তেলেংগানাত সহ্যাতীত গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ ; এদিনতেই প্ৰাণ হেৰুৱালে ৫১ জনে
তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ ফলত মৃত্যু হোৱা মুঠ লোকৰ সংখ্যা ১০০ ৰো অধিকলৈ বৃদ্ধি ৷ ৰাজ্যখনত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰাই স্পৰ্শ কৰিছে ৪৬.৩ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ।
Published : May 24, 2026 at 5:50 PM IST
হায়দৰাবাদ(তেলেংগানা): দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গৰমৰ প্ৰকোপ ৷ পুৱা উঠিয়েই সূৰ্যদেৱতাৰ খাও খাও মূৰ্তি দেখি স্তম্ভিত হৈ পৰিছে জনতা ৷ ইয়াৰ মাজতে তেলেংগানাত এদিনতেই গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহত প্ৰাণ হেৰুৱালে ৫১ জনকৈ লোকে । ৰাজ্য়খনত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ ফলত মৃত্যু হোৱা মুঠ লোকৰ সংখ্যা ১০০ ৰো অধিকলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
সমগ্ৰ দেশতে তীব্ৰতৰ হৈ পৰা গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ মাজতে শনিবাৰে তেলেংগানাত প্ৰচণ্ড গৰমৰ ফলত কমেও ৫১ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে । এই দিনটোতেই ৰাজ্যখনৰ ১৫ খন জিলাত ৪৫ ডিগ্ৰীতকৈও অধিক তাপমাত্ৰাই অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে ৷ ৰাজ্যখনৰ কোঠাগুড়েম জিলাত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰাই ৪৬.৩ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ স্পৰ্শ কৰিছে ।
ৰাজ্য়খনৰ ৱাৰাংগল জিলাত সৰ্বাধিক ২৩ জনৰ মৃত্যু হৈছে । কৰিমনগৰ জিলাত ১১ জন, খাম্মামত ৭ জন, আদিলাবাদত ৫ জন আৰু নলগোণ্ডাত ৫ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ।
উল্লেখ্য় যে, যোৱা শুকুৰবাৰে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ৩৪ জন আৰু বৃহস্পতিবাৰে আন ২২ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত শনিবাৰে গৰমৰ ফলত সৰ্বাধিক সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু ঘটে ।
৪ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা :
ৰাজ্য়খনত গৰমৰ ফলত মৃত্য়ু হোৱা লোকৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি হোৱাৰ মাজতেই শনিবাৰে ৰাজ্যৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী পংগুলেটি শ্ৰীনিবাস ৰেড্ডীয়ে ঘোষণা কৰে ক্ষতিপূৰণ । এই ঘোষণা অনুসৰি প্ৰতিগৰাকী মৃতকৰ পৰিয়ালক ৪ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা হ’ব ।
অ’আৰএছ পেকেট উপলব্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ :
মন্ত্ৰী ৰেড্ডীয়ে তাপমাত্ৰাই অভিলেখ স্থাপন কৰা মণ্ডল আৰু গাঁওসমূহ চিনাক্ত কৰি ৰাইজক আগতীয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । তদুপৰি বাছ আস্থান, বজাৰ, মূল পথ, শ্ৰমিকে বেছি কাম কৰা অঞ্চল আৰু সাধাৰণ লোকে ঘূৰি ফুৰা অঞ্চলত ঠাণ্ডা খোৱাপানী, মাখন আৰু অ’আৰএছ পেকেট উপলব্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আয়ুক্তক নিৰ্দেশ :
ৰেড্ডীয়ে আয়ুক্তসকলক ব্যক্তিগতভাৱে এই পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিকোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থা নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ গাঁও আৰু মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সকলো কৰ্মচাৰীক সাজু হৈ থাকিবলৈ কয় । তেওঁ কয় যে হিটষ্ট্ৰোকৰ লক্ষণ দেখা দিয়াৰ লগে লগে জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱাই চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে সাজু থাকিব লাগিব ।
মাটিৰ পাত্ৰত চৰাইৰ বাবে পানী ...
ইপিনে, মন্ত্ৰী ৰেড্ডীয়ে কয় যে চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ সামূহিক দায়িত্ব ৰাইজৰ লগতে জীৱ-জন্তুক সুৰক্ষা দিয়া । সেইবাবে তেওঁ পানীৰ টেংকী আৰু মাটিৰ পাত্ৰত চৰাই আৰু জীৱ-জন্তুক খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ আহ্বান জনায় ।
সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ৪৬.৩ ডিগ্ৰী :
দেশৰ বাকী অংশৰ দৰেই তেলেংগানাতো গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ অব্য়াহত আছে । শনিবাৰে ৰাজ্যখনৰ কোঠাগুডেম জিলাত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ৪৬.৩ ডিগ্ৰী, নাৰায়ণপেট জিলাত সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা ৩৯.৮ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । ইপিনে, বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে তেলেংগানাৰ কেইবাখনো জিলাত আগন্তুক ৭ দিনলৈ ভয়ংকৰ গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ আগজাননী দিছে ।
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ২১ জনৰ মৃত্যু :
আনহাতে, শুকুৰবাৰ(২২ মে') ৰ দিনটোতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৰমৰ প্ৰভাৱত ২১ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰে দহজনৰ মৃত্যু হৈছে বিজয়াৱাড়া চহৰত । মৃত দহজনৰ ভিতৰত দুটা মৃতদেহ সাধাৰণ নাগৰিকৰ বুলি চিনাক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে বাকী আঠটা মৃতদেহ অচিনাকি ভিক্ষাৰীৰ বুলি প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰিছে ।
