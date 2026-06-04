ভাৰতৰ উন্নয়নৰ নতুন শক্তিকেন্দ্ৰ হ’ব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল: উত্তৰ-পূব পৰিষদৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত নেতৃবৃন্দৰ সংকল্প
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাবে এই বৈঠক একত্ৰিত প্ৰচেষ্টা বুলি অভিহিত কৰে ।
Published : June 4, 2026 at 7:48 PM IST
তেজপুৰ: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতৰ উন্নয়নৰ এক শক্তিশালী চালিকাশক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ হ'ব । এই লক্ষ্যৰে শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত ৭৩ সংখ্যক উত্তৰ-পূব পৰিষদৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত আঠখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে অঞ্চলটোৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে এক ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে ।
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তথা উত্তৰ-পূব পৰিষদৰ অধ্যক্ষ অমিত শ্বাহৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত বৃহস্পতিবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমা, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু, নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ’, মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লালডুহোমাকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ শীৰ্ষ নেতা আৰু বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয়, "মোদী চৰকাৰে উত্তৰ-পূবত হিংসাৰ যুগৰ অন্ত পেলাইছে আৰু অঞ্চলটোক বিবাদৰ হটস্পটৰ পৰা সুযোগৰ হটস্পটলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । আজি উত্তৰ-পূব পৰিষদে জনসাধাৰণৰ আকাংক্ষা পূৰণ কৰাৰ লগতে সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰ তথা অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ বাবে কৌশলগত পৰিকল্পনাৰ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে কাম কৰি আছে ।"
Team North East with the Architect of Peace in modern India, Adarniya @AmitShah ji, the Chairman of North Eastern Council.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 4, 2026
📍73rd Plenary of NEC, Shillong pic.twitter.com/panujAm8xK
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমাজিক মাধ্যম X হেণ্ডেলত বৈঠকৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি ইয়াক অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ একত্ৰিত প্ৰচেষ্টা বুলি অভিহিত কৰে ।
সভাত অংগ্ৰহণ কৰি অৰুণাচলৰ মু্খ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে কয় যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্তৰ্নিহিত শক্তি আৰু সম্ভাৱনাসমূহক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি ‘বিকশিত ভাৰত ২০৪৭’ৰ লক্ষ্য পূৰণৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াটোৱে এই বৈঠকৰ মূল উদ্দেশ্য । তেওঁ এই কথাও স্মৰণ কৰায় যে ৭২ সংখ্যক পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গঠন কৰা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফ’ৰ্চসমূহে বিগত এবছৰত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি উন্নয়নৰ নতুন সুযোগ আৰু প্ৰত্যাহ্বানসমূহ চিনাক্ত কৰিছে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰি খাণ্ডুৱে কয় যে ৰাজ্যখনে জলবিদ্যুৎ খণ্ডত প্ৰায় ২ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ লাভ কৰিছে । বৰ্তমান একাধিক বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে আৰু ইয়াৰ ফলত কেৱল ৰাজ্যখনতেই নহয়, সমগ্ৰ দেশৰ শক্তি সুৰক্ষা আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশতো উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াব ।
নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ’ই কয় যে আঠখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে একেলগে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনা আৰু ভৱিষ্যৎ উন্নয়নৰ দিশসমূহ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিছে । তেওঁ কয় যে পৰ্যটন, কৃষি, নবীকৰণযোগ্য শক্তি, সংযোগ ব্যৱস্থা, বাণিজ্য, লজিষ্টিকছ আৰু সীমান্ত বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত অঞ্চলটোৰ সীমাহীন সম্ভাৱনা আছে ।
Enroute Shillong with Adarniya @AmitShah ji and Hon'ble Union Minister Shri @JM_Scindia ji, to attend the 73rd Plenary session of the North Eastern Council.@NEC_GoI pic.twitter.com/pT2AewAuBO— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 4, 2026
আনহাতে, মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লালডুহোমাই ম্যানমাৰৰ বৰ্তমানৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ ফলত ৰাজ্যখনত আশ্ৰয় লোৱা গৃহহীন লোকসকলৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয় যে মিজোৰামে মানৱীয় দায়িত্ববোধৰ দৃষ্টিৰে শৰণাৰ্থীসকলক সহায় আগবঢ়াই আহিছে যদিও ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ সম্পদ, আন্তঃগাঁথনি আৰু জনসেৱাৰ ওপৰত যথেষ্ট চাপ পৰিছে । এই পৰিস্থিতি মোকাবিলাৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰ্যাপ্ত সহযোগিতা বিচাৰে ।
বৈঠকত পথ, ৰে’ল, বিমান আৰু ডিজিটেল সংযোগ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সীমান্ত বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণ, পৰ্যটন বিকাশ আৰু বহনক্ষম উন্নয়ন নিশ্চিত কৰাৰ বিষয়সমূহো বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হয় । নেতাসকলে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাক বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত অধিক সমন্বয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
ইফালে কেন্দ্ৰীয় যোগাযোগ আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই সামাজিক মাধ্যম Xত উল্লেখ কৰে যে 'অষ্টলক্ষ্মী' নামেৰে পৰিচিত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল এতিয়া উন্নয়ন আৰু অগ্ৰগতিৰ এক নতুন যুগৰ দিশে আগবাঢ়িছে । তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অঞ্চলটোৱে ভাৰতৰ বিকাশৰ এক শক্তিশালী ইঞ্জিন হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আৰু এতিয়া দৃষ্টিভংগীৰ পৰা বাস্তৱায়নৰ পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িছে ।
৭৩ সংখ্যক উত্তৰ-পূব পৰিষদৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনৰ সামৰণিত নেতাসকলে বৰ্ধিত বিনিয়োগ, উন্নত আন্তঃগাঁথনি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ সৈতে অধিক সংযোগৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল এক ৰূপান্তৰকাৰী পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে বুলি একমত পোষণ কৰে । লগতে ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ লক্ষ্যত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক এক মুখ্য বিকাশ কেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে সকলো ৰাজ্যই একেলগে কাম কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে ।