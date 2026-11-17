মৃত্যুৰ ৬৪ বছৰ পিছতো সীমান্তৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী যশৱন্ত সিং ৰাৱট ! এজন ভাৰতীয় বীৰ সৈনিকৰ বীৰ গাঁথা
১৯৬২ চনৰ ১৭ নৱেম্বৰত চীন-ভাৰত যুদ্ধৰ সময়ত প্ৰাণ আহুতি দিয়া এইগৰাকী বীৰ সৈনিকৰ মঙলবাৰে ৬৪ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী ।
Published : November 17, 2026 at 7:29 PM IST
প্ৰণৱ কুমাৰ দাস
তেজপুৰ: সময় সলনি হৈছে, সলনি হৈছে প্ৰজন্ম ৷ কিন্তু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নুৰানঙৰ পাহাৰত আজিও যেন শেষ হোৱা নাই এজন ভাৰতীয় সেনাৰ কৰ্তব্য । সীমান্তৰ দুৰ্গম পাহাৰৰ বুকুত অৱস্থিত নুৰনাঙৰ যশৱন্ত গড়ত আজিও সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰা হয় ভাৰতীয় সেনাৰ অমৰ বীৰ যোদ্ধা যশৱন্ত সিং ৰাৱটক ।
১৯৬২ চনৰ ১৭ নৱেম্বৰত চীন-ভাৰত যুদ্ধৰ সময়ত প্ৰাণ আহুতি দিয়া এইগৰাকী বীৰ সৈনিকৰ মঙলবাৰে ৬৪ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী । তেওঁৰ বীৰত্বৰ কাহিনী আজিও ভাৰতীয় সেনাৰ বাবে কেৱল ইতিহাস নহয়, ই কৰ্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্ৰেম আৰু আত্মত্যাগৰ এক জীৱন্ত প্ৰেৰণাৰ গাঁথা ।
যশৱন্ত সিং ৰাৱটৰ কাহিনী কেৱল এজন সৈনিকৰ মৃত্যুৰ কাহিনী নহয়, ই হৈছে এনে এক বীৰত্বৰ ইতিহাস ৷ শত্ৰুৰ বিপুল শক্তিৰ সন্মুখতো দেশৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত পিছুৱাই যোৱা নাছিল ভাৰতীয় সেনাৰ এজন জোৱান ।
নুৰানঙৰ সেই যুদ্ধ, য’ত ৰচনা হৈছিল বীৰত্বৰ নতুন আখ্যান
১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰত যুদ্ধৰ সময়ত টাৱাঙৰ পৰা ভাৰতীয় সেনা প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত নুৰানং অঞ্চলত ৪ গড়ৱাল ৰাইফলছক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিৰক্ষাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল । চেলাৰ দিশে ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে নুৰানং আছিল এক কৌশলগত স্থান ।
১৭ নৱেম্বৰৰ পুৱা চীনা সেনাই কেইবাটাও দিশৰ পৰা আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে । সংখ্যাগতভাৱে বহু আগবঢ়া চীনা বাহিনীৰ সন্মুখত ভাৰতীয় সৈন্যসকলে অসীম সাহসেৰে প্ৰতিৰোধ গঢ়ি তোলে । সেই যুদ্ধত লেন্স নাইক যশৱন্ত সিং ৰাৱটৰ সৈতে নায়ক তিলক সিং নেগী আৰু ৰাইফলমেন গোপাল সিং গুছেইনে সাহসেৰে যুঁজি অসাধাৰণ সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিছিল ।
চীনা সেনাই ভাৰতীয় সৈন্যৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা ভাঙি পেলোৱাৰ উদ্দেশ্যে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচিনগান স্থাপন কৰি আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰাৰ চেষ্টা চলায় । পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিল হৈ পৰাত তিনিওজন ভাৰতীয় সৈন্যই শত্ৰুৰ মেচিনগানটো ধ্বংস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
