কাৰাগাৰতেই প্ৰেম, কাৰাগাৰতেই বিয়া: স্বামী-স্ত্ৰীৰ স্বীকৃতি পাব দুই হত্যাকাৰীয়ে

কাৰাগাৰতেই প্ৰেম, কাৰাগাৰতেই বিয়া: স্বামী-স্ত্ৰীৰ স্বীকৃতি পাব দুই হত্যাকাৰীয়ে
যোধপুৰৰ মণ্ডোৰস্থিত মুক্ত কাৰাগাৰত শীঘ্ৰেই শুনা যাব চেহনাইৰ সুৰ ৷ এই মাহৰ ভিতৰতেই বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ব কাৰাগাৰখনত বন্দী হৈ থকা মুলাৰাম আৰু সীমা ৷
Published : July 16, 2026 at 2:45 PM IST
যোধপুৰ: এখন বিশেষ বিয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৰাজস্থানৰ যোধপুৰত ৷ এই বিয়াখন অৱশ্যে কোনো নামী-দামী তাৰকা বা নেতা-আমোলাৰ নহয় ৷ বিয়াখন হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত দুই কাৰাবন্দীৰহে ৷ দৰা আৰু কইনা দুয়ো দুটা পৃথক হত্যাৰ গোচৰত কাৰাবাস খাটি আছে ৷ ইতিমধ্যে এই বিবাহৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ৰাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৷
যোধপুৰৰ মণ্ডোৰস্থিত মুক্ত কাৰাগাৰত শীঘ্ৰেই শুনা যাব চেহনাইৰ সুৰ ৷ এই মাহৰ ভিতৰতেই বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ব কাৰাগাৰখনত বন্দী হৈ থকা মুলাৰাম আৰু সীমা ৷ নিজৰ এগৰাকী চুবুৰীয়াক হত্যাৰ গোচৰত মুলাৰামে কাৰাবাস খাটি থকাৰ বিপৰীতে স্বামীহত্যাৰ অভিযোগত কাৰাবন্দী হৈ আছে সীমা ৷ দুয়োকে আদালতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছিল ৷ ৰাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্য়ায়াধীশ পুষ্পেন্দ্ৰ সিং ভাটী আৰু প্ৰৱীৰ ভাটনাগৰৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে মুলাৰামৰ অস্থায়ী শাস্তি নিলম্বনৰ আবেদন নিষ্পত্তি কৰাৰ সময়তে এই নিৰ্দেশ দিছে ।
২০১৭ চনৰ ১৬ জানুৱাৰীৰ পৰা যাৱজ্জীৱন কাৰাবাসৰ শাস্তি ভোগ কৰি আছে মুলাৰামে । বৰ্তমান তেওঁ মণ্ডোৰ মুক্ত কাৰাগাৰত আছে । মুলাৰামৰ অধিবক্তা কালুৰাম ভাটীয়ে কয় যে মুলাৰামে সীমাক বিয়া কৰাব খোজে । সীমাকো নিজৰ স্বামীক হত্যাৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল । কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ ৪০ দিনৰ পেৰোলত আছে ।
আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই বিবাহে দুয়োৰে পুনৰ্বাসন আৰু সংস্কাৰ প্ৰক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰিব, যাৰ ফলত ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে স্বাভাৱিক পাৰিবাৰিক জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব । উচ্চ ন্যায়ালয়ে পূৰ্বৰ সিদ্ধান্তৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে কয়দীৰ বৈবাহিক আৰু সন্তান জন্ম দিয়াৰ অধিকাৰ ২১ নং অনুচ্ছেদৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত পৰে । ভাটীৰ মতে ২২ জুলাইত বিয়া হ’ব পাৰে ।
কাৰাগাৰত লিভ-ইন, সন্মতিসূচক বিবাহ: চৰকাৰী প্ৰতিবেদনত দম্পতীটোৰ বিবাহৰ ইচ্ছা আৰু তেওঁলোকৰ লাইভ-ইন সম্পৰ্ক নিশ্চিত কৰা হৈছে । শুনানিৰ সময়ত চৰকাৰী অধিবক্তাই কয় যে কাৰাগাৰৰ নিয়ম অনুসৰি মুক্ত কাৰাগাৰ শিবিৰত আইনী বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কোনো আপত্তি নাই । খণ্ড বিচাৰপীঠে বিবাহ সমাজৰ এক মৌলিক অনুষ্ঠান বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে দোষী সাব্যস্ত হোৱা বন্দীকো সন্মতি সাপেক্ষে বিবাহৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰি ।
খৰচ বহন কৰিব মুলাৰামে: উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে নিৰ্দেশ দিয়ে যে মুক্ত কাৰাগাৰত বিবাহ অনুষ্ঠানত এজন পুৰোহিতৰ লগতে প্ৰতিটো পক্ষৰ পৰা সৰ্বাধিক ২১ জন সদস্য উপস্থিত থাকিব পাৰিব । অতিৰিক্ত অতিথিৰ ক্ষেত্ৰত কাৰাগাৰ প্ৰশাসনে সিদ্ধান্ত ল’ব । বিয়াৰ তাৰিখৰ পূৰ্বে জাননী দিব লাগিব, আৰু অনুষ্ঠানৰ সমগ্ৰ খৰচ বহন কৰিব মুলাৰামে ।
কাৰাগাৰত থাকিয়েই সৰপঞ্চ হ’ল মুলাৰাম: নাগোৰৰ আদশিঙাৰ বাসিন্দা মুলাৰাম । তেওঁৰ পৰিয়ালটোৱে খেতি-বাতি কৰি চলি থাকে । দেউতাকৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ লগত বিবাদ হৈছিল । ২০১৭ চনত মুলাৰামে বাইকেৰে চুবুৰীয়া এজন যুৱকক লগত লৈ গৈছিল যদিও পিছত যুৱকজনৰ মৃতদেহ এটা খাৱৈত উদ্ধাৰ হয় । আদালতে মুলাৰামক হত্যাৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰে । ২০২৩ চনৰ আগষ্ট মাহত তেওঁক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হয় । দুবছৰ ধৰি মণ্ডোৰৰ মুক্ত কাৰাগাৰত সৰপঞ্চ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে তেওঁ ।
শুই থকা অৱস্থাত স্বামীক হত্যা: ইফালে সীমা গডছে মূলতঃ মুম্বাইৰ সমীপৰ এটা অঞ্চলৰ বাসিন্দা । ২০১৬ চনত যোধপুৰৰ ঘন্টাঘৰ নিবাসী কৌশলৰাজ অৰোৰাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । সীমাৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে সম্পন্ন হোৱা এই বিবাহত তেওঁ অসন্তুষ্ট আছিল । বিয়াৰ মাত্ৰ দুমাহ পিছত সীমাই স্বামী শুই থকা অৱস্থাত চোকা অস্ত্ৰৰে দুয়োখন হাতৰ শিৰা কাটি পেলায় । ইয়াৰ ফলত কৌশলৰাজৰ মৃত্যু হয় । সীমাই ঘৰলৈ ডকাইত অহাৰ অজুহাত দেখুৱাইছিল যদিও সীমাক ২০১৯ চনত আদালতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহে ।
লগতে পঢ়ক: নাই ওখ ওখ দেৱাল, নাই অস্ত্ৰধাৰী নিৰাপত্তাৰক্ষী: কয়দীৰ বাবে সাজু এখন মুক্ত কাৰাগাৰ