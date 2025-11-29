৬০০ বছৰীয়া এই গছজোপা এতিয়া বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু

৬০০ বছৰীয়া এই গছজোপা এতিয়া বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু
খেদেৰ গাঁওবাসীয়ে এই বিশেষ গছজোপা সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাইছে । আনহাতে, লণ্ডনৰ আৰ্বো কালচাৰেল ছ’চাইটীৰ বিষয়াসকলে ইয়াৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিব ।
কোলহাপুৰ (মহাৰাষ্ট্ৰ) : মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোলহাপুৰৰ এজোপা বিশেষ গছ । এই গছজোপা যেনেদৰে এক আশ্চৰ্য, তেনেদৰে আকৰ্ষণৰো কেন্দ্ৰবিন্দু । কিয়নো গছজোপাৰ বয়স ৬০০ বছৰ । ১২০ ফুট ওখ আৰু ৭০ ফুট পৰিধিৰ গছজোপাক হিন্দীত কোৱা হয় 'বহেড়া', আমাৰ স্থানীয় ভাষাত ইয়াৰ নাম ভোমোৰা । এজোপা ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ । ৮ হাজাৰ বৰ্গফুট এলেকাত বিস্তৃত হৈ থকা এই অতিকায় গছজোপা এতিয়া বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।
এই ভোমোৰা গছজোপাই ৬০০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই আৰু প্ৰাণীক নিৰাপদ আশ্ৰয় দি আহিছে । এই বিশালকায় গছজোপা সাহ্যাদ্ৰি ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অংশস্বৰূপ সাহুৱাদী তালুকৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ খেড়ে গাঁৱত আছে । স্থানীয় লোকসকলে গছজোপাক প্ৰাণভৰি ভালপায় । কিয়নো গছজোপাই তেওঁলোকৰ অঞ্চলটোৰ এক অনন্য পৰিচয় দাঙি ধৰিছে । ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যত অতি চহকী । ইয়াত আন বহুতো বিৰল আৰু পুৰণি গছো পোৱা যায় ।
কোলহাপুৰৰ প্ৰকৃতিবিদসকলে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক এই গছজোপাক সুৰক্ষা দিবলৈ আহ্বান জনাইছে । লগতে এই গছজোপাৰ অনন্য বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে প্ৰচাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহক অৱগত কৰিছে ।
"আমি বিচাৰোঁ যে কোলহাপুৰ জিলাৰ বিষয়াসকলে ইয়াক 'ঐতিহ্যমণ্ডিত গছ' হিচাপে চিহ্নিত কৰি ইয়াক ভালদৰে সুৰক্ষিত কৰাটো নিশ্চিত কৰক । ইয়াৰ ডালবোৰ অতি বিশাল আৰু কাঁইটবোৰত নতুন পুলিৰ সৃষ্টি হয় । এই গছজোপাত মৌচাকো আছে, যিটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিয়নো মৌমাখি চহকী জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ ।" প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি থকা এগৰাকী যুৱ বিজ্ঞানী বিলাস তোলাশংকৰে ই টিভি ভাৰতক জনায় ।
আনহাতে, এই গছজোপাক বহু ভক্তই পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ লগতে ইয়াৰ ৰক্ষণাবেক্ষণো কৰি আহিছে । এই গছজোপাত দিঘে পৰিয়ালেও প্ৰসাদ আগবঢ়ায় । গছজোপা এতিয়া প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, বৃক্ষবিদ আৰু বিদেশীসকলৰ মাজতো প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ দৰ্শনৰ বাবে আহে । বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা কোলহাপুৰৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে এই আপুৰুগীয়া গছজোপা সুৰক্ষাৰ বাবে অতি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আহিছে ।
উল্লেখ্য যে ভোমোৰাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল Terminalia bellirica । ই Combretaceae পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত এক বৃহৎ পৰ্ণপাতী গছ । দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সমভূমি আৰু নামনিৰ পাহাৰ অঞ্চলত ইয়াক সাধাৰণতে পোৱা যায় । এই অঞ্চলবোৰত ইয়াক ঔষধি গছ হিচাপেও খেতি কৰা হয় ।
ভোমোৰা গছৰ বাকলি শিলিখা আৰু আমলখিৰ বাকলিৰ সৈতে মিহলাই ত্ৰিফলাৰ গুড়ি তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ফলত এই গছৰ আশেপাশে থকা অঞ্চলটো বনৌষধিৰে ভৰপূৰ ।
প্ৰকৃতিপ্ৰেমী গোটৰ ডঃ আমোল পাটিল আৰু টোলাশংকৰে এই গছজোপাৰ বিষয়ে লণ্ডনৰ আৰ্বো কালচাৰেল ছ’চাইটীক অৱগত কৰিবলৈ আজাদ হিন্দ নেচাৰ আৰ্মীৰ ডঃ ৰাহুল মেগডুমক অনুৰোধ জনাইছে । এই লণ্ডন ছ’চাইটীৰ বিষয়াসকলে অতি সোনকালে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব আৰু এই গছজোপাৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লণ্ডনৰ আৰ্বৰিকালচাৰেল এছ’চিয়েচনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া (চি ই অ’) ফিলিপ স্মাইল আৰু জন পাৰ্কাৰে এই গছজোপাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ অধ্যয়ন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
উদ্ভিদ গৱেষক সুহাষ ৱায়াংগাংকাৰৰ মতে, “তাৰ পিছত এই গছজোপাক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ’ব ।”