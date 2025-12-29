এগৰাকী ভিক্ষাৰী দানবীৰৰ কাহিনী এয়া... ভোকাতুৰৰ পেট পূৰ কৰিবলৈ নাৰ্চিয়াম্মাই কৰে ভিক্ষা

এগৰাকী ভিক্ষাৰী দানবীৰৰ কাহিনী এয়া... ভোকাতুৰৰ পেট পূৰ কৰিবলৈ নাৰ্চিয়াম্মাই কৰে ভিক্ষা
দান দিয়া আৰু সেৱা কৰাই যেন ৭০ বছৰীয়া গোৰ্লু নাৰ্চিয়াম্মাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য !
Published : December 29, 2025 at 4:57 PM IST
টুনি (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : মৃত্যু- এই জগতৰ এক চিৰন্তন সত্য ৷ মানুহে পাহাৰসম যিমান সা-সম্পত্তি গঢ়িলেও সেয়া লগত লৈ যাব নোৱাৰে, মাত্ৰ জীয়াই থকা দিনকেইটাহে সেই সা-সম্পত্তিৰ সুখ উপভোগ কৰিব পাৰে ৷
দেহে-কেহে খাতি পাহাৰসম সা-সম্পত্তি গঢ়িও যদি মৃত্যুৰ সময়ত লৈ যাব নোৱাৰি, তেন্তে তেনে অস্থায়ী সুখৰ কোনো মূল্য নাই ৷ এই নীতিত বিশ্বাসী এগৰাকী ৭০ বছৰীয়া মহিলা ৷ সেয়ে তেওঁ টকা-পইচাৰ পিছত নদৌৰি সেৱা আৰু আধ্যাত্মিকতাই জীৱন বুলি মানি লৈছে ৷ এই ৭০ বছৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে সমাজৰ সেৱা কৰে, নিজৰ বাবে নহয়, ভোকাতুৰ মানুহৰ বাবে তেওঁ ভিক্ষাও কৰে ।
মহিলাগৰাকী হ’ল তিৰুপতি অঞ্চলৰ গোৰ্লু নাৰ্চিয়াম্মা (Gorlu Narsiyamma) ৷ প্ৰায় ৪২ বছৰ পূৰ্বে তেওঁ টুনি অঞ্চলত বসতি স্থাপন কৰিছিল । আজিৰ তাৰিখত তেওঁ চহৰৰ বাহিৰত থকা এটা মন্দিৰৰ কাষতে এটা সৰু টিনৰ ঘৰত থাকে ।
তেওঁৰ ভাই-ভনীও আছে ৷ কিন্তু তেওঁলোকে নাৰ্চিয়াম্মাক বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে ৷ ফলত বহু বছৰ ধৰি অকলেই সেই টিনৰ ঘৰটোত বসতি কৰি আহিছে গোৰ্লু নাৰ্চিয়াম্মাই ৷
চাৰি বছৰ আগলৈকে নাৰ্চিয়াম্মাই ভিক্ষা কৰিয়েই নিজৰ পেটটো পুহি আছিল ৷ কিন্তু এক গভীৰ আভ্যন্তৰীণ ৰূপান্তৰে জীৱনৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী সলনি কৰি পেলালে । তাৰ পাছতে তেওঁ সিদ্ধান্ত ল’লে যে ভিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁ যি উপাৰ্জন কৰিব সেয়া কেৱল নিজৰ প্ৰয়োজনৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ ভোকাতুৰক খুৱাবলৈ উৎসৰ্গা কৰিব ৷
তেতিয়াৰে পৰাই টুনি আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা সৰু সৰু মন্দিৰবোৰত আয়োজিত আনন্দনম কাৰ্যসূচীত (annadanam programmes) ধাৰাবাহিকভাৱে অৰিহণা যোগাবলৈ দৰিলে ৷ যেতিয়াই মন্দিৰত খাদ্য বিতৰণ হয়, তেতিয়াই নাৰ্চিয়াম্মাই ভিক্ষা কৰি সংগ্ৰহ কৰা ধনেৰে চাৰি বস্তা চাউল দান কৰে ।
চাউল দানৰ উপৰিও নাৰ্চিয়াম্মাই মন্দিৰলৈ বৰঙণিও দি আহিছে ৷ কেইবছৰমান আগতে স্থানীয় শ্ৰীদাৰলম্মা মন্দিৰৰ বাবে ১ লাখ টকাৰ এডাল ৰূপৰ ত্ৰিশূলো দান কৰিছিল তেওঁ । শ্ৰীশৈলামৰ ভ্ৰমৰাম্বিকা মন্দিৰলৈ ২৫ হাজাৰ টকাৰ সোণৰ কাণফুলিও দান কৰিছিল । বৰ্তমান তেওঁ শিৱ মন্দিৰৰ বাবে আন এডাল ৰূপৰ ত্ৰিশূল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ৷ যাৰ মূল্য ৫০,০০০ টকা ।
বহু কষ্ট কৰি জীৱন-যাপন কৰা নাৰ্চিয়াম্মা দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ আৰু আধ্যাত্মিকভাৱে শক্তিশালী হৈ আছে । নাৰ্চিয়াম্মাই কয় যে তেওঁ মাকৰ পৰা এই প্ৰেৰণা লাভ কৰিছে, যিয়ে তেওঁক ভোকাতুৰৰ পেট পূৰাবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছে ৷ তেওঁৰ মাকৰ প্ৰতিটো কথাই তেওঁৰ প্ৰতিটো খোজতে পথ প্ৰদৰ্শক হিচাবে আজিও আছে বুলিও কয় ৷
মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলে তেওঁৰ নিঃস্বাৰ্থ সেৱাৰ বাবে সদায় প্ৰশংসা কৰি আহিছে । বহুতে কয় যে তেওঁৰ জীৱনটোৱে তেওঁক শক্তিশালী হৈ থিয় দি থাকিবলৈ সহায় কৰি আহিছে ৷ প্ৰকৃত দান ধন-সম্পত্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, বৰঞ্চ দাতাজনৰ উদ্দেশ্যৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰশীল, এই কথা গোৰ্লু নাৰ্চিয়াম্মাই প্ৰমাণ কৰিছে ।
যি যুগত সম্পত্তিয়ে প্ৰায়ে সফলতাৰ সংজ্ঞা দিয়ে, সেই যুগত গৰ্লু নাৰ্চিয়াম্মাৰ জীৱনে দেখুৱাইছে যে ভিক্ষাৰীও দানবীৰ হ’ব পাৰে আৰু বিশ্বাসৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ’লে মমতাই সৰু সৰু উপাৰ্জনকো মহান মানৱতাৰ কামলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে ।