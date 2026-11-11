৩৫ হাজাৰ কিলোমিটাৰৰ সংকল্প : যুৱপ্ৰজন্মক পিতৃ-মাতৃৰ যত্ন ল’বলৈ সোঁৱৰাই দিবলৈ অভিৰামৰ পদযাত্ৰা
যুৱপ্ৰজন্মক পিতৃ-মাতৃৰ যত্ন ল’বলৈ আৰু অকলশৰীয়া বয়োজ্যেষ্ঠসকলক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাই অভিৰামে ৩৫ হাজাৰ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ খালী ভৰিৰে তীৰ্থযাত্ৰা চলাই আছে ।
Published : November 11, 2026 at 7:03 PM IST
ভুৱনেশ্বৰ : যিটো সময়ত যুৱপ্ৰজন্মৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে, সেই সময়ত এগৰাকী যুৱকে দাঙি ধৰিছে এক অনন্য নিদৰ্শন । বিশেষকৈ বিভিন্ন মাদকদ্ৰৱ্যৰ প্ৰতি আসক্তি, অসামাজিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱা, আধ্যাত্মিকতাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা, পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি দায়িত্বজ্ঞানহীনতা আদি বিষয়বোৰ প্ৰায়ে চৰ্চাত থকাৰ সময়ত বিহাৰৰ এই যুৱকজনৰ চিন্তা আৰু কৰ্মই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
এক বিশেষ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এইগৰাকী যুৱকে ঘৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি ৩৫,০০০ কিঃমিঃ পথ অতিক্ৰম কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে । কিন্তু তেওঁ কেৱল পদযাত্ৰা কৰায়ে নহয়, বিভিন্ন তীৰ্থস্থান দৰ্শন আৰু সমাজৰ বাবে এক ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণৰো লক্ষ্য বান্ধি লৈছে । তেওঁৰ যাত্ৰাপথত বৰ্তমান ওড়িশাত এইগৰাকী আদৰ্শৱান যুৱক উপস্থিত হৈছে।
বিহাৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পাছত যেতিয়া ভৰি দুখন বিষাবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া অভিৰাম কুমাৰে শক্তি যোগাৰৰ বাবে ভগৱান জগন্নাথক স্মৰণ কৰিলে । খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ি আৰু হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ আগবাঢ়ি যাবলৈ বাকী থকা অৱস্থাত ২৬ বছৰীয়া যুৱকজনে কেৱল এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, "মই যেন ভগৱানৰ ওচৰত সুৰক্ষিতভাৱে উপস্থিত হ'ব পাৰোঁ ।"
ৰাজধানী চহৰখন পাৰ হৈ থকাৰ সময়ত অভিৰামে কয়, "যেতিয়া মই খালী ভৰিৰে পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ভৰি দুখন যথেষ্ট বিষাইছিল । কিন্তু সেইটোৱেও মোক বাধা প্ৰদান কৰা নাছিল । মোৰ হৃদয় আৰু মুখত মহাপ্ৰভু জগন্নাথৰ নাম আছিল । মই প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিলোঁ । এতিয়া মই ভুৱনেশ্বৰত আছোঁ আৰু সোনকালে পুৰীত গৈ উপস্থিত হ'ম ।"
তেওঁ খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ি ১০৫ দিন সম্পূৰ্ণ কৰি মঙলবাৰে ভুৱনেশ্বৰত উপস্থিত হয় । তেওঁৰ এই ভ্ৰমণ এক দীঘলীয়া তীৰ্থযাত্ৰাৰ অংশ । তেওঁ ৩৫ হাজাৰ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু প্ৰায় ৩ বছৰৰ ভিতৰত এই যাত্ৰা শেষ হ’ব বুলি আশা ৰাখিছে ।
কিন্তু বিশ্বাসৰ সমান্তৰালভাৱে অভিৰামে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে । তেওঁ যাত্ৰাপথত য’তেই আৰু যেতিয়াই কাৰোবাক লগ পায়, এই বাৰ্তা তেওঁ মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰে । তেওঁৰ বাৰ্তা সন্দৰ্ভত অভিৰামে কয়, "সকলোলৈকে মোৰ বাৰ্তা হ'ল পিতৃ-মাতৃৰ যত্ন লোৱা, বিশেষকৈ যেতিয়া তেওঁলোক বুঢ়া হয় আৰু আপোনাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হয় সেই সময়ত ।"
