৮০% ভাৰতীয়ই আমিষভোজী, ভাৰতীয় আমিষ আহাৰ অতি সুস্বাদু : ৰাহুল গান্ধী
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে ভাৰত মণ্ডপমত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ নেতা আৰু প্ৰতিনিধিসকলৰ বাবে নৈশ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ।
Published : September 13, 2026 at 10:47 PM IST
নতুন দিল্লী: ‘৮০ শতাংশ ভাৰতীয়ই আমিষভোজী আৰু ভাৰতীয় আমিষ খাদ্য অতি সুস্বাদু’ - কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দেওবাৰে এই মন্তব্য কৰে ৷ শনিবাৰে ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ গালা ডিনাৰত সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ খাদ্য পৰিবেশন কৰাৰ এদিন পিছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে ভাৰত মণ্ডপমত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ নেতা আৰু প্ৰতিনিধিসকলৰ বাবে নৈশ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ।
For the record: 80% of Indians are non-vegetarian.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 13, 2026
Indian non-vegetarian food is delicious. As are my sister's chole bhature. pic.twitter.com/8f6ziKjLan
সামাজিক মাধ্যমৰ প্লেটফৰ্ম ক্ৰমে - এক্স, ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ৰাহুল গান্ধীয়ে লিখিছে, ‘‘অভিলেখসংখ্যকভাৱে ৮০% ভাৰতীয়ই আমিষভোজী । ভাৰতীয় আমিষ আহাৰসমূহ অতি সুস্বাদু । যেনেকৈ মোৰ ভনীৰ বাবে চোলে-ভটুৰে ৷’’ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ডাইনিং টেবুলত সজাই থোৱা চোলে-ভটুৰেৰ ছবিও পোষ্ট কৰে ।
শনিবাৰে ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে ‘খাণ্ডৱী মিল’(ভাপত দিয়া বেচনৰ ৰোল) আৰু ‘খুম্ব গলৌতি’(পদিনাৰ সৈতে পেনত গ্ৰীল কৰা মাশ্বৰুম কাবাব) পৰিবেশন কৰা হৈছিল ।
মূল খাদ্যসম্ভাৰত আছিল ‘পনীৰ লাববদাৰ’, ‘গুচ্চি মাৰ্মিক’ হিমালয়ৰ মৰেল মাশ্বৰুম আৰু কোমল শতমূল আৰু ‘গাজৰ-বিন প’ৰিয়াল’ । মেন্যুত থকা আন আন খাদ্য সামগ্ৰীবোৰৰ ভিতৰত ‘থাক্কালি বেলে ছাৰু’(এবিধ পাতলীয়া মচুৰ দাইলৰ জোল), বাজৰাৰ পোলাও, বীটৰুটৰ ৰাইটা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতীয় ব্ৰেড আছিল ।
ভিভিআইপি অতিথিসকলৰ বাবে মেন্যুৰ শেষত আছিল ‘পুৰণি দিল্লীৰ ফ্ৰুট ক্ৰীমৰ সৈতে জিলাপী’ আৰু ডেজাৰ্টত ‘শ্বাহটুট ফিৰণি’ । এই বিশেষ নৈশ আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত ভাৰত তথা অন্যান্য ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ ১০০ৰো অধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলন : পশ্চিমীয়া নিষেধাজ্ঞা প্ৰতিহত কৰিবলৈ ব্ৰিকছ বীমা, শস্যৰ বজাৰৰ পোষকতা পুটিনৰ