চাকৰি এৰিলেও চিন্তা নকৰিব পইচাৰ বাবে; ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত EPFO ৰ বৃহৎ সকাহ

কৰ্মচাৰীসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ই পি এফ অ’(EPFO)ই ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহজ কৰি তুলিছে নিয়ম ৷ কেনেধৰণৰ হ’ব এই নতুন নিয়মসমূহ ?

প্ৰতীকী ফটো (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 16, 2025 at 10:28 AM IST

নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা, ক্ৰীড়া, শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডৱিয়াই বুধবাৰে কৰ্মচাৰী ভৱিষ্য নিধি সংস্থা (EPFO)ৰ নিয়মত কিছু শিথিলতাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷ যাৰ ফলত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ই পি এফৰ ধন উলিওৱাটো এতিয়াৰে পৰা সহজ হৈ পৰিব ৷

এই নতুন নিয়মৰ অধীনত চাকৰি বাদ দিয়া কৰ্মচাৰীসকলে ই পি এফৰ জমা ধনৰাশিৰ ৭৫% ধন তাৎক্ষণিকভাৱে উলিয়াব পাৰিব । বাকী ২৫% জমা ধন এবছৰৰ পিছত উলিয়াব পাৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা কৰ্মচাৰীজনৰ ১০ বছৰীয়া সেৱা বজাই ৰখাটো নিশ্চিত হয় ।

মাণ্ডৱিয়াই কয়, ‘‘এতিয়া ই পি এফ উলিওৱাটো সহজ হৈ পৰিছে । কোনোবাই চাকৰি বাদ দিলে তৎক্ষণাত ৭৫% ধন উলিয়াব পাৰিব আৰু এবছৰৰ পিছত সম্পূৰ্ণ ধন লাভ কৰিব ৷ ২৫ শতাংশ ধন এবছৰৰ বাবে বন্ধ কৰি ৰখাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য হ’ল ১০ বছৰৰ সেৱাৰ সময়সীমাত বাধা আহিব নালাগে । এই নতুন নীতিসমূহে পেঞ্চন লাভ কৰা কৰ্মচাৰীজনৰ সেৱাৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু তেওঁৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব ।’’

ইয়াৰোপৰি চৰকাৰে চাকৰি এৰাৰ পিছত জমা ধনৰাশি উলিওৱাৰ সময় দুমাহৰ পৰা এবছৰলৈ বৃদ্ধি কৰি চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলক নতুন কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰিবলৈ অধিক সময় প্ৰদান কৰিছে ৷ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে ৷ যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠানে পূৰ্বে ই পি এফ অ’ত কোনো অৰিহণা যোগোৱা নাই, সেইবোৰে এতিয়া নামমাত্ৰ জৰিমনাৰ বিনিময়ত ই পি এফ অ’ত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব পাৰিব ৷

ইয়াৰ ফলত অধিক সংখ্যক লোকে সামাজিক সুৰক্ষাৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ উৎসাহিত হ’ব । ইয়াৰোপৰি বৰ্ষীয়ান লোকসকলৰ লগতে দূৰৱৰ্তী ই পি এফ অ’ হিতাধিকাৰীসকলক সহায় কৰিবলৈ ডাক সেৱাৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকে ঘৰতে প্ৰমাণীকৰণ আৰু জীৱিতৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ সুবিধা লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা হিতাধিকাৰীসকলে ই পি এফ অ’ৰ কাৰ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈয়ে নিজৰ সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব ৷

EPFO

