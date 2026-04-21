৫.২ প্ৰাবল্য়ৰ ভূমিকম্পঃ জোকাৰিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুই ৰাজ্য়ক

৫.২ প্ৰাবল্য়ৰ ভূমিকম্পঃ জোকাৰিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুই ৰাজ্য়ক
মঙলবাৰে অহা ভূকম্পনৰ অভিকেন্দ্ৰ মণিপুৰৰ কামজাঙত আছিল । ৫.২ প্ৰাবল্য়ৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য় মণিপুৰক।
By ANI
Published : April 21, 2026 at 9:55 AM IST
কামজং (মণিপুৰ): পুনৰ ভূমিকম্পই জোকাৰিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুখন ৰাজ্য়ক । মঙলবাৰে পুৱা অহা ৫.২ প্ৰাবল্য়ৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য় মণিপুৰক । এই কম্পনে অসমকো স্পৰ্শ কৰিলে । মণিপুৰৰ লগতে অসমতো একে সময়তেই এই ভূকম্পন হয় ।
ইয়াৰ পিছতেই ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন কেন্দ্ৰই (এনচিএছ) প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য় । ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন কেন্দ্ৰৰ তথ্য় অনুসৰি, মণিপুৰত ৫.২ ৰ ভূকম্পন মঙলবাৰে পুৱাই সংঘটিত হয় । ভূকম্পনৰ অভিকেন্দ্ৰ মণিপুৰৰ কামজাঙত আছিল বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন কেন্দ্ৰই উল্লেখ কৰিছে । মঙলবাৰে পুৱা ৫:৫৯ বজাত হোৱা ভূকম্পনৰ সৃষ্টি হয় ৬২ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত । অৱশ্য়ে এই ৫.২ প্ৰাবল্য়ৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিত ৰাজ্য় দুখনৰ হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ বিষয়ে বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে জামিব পৰা হোৱা নাই ।
এক্স'ত এটা পোষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন কেন্দ্ৰই কয়, "এমৰ ইকু:৫.২,অন:২১/০৪/২০২৬ ০৫:৫৯:৩৩ আই.এছটি, লেট: ২৪.৭০৩ এন, লং:৯৪.৪১৫ ই, গভীৰতা:৬২ কিলোমিটাৰ, স্থান:কামজং,মণিপুৰ।"
উত্তৰ জাপানৰ উপকূলত ছুনামিৰ সতৰ্কবাণী জাৰি :
ইপিনে, ইয়াৰ এদিন পূর্বে সোমবাৰে ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় জাপানক । উত্তৰ-পূব আৰু উত্তৰ জাপানত ৭.৫ প্রাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ ফলত ছুনামিৰ সতর্কবাণী দিয়া বুলি দেশখনৰ বতৰ সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে । উত্তৰ জাপানৰ ছানৰিকু উপকূলত বিয়লি প্ৰায় ৪:৫৩ বজাত (০৭৫৩ জিএমটি) ৭.৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় ৷ ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰ (৬ মাইল) গভীৰতাত ৷ জাপানৰ বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই প্রকাশ কৰা অনুসৰি ইৱাটে প্রিফেকচাৰৰ কুজি বন্দৰত ৮০ চেন্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ছুনামি দেখা গৈছে ।
