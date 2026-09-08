ETV Bharat / bharat

পৃথক ৰূপত GenZ : নীলাদ্ৰী বৈঠকত সংগীতৰ মাধ্যমৰে জগন্নাথ সংস্কৃতিৰ চৰ্চা যুৱ প্ৰজন্মৰ

পুৰীৰ নীলাদ্ৰী বৈঠক অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সংখ্যা ১৫ ৰ পৰা বৃদ্ধি পাই ২০০ ৰো অধিক হৈছেগৈ । ভক্তিমূলক সংগীতে যুৱপ্ৰজন্মক জগন্নাথ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিছে ।

A Different GenZ Niladri Baithak Connects Puris Youth With Jagannath Culture Through Music
নীলাদ্ৰী বৈঠকত সংগীতৰ মাধ্যমৰে জগন্নাথ সংস্কৃতিৰ চৰ্চা যুৱ প্ৰজন্মৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পুৰী : বিয়লিৰ ভাগত জগন্নাথ ভজনেৰে উজ্জীৱিত হৈ পৰে নৰেন্দ্ৰ সৰোবৰৰ শান্ত সমাহিত বাতাবৰণ । শতাধিক লোকে পৰিৱেশন কৰা বিভিন্ন ভক্তিমূলক সংগীতে আকাশ-বতাহ মুখৰিত কৰি তোলে । এইবাৰৰ সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানত যুৱ প্ৰজন্মৰ এটা গোট পৰিলক্ষিত হয় । তেওঁলোকে পেছাগত আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো জগন্নাথ সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ সংকল্প লয় ।

পৰম্পৰাগত সাজ-পোচাক পৰিধান কৰি হাৰমণিয়াম, তবলা, ঢোলক, গীতাৰ আদিৰে ভজন পৰিৱেশন কৰে, যাৰ জৰিয়তে পবিত্ৰ সৰোবৰত এক গভীৰ আধ্যাত্মিক বাতাবৰণ গঢ়ি উঠিছে আৰু সকলো বয়সৰ শ্ৰোতাক আকৰ্ষিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

এই অনুষ্ঠানৰ নাম 'নীলাদ্ৰী বৈঠক' ৰখা হৈছে, যি প্ৰায় তিনিমাহ পূৰ্বে ১০-১৫ গৰাকী লোকৰ এক সৰু অনুষ্ঠান আছিল । মাত্ৰ কেইদিমানৰ ব্যৱধানতে এই সপ্তাহত এক বৃহৎ অনুষ্ঠানলৈ পৰিণত হৈছে, য'ত প্ৰায় ২০০ৰো অধিক অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে প্ৰতি শনিবাৰে বিয়লি ৪ বজাত নৰেন্দ্ৰ চ'কত একগোট হয় । এই অনুষ্ঠান সন্ধিয়া ৭ বজালৈকে চলে ।

এই যুৱ প্ৰজন্মৰ ভিতৰত অধ্যাপক, অভিযন্তা, অধিবক্তা, ক'ৰ্পৰেট কৰ্মচাৰী আৰু ভিন্ন পেছাদাৰী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে, যিসকলে সাপ্তাহিক কাৰ্যক্ৰমৰ পৰা অকনমান সময় উলিয়াই এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । কোনো কোনো গায়ক তথা বাদ্যযন্ত্ৰীয়ে মাজে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

যদিও নীলাদ্ৰী বৈঠকত প্ৰধানতঃ যুৱ প্ৰজন্ম জড়িত হৈ আছে, কিন্তু এই অনুষ্ঠান সকলোৰে বাবে খোলা আছে । বিভিন্ন বয়সৰ সংগীতপ্ৰেমী আৰু ভক্তই স্ব-ইচ্ছাই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা সন্তোষ দাসে কয়,"নীলাদ্ৰী বৈঠক, পবিত্ৰ নৰেন্দ্ৰ সৰোবৰত আয়োজিত হোৱা এক সুন্দৰ কাৰ্যক্ৰম । ইয়াত মহাপ্ৰভূ জগন্নাথক সমৰ্পিত ভজন পৰিৱেশন কৰা কাৰ্যই মোক আনন্দিত কৰে । প্ৰতি শনিবাৰে এই আয়োজন কৰা হয় আৰু ইয়াত যুৱ প্ৰজন্মৰ লগতে বিভিন্ন বয়সৰ ভক্তই অংশগ্ৰহণ কৰে । বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলেও সময় উলিয়াই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে ।"

এই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি তেতিয়া হৈছিল, যেতিয়া সামাজিক মাধ্যমত এটা গোট বনোৱা হৈছিল আৰু লাহে লাহে আন আন লোকসকলো চামিল হ'বলৈ ধৰে । ১৬ মে'ত অনুষ্ঠিত প্ৰথম নীলাদ্ৰী বৈঠকত ১০-১৫ গৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সৈতে আয়োজন কৰা হৈছিল । তাৰ পিছৰে পৰা ইয়াৰ সংখ্যা ২০০ ৰো অধিক হ'বলৈ ধৰে, সংগীত সমাৰোহৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰে ।

এই অনুষ্ঠান সপ্তাহত এবাৰকৈ আয়োজন কৰা হয়, যাতে পেছাদাৰী লোকসকল আৰু ছাত্ৰসকলে তেওঁলোকৰ দৈনিক কাৰ্য-কলাপত বাধা নহাকৈ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে । এই অনুষ্ঠানটোৰ জনপ্ৰিয়তাই সকলো সংগীতপ্ৰেমী আৰু সাংস্কৃতিকপ্ৰেমী ৰাইজক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে । আয়োজকসকলে জনোৱা অনুসৰি চহৰৰ বাহিৰৰ লোকসকলেও ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰি আছে ।

বহু অংশগ্ৰহণকাৰীৰ বাবে নীলাদ্ৰী বৈঠক কেৱল এক সাংগীতিক কাৰ্যক্ৰম নহয় । ই GenZ ক জগন্নাথ সংস্কৃতি আৰু ওড়িশাৰ ভক্তিমূলক গীতসমূহৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ এক প্ৰয়াসো ।

লগতে পঢ়ক: বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ, দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা

ওড়িশাত উদ্ধাৰ দুৰ্লভ ওৰাং-ওটাঙৰ পাঁচটাকৈ পোৱালি

TAGGED:

জগন্নাথ ভজন
নীলাদ্ৰী বৈঠক
পুৰী
নৰেন্দ্ৰ সৰোবৰ
NILADRI BAITHAK NARENDRA SAROVAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.