ETV Bharat / bharat

উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি আৰু চিকিৎসকৰ যত্নই এটি শিশুক দিলে নতুন জীৱন

হায়দৰাবাদৰ ৰেইনব' চিলড্ৰেণছ হাস্পতালৰ চিকিৎসকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা । ৬২ দিনৰ চিকিৎসাৰ অন্তত এটি শিশুৱে পালে নতুন জীৱন ।

Rainbow Childrens Hospital
উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি আৰু চিকিৎসকৰ যত্নই এটি শিশুক দিলে নতুন জীৱন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : চিকিৎসকসকলক সাধাৰণতে দ্বিতীয় ভগৱান বুলি কোৱা হয় । এগৰাকী চিকিৎসকৰ বাবেই বহু ৰোগীয়ে এটা নতুন জীৱন লাভ কৰে । তেনেকৈয়ে এটি শিশুক নতুন জীৱন দিলে হায়দৰাবাদৰ চিকিৎসকে । হায়দৰাবাদৰ ৰেইনব' চিলড্ৰেণছ হাস্পতালৰ চিকিৎসকে দুমাহৰো অধিক সময় হাওঁফাওঁৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ সৈতে যুঁজি থকা অসমৰ ৮ বছৰীয়া শিশুৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি সকলোৰে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈছে । চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত এয়া এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিচাপেও বিবেচিত হৈছে ।

গুৱাহাটীৰ কৌশিক নেওগ আৰু ডাঃ আদ্ৰিজা দে'ৰ পুত্ৰ ৮ বছৰীয়া পুত্ৰ ইনফ্লুৱেঞ্জা-বি ভাইৰাছত আক্রান্ত হৈছিল । পিছত ই নিউমোনিয়ালৈ ৰূপান্তৰিত হয় । যাৰ ফলত হাওঁফাওঁৰ অধিক ক্ষতি হয় । গুৱাহাটীৰ এখন চিকিৎসালয়ত এসপ্তাহ ধৰি ভেণ্টিলেটৰত ৰখা হয় কিশোৰজনক । কিন্তু লাহে লাহে স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটে ।

অৱশেষত স্থানীয় চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে পৰিয়ালটোৱে হায়দৰাবাদৰ ৰেইনব' চিলড্ৰেণছ হাস্পতালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে । ৫ এপ্ৰিলত শিশু ইচিএমঅ' বিশেষজ্ঞ ডাঃ কপিল বি সাচানেৰ নেতৃত্বত এটা বিশেষ চিকিৎসা দলে ইচিএমঅ' ইউনিট লৈ গুৱাহাটীলৈ উৰা মাৰে । তাৰ পিছত সংকটজনক অৱস্থাত থকা কিশোৰজনক এয়াৰ এম্বুলেন্সেৰে হায়দৰাবাদলৈ লৈ যোৱা হয় ।

এই সন্দৰ্ভত ডাঃ কপিল বি সাচানেয়ে কয়, "শিশুটি আমাৰ ওচৰ পোৱাৰ সময়লৈকে তেওঁৰ হাওঁফাওঁৰ গুৰুতৰ ক্ষতি হৈছিল আৰু শৰীৰক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেন যোগান ধৰিব পৰা নাছিল । আমি লগে লগে তেওঁক ভেনো-ভেনাছ ইচিএমঅ'ৰ সহায়ত ৰাখিছিলোঁ, যিয়ে সাময়িকভাৱে হাওঁফাওঁৰ কাম কৰিছিল আৰু তেওঁৰ শৰীৰটো সুস্থ হৈ উঠাত সহায় কৰিছিল ।"

এক্সট্ৰাকৰ্প'ৰিয়েল মেমব্ৰেন অক্সিজেনেচন (ইচিএমঅ') হৈছে জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা হৃদযন্ত্ৰ বা হাওঁফাওঁৰ বিকলতা থকা ৰোগীৰ বাবে উন্নত জীৱন সহায়ৰ এক প্ৰকাৰ । ই শৰীৰৰ বাহিৰত তেজ পাম্প কৰি এক কৃত্ৰিম হাওঁফাওঁৰ দৰে কাম কৰে । যিয়ে অক্সিজেন যোগান ধৰে আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উলিয়াই দিয়ে । যাৰ ফলত অংগবোৰে জিৰণি লয় আৰু সুস্থ হৈ উঠে ।

শিশুটোক ৩৬ দিন ইচিএমঅ'ৰ সহায়ত ৰখা হয় আৰু সেই সময়ত চিকিৎসা আৰু নিৰীক্ষণ চলাই থকা হয় । চিকিৎসকে কয় যে এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা তেওঁৰ হাওঁফাওঁ সুস্থ হ'বলৈ যথেষ্ট সময় পোৱাৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগসমূহে অক্সিজেন সমৃদ্ধ তেজ লাভ কৰে ।

চিকিৎসকগৰাকীয়ে লগতে কয়, "ইচিএমঅ'ক প্ৰায়ে জীৱন ৰক্ষাৰ অন্তিম উপায়ৰ ব্যৱস্থা বুলি গণ্য কৰা হয় । শিশুটো আৰোগ্য হৈ উঠাৰ আঁৰত সময়মতে চিকিৎসা, উন্নত চিকিৎসা সেৱা আৰু শিশু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে দেখুওৱা দৃঢ়তাৰ প্ৰমাণ ।" মুঠ ৬২ দিন চিকিৎসালয়ত কটোৱাৰ পিছত শিশুটো সুস্থ হৈ উঠে আৰু ৭ জুনত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় ৷

চিকিৎসালয়ৰ বিষয়াসকলে এই ঘটনাটোক শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে শিশুৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি অভিহিত কৰি গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ শিশুসকলৰ বাবে উন্নত ইচিএমঅ' চিকিৎসাই কেনেকৈ জীৱনৰ দ্বিতীয়টো সুযোগ দিব পাৰে সেই বিষয়ে আলোকপাত কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

তেজপুৰৰ লিচুক সোৱাদযুক্ত বুলিলে ছিংগাপুৰৰ উচ্চায়ুক্তই

TAGGED:

ECMO
নিউমোনিয়া
হাওঁফাওঁৰ ৰোগ
চিকিৎসা পদ্ধতি
RAINBOW CHILDRENS HOSPITAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.