উত্তৰাখণ্ডত সুৰংগ খহি ৯ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, আহত ১৪ জন
সুৰংগটোৰ পৰা বিশজন লোকক উলিয়াই অনা হৈছে । ইয়াৰে ৯ জনক মৃত ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে ১৪ জন লোক আহত হয় ৷
Published : August 14, 2026 at 8:32 AM IST|
Updated : August 14, 2026 at 10:46 AM IST
ডেৰাডুন: উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলী জিলাৰ এটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ স্থানত নিৰ্মিত সুৰংগত পানী প্ৰৱেশ কৰা ফলত আবদ্ধ হৈ পৰে বহুকেইজন শ্ৰমিক ৷ বৰ্তমানলৈকে ৯ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১৪ জন আহত হয় বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে । চামোলীৰ জিলা দণ্ডাধীশ গৌৰৱ কুমাৰৰ মতে সুৰংগটোৰ পৰা ২৩ জন লোকক উলিয়াই অনা হৈছে আৰু ইয়াৰে ৯ জন লোকক মৃত বুলি ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে আহত ১৪ জন লোক ওচৰৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
তেওঁ কয় যে সুৰংগটোৰ ভিতৰত অধিক লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি ৷ কাৰণ এতিয়াও অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে । পিপলকোটি অঞ্চলৰ তেহৰী জল উন্নয়ন নিগম লিমিটেডৰ প্ৰকল্পস্থলীত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । হিন্দুস্তান কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী (এইচ চি চি)ৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।
आपदा परिचालन केंद्र, देहरादून पहुंचकर मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 13, 2026
टनल में फंसे 22 श्रमिकों में से अब तक 16 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शेष… pic.twitter.com/4QZ8I8lHSB
উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টাৰ বুজ লয় । ৰাজ্যখনৰ মুখ্য সচিব আনন্দ বৰ্ধনে পূৰ্বে কয় যে খবৰ অনুসৰি পিপলকোটি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সুৰংগত পানী প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত কেইবাজনো শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ পৰে ৷ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (এছডিআৰএফ), কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনী (চিআইএছএফ)কে ধৰি অন্যান্য সংস্থা ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হয় ।
উদ্ধাৰ অভিযানত যোগদান কৰিবলৈ ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীৰ এটা দল পিপলকোটিলৈ আহে । ভাৰত-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষী আৰু সেনাৰ দলো মোতায়েন কৰা হয় । জিলা দণ্ডাধীশ গৌৰৱ কুমাৰে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ অভিযানৰ তদাৰক কৰা বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।
দুৰ্যোগ প্ৰৱণ জিলা চামোলী
চামোলী জিলা অত্যন্ত দুৰ্যোগ প্ৰৱণ অঞ্চল । যোৱা কিছু বছৰত জিলাখনত কেইবাটাও দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰেনী দুৰ্যোগ, যোশীমঠৰ ভূমিস্খলন, তামাকনলা দুৰ্যোগ আদি ঘটনাই ক্ৰমান্বয়ে চামোলীক এনে দুৰ্যোগৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি তুলিছে ।
কেনেকৈ সংঘটিত হ’ল দুৰ্ঘটনা
সূত্ৰই ইংগিত দিয়া মতে, মায়াপুৰ (পিপলকোটি)ত নির্মাণীয় THDC সুৰংগত পানী জমা হোৱা সন্দর্ভত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া তথ্য লাভ কৰা হয়৷ প্ৰাথমিক খবৰ অনুসৰি সুৰংগটোৰ ভিতৰত ১৮ ৰ পৰা ১৯ জন শ্ৰমিক আছিল । এইচ চি চি কোম্পানীয়ে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছে ।
পূৰ্ণগতিত সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান
ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় । এতিয়ালৈকে আঠাইশজন ব্যক্তিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, আৰু বাকী শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰৰ অভিযান অব্যাহত আছে । খবৰ অনুসৰি মুঠ ২২ জন লোক আবদ্ধ হৈ পৰে । এই পৰ্যন্ত ইয়াৰে ২০ জনক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ৯ জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
বিষয়াসকলে কয় যে জিলা প্ৰশাসনে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ কৰি আছে, আৰু সাহায্য আৰু উদ্ধাৰৰ বাবে সকলো প্ৰয়োজনীয় সম্পদ উক্ত স্থানত সংগঠিত কৰা হৈছে । পৰিস্থিতিৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে ।
‘‘পিপলকোটি সুৰংগৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ধামীয়ে বুজ লৈছে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে উদ্ধাৰ অভিযানৰ তদাৰক কৰি আছে । তেওঁ বিষয়াসকলক সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । ধামীয়ে উল্লেখ কৰে যে সুৰংগটোত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ কৰাটো সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ হ’ব লাগে ।’’ এজন বিষয়াই কয় ।
মন কৰিবলগীয়া যে উত্তৰাখণ্ডৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত বৰ্তমান বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । শেহতীয়াকৈ চামোলীৰ তামাকনলা অঞ্চলত পানীৰ ঢৌৱে এখন দলং উটুৱাই লৈ যায়, যাৰ ফলত যোশীমঠ-মালাৰী ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰে ।
এক্সত এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ধামীয়ে এই ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি সকলো সংস্থাকে যুদ্ধৰ ভিত্তিত সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আৰু পুনৰ্বাসন বিভাগৰ সচিব বিনোদ কুমাৰ সুমনে কয় যে জৰুৰীকালীন অভিযান কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰিস্থিতি নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰয়োজন হ’লে অতিৰিক্ত দল মোতায়েন কৰা হ’ব ।
মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে কয়, "আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ হৈছে সুৰংগটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ প্ৰতিজন ব্যক্তিক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা । এনডিআৰএফ, এছডিআৰএফ, জিলা প্ৰশাসন, স্থানীয় আৰক্ষী, স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ দলসমূহ সকলো ঠাইতে আছে ৷ যুদ্ধকালীন গতিত অভিযান চলাবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক: উত্তৰাখণ্ডত সুৰংগ খহি ৩ জনৰ মৃত্যু, এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ ১৮ জন শ্ৰমিক