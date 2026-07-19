লিভ ইন ৰিলেচনত আছিল কিশোৰ-কিশোৰী, পিছে প্ৰেমিকে কৰিলে এই কাণ্ড
ইনষ্টাগ্ৰামত কথা পাতি থকা দেখি কিশোৰৰ উঠিল খং । তাৰ পিচতেই...
Published : July 19, 2026 at 4:17 PM IST
ৰামনগৰা(কৰ্ণাটক) : কৰ্ণাটকৰ কনকাপুৰা তালুকৰ কোডিহল্লী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁৱত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । গাঁওখনৰ এজন কিশোৰে প্ৰেমিকাক হত্য়া কৰি মাটিত পুতি থোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ।
প্ৰথম অৱস্থাত কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে কোনো তথ্য়ই লাভ কৰা নাছিল । অৱেশ্য়ে নাটকীয়ভাৱে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পাছতহে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে এই বিষয়ে জানিব পাৰে । এজন ১৬ বছৰীয়া কিশোৰে তেওঁৰ একে বয়সীয়া প্ৰেমিকাক কেনেদৰে হত্য়া কৰিলে সেয়া জানিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব ।
জানিব পৰা মতে, এই কিশোৰ-কিশোৰীয়ে সামাজিক মাধ্য়মত চিনাকি হৈছিল । পাছত দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে । দুয়োগৰাকীয়ে লিভ ইন ৰিলেচনত আছিল । যোৱা ১০ জুলাইত কিশোৰীগৰাকীয়ে আন এজন ল’ৰাৰ সৈতে ইনষ্টাগ্ৰামত কথা পাতি থকা দেখি কিশোৰৰ খং উঠে । এই লৈ দুয়োৰে মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হোৱাত কিশোৰীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে । ইয়াৰ পাছতে পুৰণি ৰাইফলেৰে কিশোৰীগৰাকীৰ মুখত গুলীয়ায় আৰুতেওঁৰ মৃত্যু হয় ।
এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰাৰ পিছতে অভিযুক্তই খুৰাক আৰু এজন বন্ধুক ফোন কৰে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, তিনিওজনে এই ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ পথাৰত পুতি থয় । এই সন্দৰ্ভত কিশোৰজনক জিম্মাত লোৱা হৈছে আৰু বাকী দুজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰিছে ।
ঘটনাটো কি ?
বেংগালুৰুৰ দক্ষিণ জিলাৰ কনকাপুৰা তালুকৰ এখন গাঁৱত থকা কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃয়ে পলমকৈ আৰক্ষীক নিজ কন্য়া নিৰুদ্দেশ হোৱা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰে । হত্যাকাণ্ডৰ এসপ্তাহৰ পাছতহে এই অপৰাধ পোহৰলৈ আহে । সতনুৰৰ এখন গাঁৱৰ বাসিন্দা কিশোৰীগৰাকীয়ে নৱম শ্ৰেণীতে পঢ়া বাদ দিয়ে । ১৬ বছৰীয়া অভিযুক্তটো ড্ৰপআউট । আটক কৰা আন দুজন অভিযুক্তৰ খুৰা আৰু বন্ধু বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । দুয়োজনেই একেখন গাঁৱৰ আৰু দৈনিক মজুৰি শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰে ।
গোচৰটো এনেদৰে পোহৰলৈ আহে:
এই ঘটনাটো প্ৰথমে কোনোৱে গমেই পোৱা নাছিল । মদ্যপান কৰি অভিযুক্তৰ খুৰাকে হত্যাকাণ্ডৰ সবিশেষ তেওঁৰ বন্ধু এজনৰ আগত অৱগত কৰে । ইয়াৰ পাছতেই এই বিষয়টো গাঁৱত উৰাবাতৰি হিচাপে বিয়পি পৰিল । অৱশেষত কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃয়েও ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰে ।
ইয়াৰ পাছতেই পিতৃ-মাতৃয়ে কন্য়াৰ নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰে । যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ কন্য়াৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে থানাত নিৰুদ্দেশৰ অভিযোগ দাখিল কৰে ।
এই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক জেৰা কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ স্বীকাৰোক্তি দিয়া বুলি জানিবলৈ দিয়ে । কোডিহল্লী আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ড আৰু পকছো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।
মৃতদেহ খনন আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা:
শনিবাৰে তহচিলদাৰৰ উপস্থিতিত কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ খান্দি উলিয়াই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । এই প্ৰতিবেদন অহাৰ পাছত অধিক তথ্য উপলব্ধ হ’ব বুলি বেংগালুৰু দক্ষিণ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শ্ৰীনিবাস গৌড়াই সদৰী কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:বন্ধ ঘৰৰ পৰা ওলাইছে দুৰ্গন্ধ, ঘৰৰ দৰ্জা ভাঙি হতবাক আৰক্ষী
যৌতুকৰ বলি চাৰিমহীয়া অন্তঃসত্ত্বা মহিলা; জনীয়াত স্বামীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