভাইকম বিজয়লক্ষ্মী । এনে এক জীৱন কাহিনী, যি কেৱল দৃষ্টিহীনতাৰ প্ৰতিবন্ধকতাক জয় কৰায়ে নহয় তাতকৈও অধিক এক বৰ্ণিল অধ্যায় । ই হৈছে এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে এনে এক জীৱন আৰু উজ্জ্বল কেৰিয়াৰ গঢ়ি তোলাৰ কাহিনী, যিয়ে আন বহুতকে অনুপ্ৰাণিত কৰে । কেৰালামৰ ভাইকমৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত ভাৰতীয় নেপথ্য শিল্পী, কৰ্ণাটকী সংগীতজ্ঞ আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী বিজয়লক্ষ্মী তেওঁৰ অনন্য কণ্ঠস্বৰ, অসাধাৰণ সংগীত প্ৰতিভা আৰু এডাল তাঁৰযুক্ত বৈদ্যুতিক বাদ্যযন্ত্ৰ ‘গায়ত্ৰী বীণা’ৰ ওপৰত থকা বিশেষ দক্ষতাৰ বাবে পৰিচিত ।
সংগীতৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ গভীৰ ভালপোৱাই ভাষাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে; আনকি তেওঁ গোৱা গীতৰ ভাষা নুবুজা শ্ৰোতাসকলকো তেওঁৰ গায়কীশৈলী আৰু আত্মিক কণ্ঠস্বৰে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখে ।
অধ্যৱসায়, নতুনত্ব আৰু নিজৰ কলাৰ প্ৰতি থকা অটল নিষ্ঠাক প্ৰতিফলিত কৰা তেওঁৰ এই সংগীত যাত্ৰাৰ বাবে সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত আয়োজিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিজয়লক্ষ্মীক কলা আৰু সংস্কৃতি শিতানত ‘ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা ২০২৬’ প্ৰদান কৰা হয় । ২০২৪ চনৰ মালয়ালম ছবি ‘অজয়ন্তে ৰন্দম মোষণম’ৰ (ARM) ‘আংগু ভানা কনিলু’ গীতটিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ মহিলা নেপথ্য শিল্পীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰাৰ কেইমাহমানৰ পাছতেই তেওঁক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ৪৫ বছৰীয়া বিজয়লক্ষ্মীয়ে কয় যে তেওঁ এই বঁটা লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা নাছিল আৰু এই বঁটা লাভ কৰাটো তেওঁৰ বাবে “ভগৱানৰ এক উপহাৰ” ।
তেওঁ কয়, “এয়া মোৰ বাবে এক ডাঙৰ চমক । এই বঁটা লাভ কৰি মই নিজকে অত্যন্ত ভাগ্যৱান আৰু আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ ।” বিজয়লক্ষ্মীয়ে ভগৱান, তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ, গুৰুসকল আৰু ৰামোজী গ্ৰুপক ধন্যবাদ জনায় । তেওঁ লগতে কয়, “শ্ৰী ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতিৰ প্ৰতি মই শিৰ নত কৰিছোঁ ।”
নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰু সংগীতৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱাৰ কথা সুঁৱৰি বিজয়লক্ষ্মীয়ে কয় যে তেওঁ ডেৰ বছৰ বয়সৰ পৰাই গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু মাত্ৰ ৫ বছৰ বয়সতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মঞ্চত গীত পৰিবেশন কৰিছিল ।
তেওঁ কয়, “মই কেৰালাৰ ভাইকমত থকা উদয়নাপুৰম চাথানকুড়ি দেৱী মন্দিৰত গীত পৰিবেশন কৰিছিলোঁ । মঞ্চত উঠাৰ পূৰ্বে মই কে জে য়েছুদাসক (কিংবদন্তি ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিল্পী) গুৰুদক্ষিণা আগবঢ়াইছিলোঁ ।”
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা য়েছুদাসে এই কণমানি প্ৰতিভাৱান শিল্পীগৰাকীৰ কণ্ঠত প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি জটিল ‘টৌড়ী ৰাগ’ শুনিছিল । তেওঁ বিজয়লক্ষ্মীক আশীৰ্বাদ দিছিল আৰু ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল যে ডাঙৰ হৈ তেওঁ এগৰাকী অত্যন্ত সফল আৰু মহান কণ্ঠশিল্পী হ’ব, যিটো পাছলৈ সঁচা প্ৰমাণিত হৈছিল ।
বিজয়লক্ষ্মীয়ে ২০১৩ চনৰ মালয়ালম ছবি ‘চেলুলইড’ৰ 'কাট্টে কাট্টে' গীতটিৰ জৰিয়তে নেপথ্য শিল্পী হিচাপে মালয়ালম চলচ্চিত্ৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰিছিল । এই গীতটিয়ে তেওঁৰ কেৰিয়াৰত এক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনি দিছিল । ইয়াৰ পাছত তেওঁ মালয়ালম আৰু তামিল ছবিত গীত গোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে আৰু নিজৰ অনন্য গায়নশৈলীৰ বাবে বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয় হৈ পৰে । গান গোৱাৰ উপৰি সৰুৰে পৰাই বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাৰ প্ৰতিও বিজয়লক্ষ্মীৰ গভীৰ আগ্ৰহ আছিল ।
