অসহায় বৃদ্ধ-অনাথ শিশুক নিতৌ বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য় যোগান ধৰা এটা পৰিয়াল

অসহায় বৃদ্ধ-অনাথ শিশুক নিতৌ বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য় যোগান ধৰা এটা পৰিয়াল
নিতৌ ১৫০ জন বৃদ্ধ আৰু অনাথ শিশুক কোনো লাভ নোহোৱাকৈ খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে ৰামমূৰ্তি স্বামীৰ পৰিয়ালে ।
Published : December 5, 2025 at 7:47 PM IST
ৰামনাধাপুৰম(তামিলনাডু): ভোকাতুৰ মানুহক এসাঁজ খাদ্য যোগান ধৰিব আৰু তৃষ্ণাতুৰৰ তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰিব পাৰিলে সকলোৱে সুখ অনুভৱ কৰে । কাৰণ জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰথমতেই এই দুয়োবিধৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন । সমাজত এনে কিছু লোক বা পৰিয়াল আছে যিসকলে নিঃস্বাৰ্থভাৱে অসহায় লোকক অন্নদান কৰি আহিছে । আমি আজি এনে এটা পৰিয়ালৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিবলৈ খুজিছো, যিটো পৰিয়ালে ভোকাতুৰক দিছে অন্ন ।
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অন্নমায়া জিলাৰ ৰামমূৰ্তি স্বামীৰ পৰিয়াল । এই পৰিয়ালটোৱে অসহায় বৃদ্ধ আৰু অনাথ শিশুসকলৰ দুখ দেখি তেওঁলোকক নিতৌ বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য়ৰ যোগান ধৰি আহিছে । এই লোকসকলক আহাৰ দিবলৈ পৰিয়ালটোৱে প্ৰতিমাহে ব্য়য় কৰি আহিছে ১.৫০ লাখ টকা ।
পৰিয়ালটোৱে তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ ক্ষুধার্তসকলৰ বাবে প্ৰতিদিনে দুবাৰ পৰিপূৰ্ণ আহাৰ প্ৰদান কৰি আহিছে । এই মহান দয়া কৰ্ম ৰামনাধাপুৰমৰ চিনামণ্ডেম মণ্ডলৰ অনমায়্য জিলা অৱস্থিত বোধুচেৰ্লা ৰামমূৰ্তি স্বামী পৰিয়ালে চলাই আছে ।
কোনে বিতৰণ কৰে খাদ্য় ?
খাদ্য বিতৰণৰ বাবে ৰামামূৰ্তি স্বামী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে চৌদম্মা টাল্লি ট্ৰাষ্ট (বিভিএল আৰু বিআৰএম) নামৰ এটা ট্ৰাষ্ট গঠন কৰিছে । চৌদম্মা টাল্লি ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ ৰামামূৰ্তি স্বামী । বি মধুসুধন ৰাও আৰু ৰমেশ সংস্থাটোৰ পৰিচালক । লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেও এই কাৰ্যত সহায় কৰে । উল্লেখ্য় যে যোৱা ৩০ এপ্ৰিলত অসহায় সকলক সহায় কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই ট্ৰাষ্টটো গঠন কৰা হৈছে ।
ক'ত খাদ্য় প্ৰস্তুত কৰে ?
খাদ্য় প্ৰস্তুত কৰিবলৈ খালী হৈ থকা এটা অট্টালিকা পাকঘৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । এতিয়া তাতেই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয় । পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ১৪ খন গাঁৱত অন্নদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। নিতৌ প্ৰায় ১৫০ জন বৃদ্ধ আৰু অনাথ শিশুক কোনো লাভ নোহোৱাকৈ খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে ।
বিতৰণ কৰে স্বেচ্ছাসেৱকে :
পুৱা ১০ বজাৰ ভিতৰত ৰন্ধা-বঢ়া সম্পূৰ্ণ কৰা হয় । তাৰ পিছত দুপৰীয়া আৰু নিশাৰ আহাৰত পৰ্যাপ্ত খাদ্য আৰ্তজনক পৃথক পৃথক টোপোলাত বান্ধি যোগান ধৰা হয়। খাদ্যৰ টোপোলাসমূহ ডেলিভাৰী কৰিবলৈও স্বেচ্ছাসেৱক নিযুক্তি দিয়া হৈছে । চাউল আৰু দুবিধ তৰকাৰী থকা খাদ্যৰ পেকেট বিতৰণ কৰা স্বেচ্ছাসেৱকসকল এই ট্ৰাষ্টৰ আন এক অপৰিহাৰ্য উপাদান । যোগ্য প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য লাভ কৰে তাৰ ওপৰত এই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য়ই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ।
অঞ্চলটোৰ এই গাঁও কেইখনত বাইকেৰে বিতৰণ কৰা হয় এই খাদ্য । এখন বাইকত প্ৰায় ৩০ৰ পৰা ৪০টা পেকেজ থাকে । গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰি আৰ্তজনৰ দুৱাৰমুখলৈ পোনপটীয়াকৈ খাদ্য যোগান ধৰিছে পৰিয়ালটোৱে । কোনেও যাতে ভোকত থাকিব নালাগে সেই উদ্দেশ্য় আগত ৰাখিয়েই ৰামমূৰ্তি স্বামী পৰিয়ালে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।