Battle of Nuranang, 17 Nov 1962! Rezang La and Walong are celebrated for their indomitable stand against the Chinese. However, Nuranang is not as popular in the public imagination. Fought in the then NEFA, it epitomises individual valour against heavy odds. 4 Garhwal Rifles was involved in preparing delaying positions, A Coy, 4 Garhwal Rifles deployed left of Sela-Jang road. On 17 Nov, 2 battalions of the PLA attacked A Coy positions. Twice they were beaten back till Chinese established an MMG nest close to Indian positions, creating havoc & heavy casualties. Volunteers were asked to take down the MMG nest. L/Nk Trilok Singh Negi, Rfn Jaswant Singh Rawat & Rfn Gopal Singh Gusain volunteered. Jaswant & Gopal crawled towards the MMG nest as Trilok Singh provided cover fire. Jaswant & Gopal crawled up to 15 mtrs of the nest. With supporting fire from Trilok Singh, they lobbed grenades & charged the MMG nest. Jaswant jumped into the MMG pit & snatched the MMG from the Chinese, he was hit in the head as he dragged the MMG back, while Gusain & Negi died in their attempt to return to their own positions. Jaswant managed to drag the MMG to the Coy position. The invincible courage shown by the A Coy in general & the bravery of the trio in defending the Sela-Jang road from the Chinese is a golden chapter in the history of military annals. Rfn Jaswant Singh Rawat of Dhumakot, Pauri Garhwal earned immortality on that fateful day of November in the year 1962.— Col Shivraj Singh Rathore (@ColShivrajSingh) November 17, 2026
প্ৰচণ্ড গুলীবৰ্ষণৰ মাজতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ গ্ৰেণেড নিক্ষেপেৰে মেচিনগানটো নিস্ক্ৰিয় কৰে । এই অভিযানত তিলক সিং নেগী আৰু গোপাল সিং গুছেইনৰ লগতে যশৱন্ত সিং ৰাৱটে অসাধাৰণ সাহস প্ৰদৰ্শন কৰে । অভিযানৰ সময়তে যশৱন্ত সিং গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । অৱশেষত ১৭ নৱেম্বৰৰ সেই যুদ্ধতে তেওঁ শ্বহীদ হয় । এই যুদ্ধত তেওঁলোকৰ প্ৰতিৰোধে চীনা বাহিনীৰ অগ্ৰগতিৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় সেনাৰ মনোবল আৰু দৃঢ়তাৰ এক ঐতিহাসিক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল ।
এজন সৈনিকৰ স্মৃতি, এখন যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰিচয়
যশৱন্ত সিং ৰাৱটৰ মৃত্যুৰ পিছতো নুৰানঙৰ সেই যুদ্ধক্ষেত্ৰই তেওঁৰ নাম বহন কৰি আহিছে । আজি সেই স্থান 'যশৱন্ত গড়' নামেৰে পৰিচিত । ভাৰতীয় সেনাৰ বাবে ই কেৱল এটা যুদ্ধ স্মাৰক নহয়, বৰঞ্চ দেশৰ প্ৰতি এজন সৈনিকৰ সৰ্বোচ্চ দায়িত্ববোধৰ প্ৰতীক ।
