ETV Bharat / bharat

পশ্চিমবংগৰ তাৰাপীঠৰ অগ্নিকাণ্ডত মেঘালয়ৰ একেটা পৰিয়ালৰ ৫ জনৰ মৃত্যু

মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাই লোককেইজনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ নিকটাত্মীয়লৈ ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰে ৷

TARAPITH HOTEL FIRE
অভিশপ্ত হোটেলখন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2026 at 11:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : পশ্চিমবংগৰ বীৰভূম জিলাৰ তাৰাপীঠৰ হোটেলত সোমবাৰে পুৱা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি মৃত লোককেইজন মেঘালয়ৰ শিৱবাৰী বাগনাৰা অঞ্চলৰ বাসিন্দা আৰু তেওঁলোক একেটা পৰিয়ালৰে সদস্য ।

নিহত লোককেইজনক ৰাজেন্দ্ৰ নাথ আৰু তেওঁৰ পত্নী আশা নাথ, বৰুণ মোদক আৰু তেওঁৰ দুই সন্তান শিৱৰাজ মোদক (১০) আৰু ঔষনাথ মোদক (৮) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । হোটেলৰ বন্ধ কোঠালিত ধোঁৱাত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ ফলতেই লোককেইজনৰ মৃত্যু হয় ৷

বংগ চৰকাৰে নিহত লোককেইজনৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত মৃতদেহ পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিয়ে ৷

মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাই লোককেইজনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে ৷ তেওঁ সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্ট কৰি নিহত লোককেইজন পশ্চিম গাৰো পাহাৰৰ দলুৰ বাসিন্দা বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ নিকটাত্মীয়লৈ ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰে ৷

ইফালে বংগ চৰকাৰে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ জিলা দণ্ডাধীশ পুঁজিৰ পৰা ৩ লাখ টকা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা ৫ লাখ টকাৰ সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ বাবে তাৰাপীঠত অগণন ভক্তৰ সমাগম হৈছে ৷ শাওণ মাহৰ অন্তিমটো সোমবাৰত জলাভিষেকৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও অগণন ভক্তৰ তাৰাপীঠলৈ সমাগম ঘটিছিল আৰু তাৰাপীঠৰ লগতে ওচৰ পাজৰে থকা হোটেলত বাহৰ পাতিছিল ।

ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে পুৱা তাৰাপীঠৰ উক্ত হোটেলখনৰ ৰিচিপচনত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু জুইৰ লেলিহান শিখাই মুহূৰ্ততে সমগ্ৰ হোটেলখন ছানি ধৰে ৷ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত হোটেলৰ অধিকাংশ অতিথি শুই আছিল ৷ জুইৰ ধোঁৱা হোটেলৰ বন্ধ কোঠাত বিয়পি পৰাৰ ফলত শুই থকা অৱস্থাতে বহু লোক অসুস্থ হৈ পৰে ৷

অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে আৰু অসুস্থ আৰু অগ্নিদগ্ধ লোকসকলক ৰামপুৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

এই অগ্নিকাণ্ডত আলিপুৰদুৱাৰৰ আন চাৰিজন বাসিন্দাৰো মৃত্যু হয় । তেওঁলোকক কমল ৰয়, অমিত পাল, সুবীৰ সাহা আৰু ৰাজেশ শৰ্মা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ কমল ৰয়, অমিত পাল, সুবীৰ সাহা হোটেলৰ কোঠাত ধোঁৱাত আবদ্ধ হৈ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাজেশ শৰ্মাৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় ।

বংগ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ পুত্ৰ কল্যাণ পালক আটক কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : হোটেলত শুই থাকোতেই ছাই হৈ গ'ল ৭ জন: পুৱাই হুৱাদুৱা

TAGGED:

তাৰাপীঠত অগ্নিকাণ্ড
অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু
ইটিভি ভাৰত অসম
মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমা
TARAPITH HOTEL FIRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.