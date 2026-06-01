ভাৰতীয় যুৱ প্ৰজন্মৰ ৮৭ শতাংশই বেছি দিনৰ পৰিৱৰ্তে কম দিনৰ ভ্ৰমণ পচন্দ কৰে

ভাৰতীয় যুৱ প্ৰজন্মৰ ৮৭ শতাংশই বেছি দিনৰ পৰিৱৰ্তে কম দিনৰ ভ্ৰমণ পচন্দ কৰে

এটা ভ্ৰমণৰ নামত বেছিদিন কটাব নিবিচাৰে যুৱ ভ্ৰমণকাৰীয়ে । পূৰ্বে পৰিকল্পিত ভ্ৰমণৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে হঠাৎ হোৱা ভ্ৰমণ পছন্দ কৰে ।

87% of Indian Gen Z prefer short trips & weekend breaks over long vacations: Report
ভাৰতীয় যুৱ প্ৰজন্মৰ ৮৭ শতাংশই বেছি দিনৰ পৰিৱৰ্তে কম দিনৰ ভ্ৰমণ পছন্দ কৰে
By ANI

Published : June 1, 2026 at 1:45 PM IST

নতুন দিল্লী: দেশত এতিয়া গ্ৰীষ্ম বন্ধ আৰু ছুটীৰ দিন প্ৰায় আৰম্ভ হৈছে । লাহে লাহে পৰ্যটনস্থলীবোৰত ভিৰ বাঢ়িব । এনে সময়তে এক বিশেষ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । বৰ্তমান সময়ত দীঘলীয়া ভ্ৰমণ মানুহে পচন্দ নকৰা হৈছে । কমদিনৰ ভ্ৰমণ মানুহে বেছিকৈ পচন্দ কৰে । যাৰ বাবে পৰ্যটন খণ্ডত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে । 'Airbnb' নামৰ পৰ্যটনখণ্ডৰ সৈতে জড়িত এক প্ৰতিষ্ঠানৰ নতুন প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতীয় জেন জেড বা যুৱ ভ্ৰমণকাৰীৰ ৮৭ শতাংশই কমদিনৰ ভ্ৰমণ পচন্দ কৰে । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে যুৱসকলৰ প্ৰতি ১০ গৰাকীৰ ভিতৰত ৭ গৰাকীয়ে বাৰ্ষিক ছুটীত এটা দীঘলীয়া ভ্ৰমণ আৰু ৩ টা কম দিনৰ বা ছুটি ভ্ৰমণ পচন্দ কৰে ।

সুবিধাৰ পচন্দইও এই বিৱৰ্তনশীল মানসিকতাক প্ৰতিফলিত কৰে । প্ৰতিবেদনত দেখা গৈছে যে এই ভ্ৰমণকাৰীসকলৰ আধাতকৈ বেছিসংখ্যকে ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত পৃথক হোটেলৰ কোঠাতকৈ এটা শ্বেয়াৰিং ঘৰ পচন্দ কৰে । এই পচন্দ সংগীৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত । কিয়নো প্ৰতি ৪ জনৰ ভিতৰত ৩ জনেই কয় যে তেওঁলোকে ক'লৈ যায় তাতকৈ কাক লৈ যাত্ৰা কৰে সেইটোৱেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

তদুপৰি ৯৫ শতাংশ যুৱ ভ্ৰমণকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণ সাধাৰণ বা পূৰ্ব পৰিকল্পিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিগত আৰু অনন্য হোৱাটো বিচাৰে । আনহাতে ৮৭ শতাংশই কয় যে তেওঁলোকে কেনেকৈ ভ্ৰমণ কৰে সেইটোৱে ব্যক্তিত্ব প্ৰকাশ কৰে । প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, "আমি দেখা বেছিভাগ জেন জেডৰ বাবে ভ্ৰমণ যিমানেই আত্মপ্ৰকাশৰ মাধ্যম সিমানেই ই অন্বেষণৰো সুযোগ । এই প্ৰজন্মৰ বাবে তেওঁলোকে কিমানবাৰ ভ্ৰমণ কৰিব সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় । নিজৰ দৰে অনুভৱ কৰাটো তেওঁলোকে বিচাৰে । আমি 'Airbnb'ত যি দেখিছো সেয়া হৈছে এই প্ৰজন্মৰ বাবে ভ্ৰমণ তেওঁলোকে লোৱা আটাইতকৈ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হৈ পৰিছে - তেওঁলোকে ক'লৈ যায়, কাক আনে সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

'Airbnb'ৰ ভাৰত আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ মুৰব্বী অমনপ্ৰীত বাজাজে কয়, "Airbnbত আমি ঠিক সেইটোৱেই পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিছোঁ আৰু ই ভাৰতক কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ কৰা হয় তাৰ বাবে এক নতুন অধ্যায় মুকলি কৰে ।"

এই তথ্যৰ পৰা আন এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে এতিয়া কঠিন সময়সূচীৰ পৰিৱৰ্তে হঠাৎ লোৱা সিদ্ধান্ত বেছি দেখা গৈছে । প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে যুৱ ভ্ৰমণকাৰীৰ ৬৬ শতাংশই ভ্ৰমণৰ কিছুদিন বা সপ্তাহৰ ভিতৰতে বুকিং কৰে আৰু ৬৭ শতাংশ ভ্ৰমণকাৰীয়ে কয় যে তেওঁলোকে কৰা কোনো দুটা ভ্ৰমণ কেতিয়াও একে নহয় ।

ইয়াৰ উপৰিও ৬৩ শতাংশই কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান এইকাৰণে বাছনি কৰে যে তেওঁলোকে তাত থকাৰ বিশেষ সুবিধা লাভ কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা স্পষ্ট যে থকাৰ ব্যৱস্থাৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰে । ৮২ শতাংশ লোকে ভ্ৰমণৰ সময়ত ইয়াক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰে আৰু ৭৮ শতাংশই তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণৰ বেছিখিনি সময় থকা স্থান বা হোটেল বা কোঠাতে কটায় ।

পাৰম্পৰিক স্থানসমূহ ভ্ৰমণৰ পৰিৱৰ্তে ভ্ৰমণৰ সৰু সৰু মুহূৰ্তবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি যুৱ ভ্ৰমণকাৰীয়ে ভাল পায় । প্ৰতিবেদন অনুসৰি যুৱ ভ্ৰমণকাৰীৰ ৮০ শতাংশই ভ্ৰমণৰ সৰু সৰু মুহূৰ্তক আকৰ্ষণীয় কৰাত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ।

গ্ৰুপত ভ্ৰমণ কৰা সকলে দৈনিক কোলাহলৰ পৰা আঁতৰি একেলগে নিৰৱচ্ছিন্ন সময় অতিবাহিত কৰাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে । Airbnbত দেখা গৈছে যে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি যুৱ ভ্ৰমণকাৰীৰ গ্ৰুপ ভ্ৰমণ প্ৰায় ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি যুৱ ভ্ৰমণকাৰীৰ ৯০ শতাংশই এনে কিছুমান স্থান বাছনি কৰে যিবোৰ অতি চৰ্চিত নহয় বা ইণ্টাৰনেটত সেইবোৰৰ বেছি তথ্য নাথাকে । তেওঁলোকে পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত ভ্ৰমণৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰকৃতি, ধীৰ-স্থিৰভাৱে যাত্ৰা কৰা আৰু খোৱা-বোৱাৰ দিশ বেছি পছন্দ কৰে ।

