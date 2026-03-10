ETV Bharat / bharat

ঈনাডু সাংবাদিকতা বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী : প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ দৃষ্টিভংগীক স্মৰণ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ

প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ দৃষ্টিভংগী আৰু কঠোৰ শিক্ষণ পদ্ধতিৰ কথা সোঁৱৰণ ঈনাডু সাংবাদিকতা বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ৷ হায়দৰাবাদত একত্ৰিত হৈছে প্ৰবীণ সাংবাদিকসকল ৷

50 Years Of Eenadu Journalism School
ঈনাডু সাংবাদিকতা বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 10, 2026 at 7:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ঈনাডু সাংবাদিকতা বিদ্যালয়ৰ পঞ্চাশ বছৰ পূৰ্ণ ৷ বিদ্যালয়খনে পালন কৰিছে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ ৷ এই উপলক্ষে হায়দৰাবাদত একত্ৰিত হৈছে প্ৰবীণ সাংবাদিকসকল ৷

প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিক্ষাৰ্থী হিচাপে নিউজ ৰূমত প্ৰৱেশ কৰাৰ পঞ্চাশ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকলে পুনৰবাৰ হায়দৰাবাদত একত্ৰিত হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য - ঈনাডু সাংবাদিকতা বিদ্যালয়ৰ প্ৰথমটো গোটৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কেৰিয়াৰ আৰু তেলুগু সাংবাদিকতাক গতিপথ দিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰা ৷

১৯৭৬ চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা সাংবাদিকতা বিদ্যালয়খনৰ সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে সোমবাৰে ছোমাজিগুড়াৰ ঈনাডুৰ কাৰ্যালয়ত পুনৰ একত্ৰিত হয় প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল । এই অনুষ্ঠানটো স্মৃতি ৰোমন্থনৰ বাহক হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ কিয়নো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ এৰি অহা সময়ক স্মৰণ কৰাৰ লগতে ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ, প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওক ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ৷ এইগৰাকী মহীৰূহে বহু পূৰ্বেই সাংবাদিকতাৰ ভেটি স্থাপন কৰে ৷

এই অনুষ্ঠানৰ সময়ত ঈনাডুৰ সম্পাদক এম নাগেশ্বৰ ৰাৱে ‘‘স্বৰ্ণাক্ষৰী’’ শীৰ্ষক এক বিশেষ স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে, য’ত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰথমটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ গোটৰ স্মৃতি আৰু অভিজ্ঞতাক লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ৷ পিছলৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকলে এক মত-বিনিময় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তেওঁলোকৰ পেছাদাৰী জীৱনক কেনেকৈ গঢ় দিছিল আৰু আজিৰ পৰ্যায়ত উপনীত কৰাইছিল, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰে ।

বিদ্যালয়খনৰ প্ৰথমটো দিনৰ কথা স্মৰণ কৰি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কয় যে প্ৰথমটো বেটচত ২৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছিল, যিয়ে আবিদছৰ মাৰ্গদৰ্শী কাৰ্যালয়ত সাংবাদিকতাৰ পাঠদান গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ এই কাৰ্যসূচীয়ে শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদানৰ মাত্ৰা বহু ওপৰলৈ নিছিল ৷ লগতে প্ৰতিবেদন, সম্পাদনা আৰু নিউজৰুমৰ পৰিচালনাৰ কেনেদৰে হয়, তাৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞানো প্ৰদান কৰিছিল । বহুতে কয় যে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো ইমানেই নিখুঁত আছিল যে যিটোৱে প্ৰশিক্ষাৰ্থী বাছনি কৰাৰ সময়ত সামাজিক সচেতনতা, দায়িত্ব আৰু দায়বদ্ধতাক গুৰুত্ব দিয়া ৰামোজী ৰাওৰ দৃষ্টিভংগীক প্ৰতিফলিত কৰিছিল ।

প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এজনে অতীতৰ কথা সুঁৱৰি কয়, ‘‘ঈনাডুত প্ৰদান কৰা শিক্ষণে অনুশাসন আৰু সমাজৰ প্ৰতি কৰ্তব্যবোধৰ সৃষ্টি কৰিছিল । সেই মূল্যবোধে আমাক সদায় জীৱন আৰু বৃত্তিৰ পথত আগবাঢ়িবলৈ সহায় কৰিব ।’’

মুখ্য অতিথি হিচাপে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰদান কৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কে শ্ৰীনিবাস ৰেড্ডীয়ে কয় যে ঈনাডুৱে তেলুগু সাংবাদিকতাৰ ইতিহাসত চিৰস্থায়ী হৈ পৰিছে । তেওঁ কয়, ‘‘সংযুক্ত তেলেগু ৰাজ্যত আন কোনো কাকতে ইমান অমলিন প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা নাই । ইয়াত কাম কৰাসকলে গৌৰৱেৰে কয় যে ঈনাডু ব্ৰেণ্ডে নিজৰ কথাই কয় ।’’

সাংবাদিকতাৰ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ দেৱুলাপল্লী অমৰেও তেওঁৰ পেছাদাৰী যাত্ৰাক গঢ় দিয়াৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোক কৃতিত্ব প্ৰদান কৰে ৷ ‘‘সাংবাদিকতাত মোক জন্ম দিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোৱেই হৈছে ঈনাডু । এইক্ষেত্ৰত মই যি স্বীকৃতি লাভ কৰিলোঁ, সেয়া তাত লাভ কৰা প্ৰশিক্ষণৰ বাবেহে সম্ভৱ হৈছে ।’’

এই কাৰ্যসূচীত দণ্ডমুদি সুষমা, মাংগু ৰাজাগোপাল, এ বিশ্বেশ্বৰ ৰেড্ডী, যাদৱিলী মূৰ্তি, নিদামৰ্থী ৰাজশেখৰ, সুৰমপুড়ি ৰমাছেশু, ৱাংগাৰী শ্যামসুন্দৰ, জি ভি এছ মূৰ্তি, এছ বালা ৰেড্ডী আৰু ৰেনুমানু বাছাকে ধৰি প্ৰথমটো গোটৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই অনুষ্ঠানত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰতিনিধি আৰু সাংবাদিক সংঘৰ নেতাসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই সমাৱেশ কেৱল পুনৰ মিলনৰ মঞ্চ নাছিল, বৰং সাংবাদিকৰ প্ৰজন্মক গঢ় দিয়া আৰু তেলেগু সংবাদ মাধ্যমত চিৰস্থায়ী চাপ পেলোৱা শিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি প্ৰদান কৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিহে আছিল ।

লগতে পঢ়ক: ৰিজিজুক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা গৌৰৱ গগৈৰ : দায়িত্বহীন বিৰোধী দল বুলি উভতি ধৰিলে অমিত শ্বাহে

TAGGED:

ৰামোজী ৰাও
হায়দৰাবাদত সাংবাদিকতাৰ বিদ্যালয়
স্বৰ্ণাক্ষৰী
ৰামোজী গ্ৰুপ
ঈনাডু সাংবাদিকতা বিদ্যালয়

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.