ইটিভি ভাৰতৰ আগত তেওঁ কয়, “মোৰ সংগীত যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল এখন পুতলা বীণাৰে, মোৰ ভাতৃৰ দৰে মৰমৰ বিনোদ নামৰ ল’ৰা এজনৰ সেইখন এক বিশেষ উপহাৰ আছিল । সি কেৱল এটা প্লাষ্টিকৰ বটল আৰু এডাল তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিজেই সেইখন বনাইছিল । সেই সাধাৰণ বাদ্যযন্ত্ৰটোতেই মই লাহে লাহে সংগীতৰ সাতটা মূল সুৰ (সপ্তসুৰ) শিকিছিলোঁ আৰু কালক্ৰমত ছবিৰ গীত আৰু ভক্তিমূলক সংগীতলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ ।”
১৯৯৭ চনত বিজয়লক্ষ্মীয়ে ৰাজ্যিক বিদ্যালয় মহোৎসৱত শাস্ত্ৰীয় সংগীতত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল । তেওঁ সেই কথা স্মৰণ কৰি কয় যে কেনেকৈ সেই ট্ৰফীটোৰ লগতে তেওঁক এখন ‘গায়ত্ৰী বীণা’ উপহাৰ দিয়া হৈছিল ।
তেওঁৰ পিতৃ ভি মুৰলীধৰণে তেওঁ যাতে বজাব পাৰে তাৰ বাবে এখন পৰম্পৰাগত তানপুৰাক সলনি কৰি এডাল তাঁৰযুক্ত বৈদ্যুতিক বাদ্যযন্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল । পাছলৈ প্ৰখ্যাত বেহেলাবাদক কুন্নাকুড়ি বৈদ্যনাথনে এই বাদ্যযন্ত্ৰটোৰ নাম ‘গায়ত্ৰী বীণা’ ৰাখিছিল ।
তেওঁ কয়, “পাছলৈ তেওঁ এখোজ আগবাঢ়ি কেৱল মোৰ বাবেই এখন বিশেষ ইলেক্ট্ৰ'নিক বীণা নিৰ্মাণ কৰি দিছিল । মোৰ দেউতাই নিৰ্মাণ কৰা সেই একেটা বাদ্যযন্ত্ৰতেই ২০১৭ চনত মই একেৰাহে চাৰে ছয় ঘণ্টা ধৰি সংগীত পৰিবেশন কৰি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িছিলোঁ ।”
বছৰ বছৰ ধৰি কৰা একাগ্ৰ অনুশীলনৰ জৰিয়তে বিজয়লক্ষ্মীয়ে ‘গায়ত্ৰী বীণা’ত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ সংগীত পৰিবেশন কৰাৰ দক্ষতা অৰ্জন কেৰ । তেওঁ গায়ত্ৰী বীণা ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্ণাটকী, হিন্দুস্তানী, ভক্তিমূলক, উপ-শাস্ত্ৰীয় (semi-classical) সংগীতৰ লগতে চলচ্চিত্ৰৰ গীতো পৰিবেশন কৰিছে । এনে এক অগতানুগতিক একক তাঁৰযুক্ত বাদ্যযন্ত্ৰৰ সহায়ত সংগীতৰ ইমান বিশাল পৰিসৰ উপস্থাপন কৰিব পৰাটো তেওঁৰ জীৱনৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ শিল্পীসুলভ কৃতিত্ব হৈ পৰিছে ।
বিজয়লক্ষ্মীয়ে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰাটো তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ অন্যতম এক শ্ৰেষ্ঠ সফলতা আছিল ।
তেওঁ কয়, “এইটো মোৰ জীৱনৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত আছিল । সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে মোক বঁটা প্ৰদান কৰা সেই মুহূৰ্তটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ ।”
ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিব বুলি তেওঁ আশা কৰিছিল নেকি বুলি সোধাত স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ আশা কৰিছিল, কাৰণ তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ লগতে সংগীত পৰিচালক ধিবু নিনান থমাছ আৰু পৰিচালক জিতিন লালে তেওঁৰ গায়কীক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিল ।
নৱপ্ৰজন্মৰ গায়ক-গায়িকা তথা সংগীত আৰু গায়কীক কেৰিয়াৰ হিচাপে ল’ব বিচৰাসকলৰ প্ৰতি তেওঁৰ পৰামৰ্শ কি বুলি সোধাত বিজয়লক্ষ্মীয়ে কয়, “সংগীত কোনো সময় কটোৱাৰ মাধ্যম বা সাধাৰণ চখ নহয়; ই হৈছে এক গভীৰ আধ্যাত্মিক সাধনা, এক উপাসনা ।”
তেওঁ লগতে কয় যে কলা হৈছে ভগৱানৰ এক 'দৈৱিক উপহাৰ' আৰু আপোনাৰ পচন্দৰ পথ গান গোৱাই হওক, বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাই হওক, চিত্ৰকলাই হওক বা নৃত্যই হওক— প্ৰতিটো সৃজনশীল প্ৰকাশেই এক পৱিত্ৰ আশীৰ্বাদ ।
তেওঁৰ বাবে সংগীত হৈছে এনে এক উপাসনা যি “জীৱনৰ একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তলৈকে আপোনাৰ সৈতে থাকে” ।
তেওঁ কয়, “সংগীত কেৱল এক সাধাৰণ পেছা বা কেৰিয়াৰৰ পচন্দতকৈও বহু ঊৰ্ধ্বত । যদি আপুনি ইয়াক কেৱল এটা চাকৰি হিচাপে গণ্য কৰে, তেন্তে আপুনি ইয়াৰ প্ৰকৃত সম্ভাৱনাক সীমিত কৰি পেলাব । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ‘নিষ্কাম ভক্তি’ অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ নিঃস্বাৰ্থ ভক্তিভাবেৰে সংগীতৰ ওচৰ চাপক ।”