হঠাৎ বমি-জ্বৰ-ডায়েৰিয়া... অচিন ৰোগত প্ৰাণ গ’ল পাঁচটি কণ কণ শিশুৰ

হঠাৎ বমি-জ্বৰ-ডায়েৰিয়া... অচিন ৰোগত প্ৰাণ গ’ল পাঁচটি কণ কণ শিশুৰ
শিশুকেইটাই তীব্ৰ বমি, ডায়েৰিয়া, জ্বৰ, পেটৰ বিষত ভুগিছিল ৷ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে দুটি শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসালয়ত আৰু তিনিটা শিশুৰ মৃত্যু হয় ।
Published : April 7, 2026 at 1:41 PM IST
সলুম্বৰ: ৰাজস্থানৰ সলুম্বৰ জিলাৰ লাছাদিয়া ব্লকৰ ঘাটা আৰু লালপুৰা গাঁৱত এক অচিন ৰোগে সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক আতংক ৷ পাঁচ দিনৰ ভিতৰত এক অজ্ঞাত ৰোগত ৫ টা শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে অঞ্চলটোত । দুবছৰৰ পৰা চাৰি বছৰৰ ভিতৰৰ মৃত শিশুকেইটাই তীব্ৰ বমি, ডায়েৰিয়া, জ্বৰ, পেটৰ বিষত ভুগিছিল ৷ তেওঁলোকৰ অৱস্থা দ্ৰুতগতিত অৱনতি ঘটে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ।
বিষয়াসকলৰ মতে, শিশুকেইটাৰ লক্ষণ অধিক গুৰুতৰ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমে ধৰিয়াৱাদ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । যেতিয়া তেওঁলোকৰ অৱস্থা সংকটজনক হৈ পৰে, তেতিয়া তেওঁলোকক উচ্চ চিকিৎসাৰ বাবে উদয়পুৰৰ প্ৰতাপগড়, সলুম্বৰ জিলা চিকিৎসালয় আৰু মহাৰাণা ভূপাল চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । কিন্তু হাস্পতাললৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে দুটি শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসাৰ সময়ত আৰু তিনিটা শিশুৰ মৃত্যু হয় ।
১ এপ্ৰিলত এজন ল’ৰা আৰু এজনী ছোৱালী, তাৰ পিছত ৫ এপ্ৰিলত আৰু তিনিটা শিশু (দুটা ল’ৰা আৰু এগৰাকী ছোৱালী)ৰ মৃত্যু ঘটাৰ পাছতেই এই ৰোগৰ সংক্ৰমণক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে । এই ঘটনাক গুৰুত্বসহকাৰে লৈ জিলা উপায়ুক্ত মহম্মদ জুনাইদ পি পি আৰু মহকুমা দণ্ডাধীশ দীনেশ আচাৰ্যই ক্ষতিগ্ৰস্ত গাঁওসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । জিলা আয়ুক্তই এক উপযুক্ত সমীক্ষাৰ লগতে স্বাস্থ্য বিষয়াসকলক তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে বিশদ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
স্বাস্থ্য বিষয়া ডাঃ সিন্টু কুমাৱতৰ নেতৃত্বত এটা চিকিৎসা দলে গাঁৱে-ভূঞে ঘৰে ঘৰে জৰীপ আৰম্ভ কৰিছে । অসুস্থতাৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ শিশুৰ তেজৰ নমুনা লোৱাৰ বিপৰীতে আন শিশুসকলক পৰীক্ষা কৰি প্ৰতিৰোধমূলক যত্নৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
‘‘মৃত্যুৰ আঁৰৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । এয়া ভাইৰাছজনিত সংক্ৰমণ বা ঋতুভিত্তিক ৰোগ হ’ব পাৰে, কিন্তু পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছতহে নিশ্চিত তথ্য আহিব ।’- ডাঃ কুমাৱাটে কয় । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৰোধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি আছে ।
