ETV Bharat / bharat

বিজয় থালাপতি চৰকাৰেও তামিলনাডুৰ পৰা খেদিছে বাংলাদেশী, ৫০ বাংলাদেশীক বিতাৰণ

কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে তামিলনাডুৰ পৰা ৫০ গৰাকী বাংলাদেশীক পশ্চিমবংগলৈ প্ৰেৰণ

TAMIL NADU GOVT
বিজয় থালাপতি চৰকাৰেও তামিলনাডুৰ পৰা খেদিছে বাংলাদেশী (IANS)
author img

By PTI

Published : July 4, 2026 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তামিলনাডু : শনিবাৰে তামিলনাডুৰ বিজয় থালাপতি চৰকাৰে ল'লে বৃহৎ পদক্ষেপ ৷ ৫০ গৰাকী বাংলাদেশীক তামিলনাডুৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে ৷ এই সন্দৰ্ভত শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে কয় যে, প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতি এখন ৰে'লত ৫০ গৰাকী বাংলাদেশীক পশ্চিমবংগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰে ৪৪ গৰাকী পুৰুষ আৰু ৬ গৰাকী মহিলা আছে ৷"

আৰক্ষীয়ে কয়,"ছালেম জিলাৰ আট্টুৰত থকা বিশেষ ডিটেনশ্ব'ন কেম্পত আছিল ৫০ গৰাকী বাংলাদেশী ৷ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে তেওঁলোক ঘূৰাই পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ সেই স্বৰূপে ৩ জুলাইৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে তিৰুছিৰাপল্লীলৈ তিনিখনকৈ বাহন লৈ অনা হৈছিল ৷ তিৰুছিৰাপল্লীৰ পৰা হাওৰা এক্সপ্ৰেছৰ বিশেষ ডবাত তেওঁলোকক পশ্চিমবংগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"৫০ গৰাকী বাংলাদেশীৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৪০ গৰাকী আৰক্ষীক সেই বিশেষ ডবাত নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ শাক্তিভেলৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক ছেইলম আৰ্মড নেতৃত্বত আছে নিৰাপত্তাকেইগৰাকী ৷ তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে পশ্চিমবংগত ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনী চমুকৈ বিএছএফৰ হাতত ৫০ গৰাকী বাংলাদেশীক গতাই দিয়া হ'ব ৷"

তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, পশ্চিমবংগৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ হৰিদাসপুৰস্থিতত বিএছএফৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ব বাংলাদেশৰ নাগৰিক কেইটাক ৷ বিএছএফে বাংলাদেশৰ সীমান্ত সেনাবাহিনী বা বাংলাদেশ কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, তামিলনাডুৰ ছালেম জিলাৰ আট্টুৰৰ বিশেষ ডিটেনশ্ব'ন শিবিৰত বৰ্তমান ১৩০ৰ অধিক বিদেশী নাগৰিকক আছে ৷ ১৩০ৰ অধিক বিদেশী নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ৷ ইফালে প্ৰতিদিনে বাংলাদেশী নাগৰিকে, সেয়া পশ্চিমবংগ, অসম বা মেঘালয়ৰ সীমান্ত সিপাৰৰ পৰা অবৈধভাবে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰি আহিছে ৷

লগতে পঢ়ক:Z+ কাঢ়ি নি Z ঘূৰাই দিলে লালু-ৰাবৰীক: চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে স্বামী-স্ত্ৰীৰ ক্ষোভ

TAGGED:

তামিলনাডু
মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় থালাপতি
তামিলনাডুৰ পৰা বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ
পশ্চিমবংগ
TAMIL NADU GOVT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.