গংগাত গা ধুবলৈ গৈ ডুবিল ৭ শিশু
প্ৰয়াগৰাজত শোকাবহ ঘটনা । একেখন গাঁৱৰে ৯ জন শিশু গৈছিল গা ধুবলৈ ।
Published : March 27, 2026 at 5:17 PM IST
প্ৰয়াগৰাজ: শুকুৰবাৰে প্ৰয়াগৰাজৰ মাণ্ডা অঞ্চলত সংঘটিত হয় এক বৃহৎ দুৰ্ঘটনা । বামপুৰ গাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী গংগাত গা ধুই থকা অৱস্থাতে পানীত ডুব যায় ৭টা শিশু । তিনিজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে উদ্ধাৰ হৈছে দুজনৰ মৃতদেহ আৰু বৰ্তমানেও তিনিটা শিশু এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । নিৰুদ্দেশ হোৱা শিশুকেইটিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নিয়োগ কৰা হৈছে ডুবাৰু ।
সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অমনে কয় যে গাঁৱৰ নটা ল’ৰা-ছোৱালী গা ধুবলৈ সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল । সকলোৱে একেলগে গা ধুই আছিল । কিছুসময়ৰ পিছতে কানহা আৰু নিহাল ডুবিবলৈ ধৰে । লগে লগে তেওঁলোকক বচাবলৈ নামি যায় আন কেইবাজনো । পিছে তেওঁলোকো ডুবিবলৈ ধৰে ।
ওচৰৰ মানুহে হুলস্থূল শুনি কাষ চাপি আহি তিনিটি শিশুক উদ্ধাৰ কৰে । উদ্ধাৰ হোৱা শিশু দুটিৰ নাম কুনাল (১২) আৰু দীপক (১৩) বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুয়োটি শিশুকে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় । ঋষভ আৰু নিহাল (১০) নামৰ আন দুটি শিশুৰ উদ্ধাৰৰ কাম বৰ্তমানো অব্যাহত আছে । তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । কম সময়ৰ ভিতৰতে গংগাৰ পাৰত এক বৃহৎ জনসমাগম দেখা যায় ।
প্ৰশাসনৰ ডুবাৰু বাহিনীয়ে সন্ধানহীন শিশুকেইটাৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো সম্ভেদ পোৱা নাই । ইফালে শিশুকেইটিৰ পৰিয়ালত বৰ্তমানো বিৰাজ কৰিছে এক শোকাকুল পৰিৱেশ । এই সন্দৰ্ভত ডি চি পি বিবেক কুমাৰ যাদৱে কয় যে ৭ টাকৈ শিশু পানীত ডুব যোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । দুটা শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু বাকী তিনিটাক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আৰু দুটি শিশুৰ পানীত উটি যোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।