পশ্চিমবংগৰ তাৰাপীঠৰ অগ্নিকাণ্ডত মেঘালয়ৰ একেটা পৰিয়ালৰ ৫ জনৰ মৃত্যু

পশ্চিমবংগৰ তাৰাপীঠৰ অগ্নিকাণ্ডত মেঘালয়ৰ একেটা পৰিয়ালৰ ৫ জনৰ মৃত্যু
মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাই লোককেইজনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ নিকটাত্মীয়লৈ ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰে ৷
Published : August 18, 2026 at 11:44 AM IST
হায়দৰাবাদ : পশ্চিমবংগৰ বীৰভূম জিলাৰ তাৰাপীঠৰ হোটেলত সোমবাৰে পুৱা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি মৃত লোককেইজন মেঘালয়ৰ শিৱবাৰী বাগনাৰা অঞ্চলৰ বাসিন্দা আৰু তেওঁলোক একেটা পৰিয়ালৰে সদস্য ।
নিহত লোককেইজনক ৰাজেন্দ্ৰ নাথ আৰু তেওঁৰ পত্নী আশা নাথ, বৰুণ মোদক আৰু তেওঁৰ দুই সন্তান শিৱৰাজ মোদক (১০) আৰু ঔষনাথ মোদক (৮) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । হোটেলৰ বন্ধ কোঠালিত ধোঁৱাত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ ফলতেই লোককেইজনৰ মৃত্যু হয় ৷
বংগ চৰকাৰে নিহত লোককেইজনৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত মৃতদেহ পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিয়ে ৷
Deeply saddened by the tragic loss of five lives from Meghalaya in the devastating fire at Tarapith, West Bengal. My heartfelt condolences to the bereaved families from Dalu, West Garo Hills.— Conrad K Sangma (@SangmaConrad) August 17, 2026
As a mark of solidarity and support, the State Government will provide an ex-gratia of…
মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাই লোককেইজনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে ৷ তেওঁ সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্ট কৰি নিহত লোককেইজন পশ্চিম গাৰো পাহাৰৰ দলুৰ বাসিন্দা বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ নিকটাত্মীয়লৈ ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰে ৷
ইফালে বংগ চৰকাৰে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ জিলা দণ্ডাধীশ পুঁজিৰ পৰা ৩ লাখ টকা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা ৫ লাখ টকাৰ সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ বাবে তাৰাপীঠত অগণন ভক্তৰ সমাগম হৈছে ৷ শাওণ মাহৰ অন্তিমটো সোমবাৰত জলাভিষেকৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও অগণন ভক্তৰ তাৰাপীঠলৈ সমাগম ঘটিছিল আৰু তাৰাপীঠৰ লগতে ওচৰ পাজৰে থকা হোটেলত বাহৰ পাতিছিল ।
ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে পুৱা তাৰাপীঠৰ উক্ত হোটেলখনৰ ৰিচিপচনত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু জুইৰ লেলিহান শিখাই মুহূৰ্ততে সমগ্ৰ হোটেলখন ছানি ধৰে ৷ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত হোটেলৰ অধিকাংশ অতিথি শুই আছিল ৷ জুইৰ ধোঁৱা হোটেলৰ বন্ধ কোঠাত বিয়পি পৰাৰ ফলত শুই থকা অৱস্থাতে বহু লোক অসুস্থ হৈ পৰে ৷
অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে আৰু অসুস্থ আৰু অগ্নিদগ্ধ লোকসকলক ৰামপুৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
এই অগ্নিকাণ্ডত আলিপুৰদুৱাৰৰ আন চাৰিজন বাসিন্দাৰো মৃত্যু হয় । তেওঁলোকক কমল ৰয়, অমিত পাল, সুবীৰ সাহা আৰু ৰাজেশ শৰ্মা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ কমল ৰয়, অমিত পাল, সুবীৰ সাহা হোটেলৰ কোঠাত ধোঁৱাত আবদ্ধ হৈ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাজেশ শৰ্মাৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় ।
বংগ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ পুত্ৰ কল্যাণ পালক আটক কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : হোটেলত শুই থাকোতেই ছাই হৈ গ'ল ৭ জন: পুৱাই হুৱাদুৱা