ETV Bharat / bharat

অসহায় বৃদ্ধ-অনাথ শিশুক নিতৌ বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য় যোগান ধৰা এটা পৰিয়াল

নিতৌ ১৫০ জন বৃদ্ধ আৰু অনাথ শিশুক কোনো লাভ নোহোৱাকৈ খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে ৰামমূৰ্তি স্বামীৰ পৰিয়ালে ।

A Family That Feeds Hope 150 Elderly and Orphans Get Two Meals Daily
নিঃস্বাৰ্থভাৱে অসহায় লোকক অন্নদান কৰা এটা পৰিয়াল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 5, 2025 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰামনাধাপুৰম(তামিলনাডু): ভোকাতুৰ মানুহক এসাঁজ খাদ্য যোগান ধৰিব আৰু তৃষ্ণাতুৰৰ তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰিব পাৰিলে সকলোৱে সুখ অনুভৱ কৰে । কাৰণ জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰথমতেই এই দুয়োবিধৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন । সমাজত এনে কিছু লোক বা পৰিয়াল আছে যিসকলে নিঃস্বাৰ্থভাৱে অসহায় লোকক অন্নদান কৰি আহিছে । আমি আজি এনে এটা পৰিয়ালৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিবলৈ খুজিছো, যিটো পৰিয়ালে ভোকাতুৰক দিছে অন্ন ।

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অন্নমায়া জিলাৰ ৰামমূৰ্তি স্বামীৰ পৰিয়াল । এই পৰিয়ালটোৱে অসহায় বৃদ্ধ আৰু অনাথ শিশুসকলৰ দুখ দেখি তেওঁলোকক নিতৌ বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য়ৰ যোগান ধৰি আহিছে । এই লোকসকলক আহাৰ দিবলৈ পৰিয়ালটোৱে প্ৰতিমাহে ব্য়য় কৰি আহিছে ১.৫০ লাখ টকা ।

A Family That Feeds Hope 150 Elderly and Orphans Get Two Meals Daily
নিঃস্বাৰ্থভাৱে অসহায় লোকক অন্নদান কৰা এটা পৰিয়াল (ETV Bharat)

পৰিয়ালটোৱে তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ ক্ষুধার্তসকলৰ বাবে প্ৰতিদিনে দুবাৰ পৰিপূৰ্ণ আহাৰ প্ৰদান কৰি আহিছে । এই মহান দয়া কৰ্ম ৰামনাধাপুৰমৰ চিনামণ্ডেম মণ্ডলৰ অনমায়্য জিলা অৱস্থিত বোধুচেৰ্লা ৰামমূৰ্তি স্বামী পৰিয়ালে চলাই আছে ।

কোনে বিতৰণ কৰে খাদ্য় ?

খাদ্য বিতৰণৰ বাবে ৰামামূৰ্তি স্বামী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে চৌদম্মা টাল্লি ট্ৰাষ্ট (বিভিএল আৰু বিআৰএম) নামৰ এটা ট্ৰাষ্ট গঠন কৰিছে । চৌদম্মা টাল্লি ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ ৰামামূৰ্তি স্বামী । বি মধুসুধন ৰাও আৰু ৰমেশ সংস্থাটোৰ পৰিচালক । লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেও এই কাৰ্যত সহায় কৰে । উল্লেখ্য় যে যোৱা ৩০ এপ্ৰিলত অসহায় সকলক সহায় কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই ট্ৰাষ্টটো গঠন কৰা হৈছে ।

ক'ত খাদ্য় প্ৰস্তুত কৰে ?

খাদ্য় প্ৰস্তুত কৰিবলৈ খালী হৈ থকা এটা অট্টালিকা পাকঘৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । এতিয়া তাতেই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয় । পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ১৪ খন গাঁৱত অন্নদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। নিতৌ প্ৰায় ১৫০ জন বৃদ্ধ আৰু অনাথ শিশুক কোনো লাভ নোহোৱাকৈ খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে ।

A Family That Feeds Hope 150 Elderly and Orphans Get Two Meals Daily
নিঃস্বাৰ্থভাৱে অসহায় লোকক অন্নদান কৰা এটা পৰিয়াল (ETV Bharat)

বিতৰণ কৰে স্বেচ্ছাসেৱকে :

পুৱা ১০ বজাৰ ভিতৰত ৰন্ধা-বঢ়া সম্পূৰ্ণ কৰা হয় । তাৰ পিছত দুপৰীয়া আৰু নিশাৰ আহাৰত পৰ্যাপ্ত খাদ্য আৰ্তজনক পৃথক পৃথক টোপোলাত বান্ধি যোগান ধৰা হয়। খাদ্যৰ টোপোলাসমূহ ডেলিভাৰী কৰিবলৈও স্বেচ্ছাসেৱক নিযুক্তি দিয়া হৈছে । চাউল আৰু দুবিধ তৰকাৰী থকা খাদ্যৰ পেকেট বিতৰণ কৰা স্বেচ্ছাসেৱকসকল এই ট্ৰাষ্টৰ আন এক অপৰিহাৰ্য উপাদান । যোগ্য প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য লাভ কৰে তাৰ ওপৰত এই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য়ই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ।

অঞ্চলটোৰ এই গাঁও কেইখনত বাইকেৰে বিতৰণ কৰা হয় এই খাদ্য । এখন বাইকত প্ৰায় ৩০ৰ পৰা ৪০টা পেকেজ থাকে । গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰি আৰ্তজনৰ দুৱাৰমুখলৈ পোনপটীয়াকৈ খাদ্য যোগান ধৰিছে পৰিয়ালটোৱে । কোনেও যাতে ভোকত থাকিব নালাগে সেই উদ্দেশ্য় আগত ৰাখিয়েই ৰামমূৰ্তি স্বামী পৰিয়ালে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:৮৫ বছৰীয়া 'বৃক্ষ মানৱ': চৰকাৰী সহায় অবিহনে ৰোপণ হাজাৰ হাজাৰ গছপুলি

এছ পি কাৰ্যালয়ৰ অপেক্ষা কক্ষত পুথিভঁৰাল: এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
RAMANADHAPURAM
CHAUDAMMA TALLI TRUS
SWAMY FAMILY OF RAMANATHAPURAM
A FAMILY THAT FEEDS HOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.