বিহাৰৰ নালন্দা জিলাৰ বিহাৰ শ্বৰীফ অঞ্চলৰ বাসিন্দা অভিৰামে দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈছে । প্ৰয়াত মনোহৰলাল আৰু ৰাণী দেৱীৰ পুত্ৰ অভিৰামে চাৰধাম আৰু ১২টা জ্যোতিৰ্লিংগ ভ্ৰমণৰ সংকল্প লৈ নিজৰ ৰাজ্যৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে । অৱশেষত তেওঁ কৈলাস মানসৰোবৰত উপস্থিত হোৱাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ।
বৰ্তমান তেওঁ প্ৰভু জগন্নাথৰ চিন্তাত মগ্ন । প্ৰতিটো খোজতে তেওঁ এইটো ভাবি সুখী যে তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ মন মেলি অহা মন্দিৰটোৰ ওচৰ চাপি আহিছে । অভিৰামে জনোৱা মতে, "মানুহে মোক সুধি থাকে যে মই কিয় এনেদৰে দীঘলীয়া যাত্ৰা হাতত লৈছোঁ । বুজাই কোৱাত মোৰ আপত্তি নাই, কাৰণ এনেদৰেই কথা-বাৰ্তা আৰম্ভ হয় আৰু মই মোৰ বাৰ্তাটো আগবঢ়াই দিওঁ ।"
অভিৰামৰ মতে, শিশুসকলে কেতিয়াবা ডাঙৰ-দীঘল কৰা পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্যৰ প্ৰতি নিজৰ দায়িত্ববোধ পাহৰিব পাৰে । মানুহৰ লগত হোৱা কথা-বতৰাত তেওঁ নৱপ্ৰজন্মক পিতৃ-মাতৃক সময়, মৰম আৰু সন্মান দিবলৈ আহ্বান জনায় । লগতে বৃদ্ধাৱস্থাত তেওঁলোকৰ কাষত থিয় দিবলৈ আহ্বান জনায় ।
"সেই দায়িত্ব দৈনন্দিন যত্নত প্ৰকাশ পাব লাগিব । যিসকল অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানক ডাঙৰ-দীঘল কৰি জীৱন কটায়, তেওঁলোকে নিজে সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'লে অৱহেলাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে ।" এই কথা উল্লেখ কৰি অভিৰামে লগতে কয় যে তীৰ্থযাত্ৰা সম্পূৰ্ণ হ'লেই তেওঁ নিজৰ গাঁৱত পৰিয়ালৰ দ্বাৰা অৱহেলিত বা পৰিত্যক্ত বৃদ্ধসকলৰ বাবে এখন বৃদ্ধাশ্ৰম খোলাৰ কথা ভাবিব ।
আনহাতে, ৰাস্তাৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত তেওঁ অচিনাকি মানুহৰ পৰাও আদৰ লাভ কৰি আহিছে ।
কোনোৱে তেওঁক খাদ্য আগবঢ়ায়, কোনোৱে তেওঁক থাকিবলৈ ঠাইৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে । তেওঁ খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ি থকাটো লক্ষ্য কৰিলে মানুহে ৰৈ যায়, তেওঁৰ এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে সোধে আৰু তেওঁৰ পৰিকল্পনা শুনি থাকে । এই সাক্ষাতে তেওঁক আগবাঢ়ি যাবলৈ নতুনকৈ উৎসাহ যোগায় বুলি তেওঁ কয় ।
দীৰ্ঘ দূৰত্ব, অচিনাকি পথ আৰু কঠিন পৰিস্থিতিয়ে তেওঁৰ সংকল্পৰ পৰীক্ষা লৈ আছে । তথাপিও আগতে কেতিয়াও লগ নোপোৱা মানুহৰ আন্তৰিকতাই তেওঁক খোজকাঢ়ি যোৱা দিনবোৰত বিশেষ আশ্বস্তকাৰী সংগী হৈ পৰিছে ।
তেওঁৰ প্ৰস্তাৱিত তীৰ্থযাত্ৰাত বদ্ৰীনাথ, দ্বাৰকা, পুৰী আৰু ৰামেশ্বৰ এই চাৰিটা পবিত্ৰ গন্তব্যস্থান আছে । লগতে তেওঁ ১২টা জ্যোতিৰ্লিংগ ক্ৰমে সোমনাথ, মল্লিকাৰ্জুন, মহাকালেশ্বৰ, ওমকাৰেশ্বৰ, কেদাৰনাথ, ভীমাশংকৰ, কাশী বিশ্বনাথ, ত্ৰয়ম্বকেশ্বৰ, বৈদ্যনাথ, নাগেশ্বৰ, ৰামেশ্বৰ আৰু গৃষ্ণেশ্বৰ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
কৈলাস মানসৰোবৰ হৈছে তেওঁৰ এই যাত্ৰাত নিৰ্ধাৰণ কৰা চূড়ান্ত গন্তব্যস্থান । সেই যাত্ৰাৰ পথ তেওঁৰ সন্মুখত এতিয়াও বহুখিনি বাকী আছে ।