যশৱন্ত গড়ত সংৰক্ষিত হৈ আছে তেওঁৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন । তেওঁৰ বীৰত্বৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ সেনাৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । তেওঁৰ পোছাক, বুট, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ সৈতে জড়িত স্মৃতিয়ে আজিও পৰ্যটক, সেনা জোৱান আৰু দেশপ্ৰেমী লোকসকলক আবেগিক কৰি তোলে ।
এই স্থানক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰচলিত এক বিশেষ সেনা-পৰম্পৰা অনুসৰি, যশৱন্ত সিং ৰাৱটক আজিও এজন কৰ্তব্যৰত সৈনিক হিচাপেই সন্মান জনোৱা হয় । তেওঁৰ স্মৃতিত নিয়মীয়াকৈ পূজা-অৰ্চনা আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । বহু সেনা জোৱানৰ বিশ্বাস মতে যশৱন্ত সিং ৰাৱট আজিও এই সীমান্তৰ এগৰাকী অদৃশ্য প্ৰহৰী ।
বীৰত্বৰ স্বীকৃতি: মহাবীৰ চক্ৰ আৰু বীৰ চক্ৰ
নুৰানঙৰ যুদ্ধত প্ৰদৰ্শন কৰা অসাধাৰণ সাহসিকতাৰ বাবে যশৱন্ত সিং ৰাৱটক মৰণোত্তৰভাৱে মহাবীৰ চক্ৰ প্ৰদান কৰা হয় । নায়ক তিলক সিং নেগীক মৰণোত্তৰভাৱে বীৰ চক্ৰ আৰু ৰাইফলমেন গোপাল সিং গুছেইনক বীৰ চক্ৰৰে সন্মানিত কৰা হয় । এই যুদ্ধত ৪ গড়ৱাল ৰাইফলছৰ প্ৰতিৰোধৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে ইউনিটটোক 'Battle Honour – Nuranang' প্ৰদান কৰা হৈছিল । ভাৰতীয় সেনাৰ ইতিহাসত এই যুদ্ধ সন্মানৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ।
মৃত্যুৰ পিছতো কৰ্তব্য শেষ হোৱা নাই এইজন জোৱানৰ
সাধাৰণতে এজন সৈনিকৰ জীৱন তেওঁৰ কৰ্তব্য, সাহস আৰু দেশৰ প্ৰতি আনুগত্যৰ মাজেৰে পৰিচিত হয় । কিন্তু যশৱন্ত সিং ৰাৱটৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ মৃত্যুৱেও তেওঁৰ পৰিচয় মচি পেলাব নোৱাৰিলে । বৰঞ্চ নুৰানঙৰ পাহাৰত তেওঁৰ নাম এক স্থায়ী অনুপ্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হৈ পৰিল ।
আজিৰ প্ৰজন্মৰ বাবে যশৱন্ত সিং ৰাৱটৰ জীৱন আৰু আত্মত্যাগৰ কাহিনীয়ে এক বিশেষ বাৰ্তা বহন কৰে । দেশৰ সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিতো কেনেদৰে কৰ্তব্যত অটল থাকিব লাগে, তাৰ এক জীৱন্ত উদাহৰণ যশৱন্ত সিং ৰাৱট ।
১৭ নৱেম্বৰ, ১৯৬২, সেই দিনটোত নুৰানঙৰ পাহাৰত এজন বীৰ সেনানীৰ জীৱনৰ অন্ত পৰিছিল । কিন্তু তেওঁৰ সাহসৰ কাহিনীৰ অন্ত পৰা নাছিল । তেওঁৰ মৃত্যুৰ ৬৪ বছৰ পিছতো যশৱন্ত গড়ত উৰি আছে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা । পাহাৰৰ বুকুত প্ৰতিধ্বনিত হৈ আছে সেই আত্মত্যাগৰ ইতিহাস । যশৱন্ত সিং ৰাৱট আজি কেৱল এটা নাম নহয়, তেওঁ হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ অদম্য সাহস, দেশপ্ৰেম আৰু সীমান্ত ৰক্ষাৰ অংগীকাৰৰ এক চিৰন্তন প্ৰতীক । যুদ্ধত তেওঁ শ্বহীদ হৈছিল, কিন্তু তেওঁৰ কৰ্তব্যবোধ আজিও জীয়াই আছে ।
লগতে পঢ়ক: ত্ৰিৰংগাৰ গৌৰৱ-জনসেৱাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ : সেনাৰ পৰ্বতাৰোহণ দলে জিনিলে সীমান্তৰ বাসিন্দাৰ হৃদয়