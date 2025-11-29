ETV Bharat / bharat

৬০০ বছৰীয়া এই গছজোপা এতিয়া বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু

খেদেৰ গাঁওবাসীয়ে এই বিশেষ গছজোপা সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাইছে । আনহাতে, লণ্ডনৰ আৰ্বো কালচাৰেল ছ’চাইটীৰ বিষয়াসকলে ইয়াৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিব ।

600 Year old Behda
৬০০ বছৰীয়া এজোপা গছ; এই গছজোপা এতিয়া বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰবিন্দু (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 29, 2025 at 3:02 PM IST

কোলহাপুৰ (মহাৰাষ্ট্ৰ) : মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোলহাপুৰৰ এজোপা বিশেষ গছ । এই গছজোপা যেনেদৰে এক আশ্চৰ্য, তেনেদৰে আকৰ্ষণৰো কেন্দ্ৰবিন্দু । কিয়নো গছজোপাৰ বয়স ৬০০ বছৰ । ১২০ ফুট ওখ আৰু ৭০ ফুট পৰিধিৰ গছজোপাক হিন্দীত কোৱা হয় 'বহেড়া', আমাৰ স্থানীয় ভাষাত ইয়াৰ নাম ভোমোৰা । এজোপা ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ । ৮ হাজাৰ বৰ্গফুট এলেকাত বিস্তৃত হৈ থকা এই অতিকায় গছজোপা এতিয়া বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।

এই ভোমোৰা গছজোপাই ৬০০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই আৰু প্ৰাণীক নিৰাপদ আশ্ৰয় দি আহিছে । এই বিশালকায় গছজোপা সাহ্যাদ্ৰি ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অংশস্বৰূপ সাহুৱাদী তালুকৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ খেড়ে গাঁৱত আছে । স্থানীয় লোকসকলে গছজোপাক প্ৰাণভৰি ভালপায় । কিয়নো গছজোপাই তেওঁলোকৰ অঞ্চলটোৰ এক অনন্য পৰিচয় দাঙি ধৰিছে । ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যত অতি চহকী । ইয়াত আন বহুতো বিৰল আৰু পুৰণি গছো পোৱা যায় ।

কোলহাপুৰৰ প্ৰকৃতিবিদসকলে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক এই গছজোপাক সুৰক্ষা দিবলৈ আহ্বান জনাইছে । লগতে এই গছজোপাৰ অনন্য বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে প্ৰচাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহক অৱগত কৰিছে ।

600 Year old Behda
কোলহাপুৰৰ ৬০০ বছৰীয়া গছজোপা ৰক্ষণাবেক্ষণত নিয়োজিত এওঁলোক (ETV Bharat)

"আমি বিচাৰোঁ যে কোলহাপুৰ জিলাৰ বিষয়াসকলে ইয়াক 'ঐতিহ্যমণ্ডিত গছ' হিচাপে চিহ্নিত কৰি ইয়াক ভালদৰে সুৰক্ষিত কৰাটো নিশ্চিত কৰক । ইয়াৰ ডালবোৰ অতি বিশাল আৰু কাঁইটবোৰত নতুন পুলিৰ সৃষ্টি হয় । এই গছজোপাত মৌচাকো আছে, যিটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিয়নো মৌমাখি চহকী জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ ।" প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি থকা এগৰাকী যুৱ বিজ্ঞানী বিলাস তোলাশংকৰে ই টিভি ভাৰতক জনায় ।

আনহাতে, এই গছজোপাক বহু ভক্তই পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ লগতে ইয়াৰ ৰক্ষণাবেক্ষণো কৰি আহিছে । এই গছজোপাত দিঘে পৰিয়ালেও প্ৰসাদ আগবঢ়ায় । গছজোপা এতিয়া প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, বৃক্ষবিদ আৰু বিদেশীসকলৰ মাজতো প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ দৰ্শনৰ বাবে আহে । বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা কোলহাপুৰৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে এই আপুৰুগীয়া গছজোপা সুৰক্ষাৰ বাবে অতি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আহিছে ।

উল্লেখ্য যে ভোমোৰাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল Terminalia bellirica । ই Combretaceae পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত এক বৃহৎ পৰ্ণপাতী গছ । দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সমভূমি আৰু নামনিৰ পাহাৰ অঞ্চলত ইয়াক সাধাৰণতে পোৱা যায় । এই অঞ্চলবোৰত ইয়াক ঔষধি গছ হিচাপেও খেতি কৰা হয় ।

ভোমোৰা গছৰ বাকলি শিলিখা আৰু আমলখিৰ বাকলিৰ সৈতে মিহলাই ত্ৰিফলাৰ গুড়ি তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ফলত এই গছৰ আশেপাশে থকা অঞ্চলটো বনৌষধিৰে ভৰপূৰ ।

প্ৰকৃতিপ্ৰেমী গোটৰ ডঃ আমোল পাটিল আৰু টোলাশংকৰে এই গছজোপাৰ বিষয়ে লণ্ডনৰ আৰ্বো কালচাৰেল ছ’চাইটীক অৱগত কৰিবলৈ আজাদ হিন্দ নেচাৰ আৰ্মীৰ ডঃ ৰাহুল মেগডুমক অনুৰোধ জনাইছে । এই লণ্ডন ছ’চাইটীৰ বিষয়াসকলে অতি সোনকালে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব আৰু এই গছজোপাৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লণ্ডনৰ আৰ্বৰিকালচাৰেল এছ’চিয়েচনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া (চি ই অ’) ফিলিপ স্মাইল আৰু জন পাৰ্কাৰে এই গছজোপাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ অধ্যয়ন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

উদ্ভিদ গৱেষক সুহাষ ৱায়াংগাংকাৰৰ মতে, “তাৰ পিছত এই গছজোপাক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ’ব ।”

